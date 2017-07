UFC ao vivo: luta Romero vs Whittaker AO VIVO em tempo real no UFC 213

Confirmado: Amanda Nunes está fora do card do UFC 213. A atleta brasileiro teve de ser hospitalizada neste sábado (8). Site oficial do Ultimate já informou que a baiana não terá condições de lutar no evento.

Boa noite, amigo leitor da VAVEL Brasil. A partir de agora você acompanha o UFC 213: Nunes vs Shevchenko ao vivo. Na luta principal, a brasileira Amanda Nunes vai encarar a russa Valentina Shevechenko, valendo o título dos galos-feminino.

CARD PRINCIPAL:

Peso-galo: Amanda Nunes x Valentina Shevchenko

Peso-médio: Yoel Romero x Robert Whittaker

Peso-pesado: Daniel Omielanczuk x Curtis Blaydes

Peso-pesado: Fabricio Werdum x Alistair Overeem

Peso-leve: Anthony Pettis x Jim Miller

CARD PRELIMINAR:

Peso-pesado: Travis Browne x Alexey Oliynyk

Peso-meio-médio: Chad Laprise x Brian Camozzi

Peso-médio: Thiago Marreta x Gerald Meerschaert

Peso-meio-médio: Jordan Mein x Belal Muhammad

Peso-galo: Rob Font x Douglas D'Silva

Peso-pena: Cody Stamann x Terrion Ware

Peso-meio-pesado: Trevin Giles x James Bochnovic

Ainda no card principal, Fabrício Werdum está de volta ao octógono para reencontrar Alistair Overeem, de olho no cinturão de Stipe Miocic. Werdum evoluiu no MMA através do muay thai, principalmente quando se trata de chutes e joelhadas.

A luta co-principal do evento terá a disputa do título interino dos pesos-médios entre Yoel Romero e Robert Whittaker. O campeão Michael Bisping está de molho e aguardará o vencedor do combate desse sábado. Aos 40 anos, Romero atravessa sua melhor fase na carreira. Para chegar a esta disputa de cinturão, deixou para trás um bom número de oponentes de alto nível pelo caminho, como Lyoto Machida, Ronaldo Jacaré e Chris Weidman.

As duas já se enfrentaram no passado.

Amanda superou Valentina no UFC 196, por decisão unânime dos jurados. Desde então, a Leoa passou por cima de Miesha Tate, para conquistar o cinturão, e por Ronda Rousey, para defender seu título, no UFC 207. Shevchenko encarou dois desafios após cair para a brasileira. Deu a volta por cima ao derrotar a ex-campeã Holly Holm, por pontos, e superou Julianna Peña por finalização em janeiro.

A luta principal do UFC 213 terá a segunda defesa de título da campeã peso-galo Amanda Nunes. A brasileira fará uma revanche diante da quirguiz radicada no Peru, Valentina Shevchenko. A "Leoa" é uma lutadora completa, tem um muay thai forte e agressivo, e é faixa preta de jiu-jitsu.

O card principal do evento conta com dois embates no peso-pesados. Daniel Omielanczuk encara Curtis Blaydes, e o ex-campeão Fabrício Werdum concede revanche a Alistair Overeem. Anthony Pettis e Jim Miller fazem confronto pelos leves. No card preliminar, destaque para os brasileiros Thiago Marreta e Douglas D'Silva, que pegam, respectivamente, os americanos Gerald Meerschaert e Rob Font.

Yoel Romero e Robert Whittaker disputam a coroa de forma interina nos médios.