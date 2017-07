Em coletiva, Conor McGregor provoca Mayweather: "não passa de quatro rounds"

(Foto: Getty Images/Harry How)

A cidade de Los Angeles recebeu a primeira entrevista coletiva da turnê de imprensa que promove a superluta de boxe entre Floyd Mayweather e Conor McGregor. O embate entre os atletas está marcado para o dia 26 de agosto, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

Conor McGregor foi o primeiro a falar. O irlandês se manteve inquieto durante toda a coletiva e mostrou estar satisfeito por conseguir que o confronto saia do papel. O Notório, confiante, declarou que irá tirar a invencibilidade de Mayweather em até quatro rounds.

"Estou honrado de estar aqui. Ele está ferrado. Sempre disse, eu cresci e me tornei sócio. Só estou aproveitando, tendo bons momentos. Não passa de quatro rounds. Não sinto ele, não sinto que ele está nessa luta. Isso não é uma luta justa. Sou abençoado, essa é uma coletiva de imprensa totalmente diferente. Não ligo para o tamanho das luvas. Só estou aproveitando. Não sei muito o que dizer, apenas quero sentir esse momento. Meu filho é a maior motivação que posso ter", declarou McGregor.

Em sua fala, McGregor citou Muhammad Ali e ressaltou o fato de experimentar um novo esporte. "Ninguém fez isso que eu estou fazendo agora. Poucas vezes um lutador de boxe enfrentou um lutador de MMA. Muhammad Ali enfrentou Antonio Inoki nas regras do Vale Tudo. James Toney tentou, mas não foi muito bem. Floyd tem um problema. Ele não quis vir ao meu lado para lutar, então eu vou ao lado dele", disse o irlandês.

Floyd Mayweather ficou calado e com expressão fechada, durante a fala de Conor McGregor ao microfone. Quando chegou a sua vez de falar, o "Money" buscou trazer os torcedores para o seu lado. E embora tenha devolvido as provocações, Mayweather, durante seu discurso, agradeceu ao futuro adversário.

"Vou mostrar do que um lutador de verdade é feito. Quero agradecer o MGM, a ShowTime, aos fãs de MMA e a Conor McGregor, sua equipe e Dana White. É preciso trazer dois guerreiros e os dois maiores nomes dos esportes de combate para fazer um evento assim. Mas no dia 26 de agosto, é você que está na reta. Estamos falando de um campeão mundial há 18 anos. Mas no dia 26 de agosto estaremos usando a mesma coisa. Quer luvas de 4 onças? Vamos colocar luvas de 4 onças. Eu vou atrás dele, é isso que eu vou fazer. Agora estou velho. Não sou o mesmo de 20, 10, cinco ou dois anos atrás, mas tenho o suficiente para te vencer. Ele é o senhor tapinha. Ele gosta de desistir", declarou Mayweather.

Depois das provocações, Floyd Mayweather e Conor McGregor foram para a encarada. Diante de Dana White, presidente do UFC, os atletas se provocaram verbalmente. Diferentemente do que acontece no Ultimate, dezenas de pessoas estavam em cima do palco, assistindo à troca de farpas entre os lutadores.