Santiago Ponzinibbio atropela e nocauteia Gunnar Nelson no UFC Glasgow

(Foto: Getty Images/Josh Hedges)

O UFC marcou seu retorno à Escócia neste domingo (16) para receber o UFC Glasgow. Na luta principal, o islandês Gunnar Nelson encarou o argentino radicado no Brasil, Santiago Ponzinibbio. O evento foi marcado por várias interrupções dos árbitros, contando com um nocaute para lá de inusitado aplicado por Galore Balofando, que levou Charlie Ward à lona com uma queda de cabeça no chão.

Na luta principal da noite, Gunnar Nelson enfrentou o Santiago Ponzinibbio, ex-participante do The Ultimate Fighter Brasil, pelos meio-médios. Após um combate rápido, Ponzinibbio venceu e convenceu diante de Nelson, com um nocaute, a 1min22seg do round de abertura da luta.

O confronto começou com bastante estudo dos dois atletas. Nelson buscou mais contra-golpear com precisão no início, enquanto Ponzinibbio tentou a luta franca. Foi nessa situação em que o argentino acertou um belo golpe de direita e abalou o islandês. Ponzinibbio partiu para cima de Nelson, lançou mais golpes e conseguiu a vitória com um jab de esquerda, que levou Gunni à lona.

Ponzinibbio venceu pela quinta vez seguida no UFC, ele possui a segunda maior sequência de vitórias da divisão dos meio-médios, atrás somente de Demian Maia, que possui sete vitórias consecutivas. Nelson sofreu sua terceira derrota na carreira e teve uma sequência de dois sucessos consecutivos quebrada pelo argentino.

Outros combates da noite:

CARD PRINCIPAL

Peso-casado: Cynthia Calvillo venceu Joanne Calderwood por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

Peso-leve: Paul Felder venceu Stevie Ray por nocaute técnico a 3min57seg do round 1.

Peso-médio: Jack Marshman venceu Ryan Janes por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28).

Peso-meio-pesado: Khalil Rountree venceu Paul Craig por nocaute a 4min56seg do round 1.

Peso-pesado: Justin Willis venceu James Mulheron por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27).

CARD PRELIMINAR

Peso-meio-médio: Danny Roberts venceu Bobby Nash por nocaute a 3min59seg do round 2.

Peso-mosca: Alexandre Pantoja venceu Neil Seery por finalização a 2min31seg do round 3.

Peso-meio-médio: Galore Balofando venceu Charlie Ward por nocaute a 2min10seg do round 1.

Peso-leve: Danny Henry venceu David Teymur por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-26).

Peso-galo: Brett Johns venceu Albert Morales por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-25).

Peso-galo feminino: Leslie Smith venceu Amanda Lemos por nocaute técnico a 2min53seg do round 2.