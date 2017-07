Amanda Nunes defende cinturão contra Valentina Shevchenko em revanche no UFC 213

Foto: Getty Images

O Ultimate volta à T-Mobile Arena, em Las Vegas, para o UFC 213, nesse sábado (08). O destaque do evento, que começa às 19h30 (de Brasília), fica para duas disputas de cinturão. Pelo peso-galo feminino, Amanda Nunes reencontra Valentina Shevchenko, e pelos médios, Yoel Romero e Robert Whittaker disputam a coroa de forma interina.

O card principal do evento conta com dois embates no peso-pesados. Daniel Omielanczuk encara Curtis Blaydes, e o ex-campeão Fabrício Werdum concede revanche a Alistair Overeem. Anthony Pettis e Jim Miller fazem confronto pelos leves. No card preliminar, destaque para os brasileiros Thiago Marreta e Douglas D'Silva, que pegam, respectivamente, os americanos Gerald Meerschaert e Rob Font.

A luta principal do UFC 213 terá a segunda defesa de título da campeã peso-galo Amanda Nunes. A brasileira fará uma revanche diante da quirguiz radicada no Peru, Valentina Shevchenko. A "Leoa" é uma lutadora completa, tem um muay thai forte e agressivo, e é faixa preta de jiu-jitsu.

Já "Bullet" é tem no contragolpe uma das marcas de excelência de seu estilo de luta. Ela parou Holly Holm, campeã mundial de boxe, e Sarah Kaufman, striker de alto nível no MMA. Valentina é forte na luta em pé, é multicampeã de muay thai e inclusive conta com três vitórias na modalidade sobre Joanna Jedrzejczyk, a incontestável campeã peso-palha do UFC.

As duas já se enfrentaram no passado. Amanda superou Valentina no UFC 196, por decisão unânime dos jurados. Desde então, a Leoa passou por cima de Miesha Tate, para conquistar o cinturão, e por Ronda Rousey, para defender seu título, no UFC 207. Shevchenko encarou dois desafios após cair para a brasileira. Deu a volta por cima ao derrotar a ex-campeã Holly Holm, por pontos, e superou Julianna Peña por finalização em janeiro.

A "Bullet" é uma lutadora que possui ritmo diferente da brasileira, ela acelera a intensidade na luta conforme o tempo passa. Amanda é o seu contrário, começa em alta intensidade, mas vê seu ritmo diminuir ao longo da luta.

Romero x Whittaker definirá campeão interino

A luta co-principal do evento terá a disputa do título interino dos pesos-médios entre Yoel Romero e Robert Whittaker. O campeão Michael Bisping está de molho e aguardará o vencedor do combate desse sábado. Aos 40 anos, Romero atravessa sua melhor fase na carreira. Para chegar a esta disputa de cinturão, deixou para trás um bom número de oponentes de alto nível pelo caminho, como Lyoto Machida, Ronaldo Jacaré e Chris Weidman.

O cubano venceu todas suas oito lutas no UFC, sendo seis pela via dolorosa. Robert Whittaker, vencedor do TUF Smashes, vem de uma sequência de sete sucessos consecutivos no UFC, constando em seu currículo vitórias sobre Uriah Hall, Rafael Sapo, Derek Brunson e Ronaldo Jacaré.

Romero possui um nível de luta olímpica estilo livre de elite, ele é eficiente na parte ofensiva da trocação por conta de um poder de nocaute grande. Whittaker é faixa preta de caratê e hapkido, tem combinações precisas e movimentação que facilita seus ataques e que colaboram em sua defesa de quedas. Este fundamento passará por grande teste nesse sábado. O neozelandês tem uma defesa de quedas de 91%, de acordo com o Fightmetric. Cravar Whittaker no chão será o desafio de Romero, que apesar de especialista na luta agarrada, tem um aproveitamento de 38% nas quedas.

Experiência x juventude (Foto: Christian Petersen/Getty Images

Em destaque pelo card principal, o polonês Daniel Omielanczuk encara Curtis Blaydes, pelos pesos-pesados. O europeu tenta quebrar uma sequência de dois reveses seguidos no Ultimate, enquanto Blaydes vem de uma vitória transformada em luta sem resultado diante de Adam Milstead, após cair no antidoping. Antes disso, venceu Cody East, no UFC Portland.

A luta que abre o evento tem um embate de forças experientes nos leves. Anthony Pettis retorna aos leves para encarar Jim Miller. O "Showtime" busca se recuperar de derrota para o novo campeão dos penas, Max Holloway. A sequência da cria de Milwaukee é bastante negativa, venceu apenas uma luta em seus últimos cinco compromissos. Já Miller busca se recuperar de derrota para Dustin Poirier, que quebrou uma sequência de três vitórias seguidas suas.

Werdum quer desempatar contra Overeem

Ainda no card principal, Fabrício Werdum está de volta ao octógono para reencontrar Alistair Overeem, de olho no cinturão de Stipe Miocic. Werdum evoluiu no MMA através do muay thai, principalmente quando se trata de chutes e joelhadas.

O chão do brasileiro é um dos melhores da história do peso pesado. Com uma guarda muito perigosa, anotou vitórias sobre três grandes nomes história dos pesos pesados: Cain Velasquez, Fedor Emelianenko e Rodrigo Minotauro, todas por finalização.

Overeem, é um dos strikers mais fortes do peso pesado no UFC. O holandês é membro da condecorada escola holandesa de kickboxing. Possui chutes baixos e chutes frontais fortes, e sua especialidade é a joelhada no corpo. Overeem tem grande experiência na luta agarrada, apesar de não ter usado o artifício ultimamente.

Encarada do brasileiro diante do holandês (Foto: Christian Petersen/Getty Images)

No card preliminar, Thiago Marreta encara Gerald Meerschaert, pelos médios. Marreta vem de vitória por nocaute sobre Jack Marshman, no UFC Halifax. Meerschaert vem de sete vitórias seguidas, duas apenas pelo UFC. Ainda em destaque no card preliminar, Douglas D'Silva encara Rob Font, pelos galos. Douglas vem de duas vitórias seguidas, diante de Cody Gibson e Henry Briones, esta coroada com o prêmio de Performance da Noite após vencer por nocaute. Font vem de vitória sobre Matt Schnell, após ter perdido de John Lineker - seu único algoz no UFC.

UFC 213

CARD PRINCIPAL (a partir de 23h):

Peso-galo: Amanda Nunes x Valentina Shevchenko

Peso-médio: Yoel Romero x Robert Whittaker

Peso-pesado: Daniel Omielanczuk x Curtis Blaydes

Peso-pesado: Fabricio Werdum x Alistair Overeem

Peso-leve: Anthony Pettis x Jim Miller

CARD PRELIMINAR (a partir de 19h30):

Peso-pesado: Travis Browne x Alexey Oliynyk

Peso-meio-médio: Chad Laprise x Brian Camozzi

Peso-médio: Thiago Marreta x Gerald Meerschaert

Peso-meio-médio: Jordan Mein x Belal Muhammad

Peso-galo: Rob Font x Douglas D'Silva

Peso-pena: Cody Stamann x Terrion Ware

Peso-meio-pesado: Trevin Giles x James Bochnovic