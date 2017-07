UFC ao vivo: luta Daniel Cormier vs Jon Jones no UFC 214

Outros dois duelos fecham o card principal. O ex-campeão meio-médio Robbie Lawler encara Donald Cerrone. Já nos meio-pesados poderá aparecer o novo desafiante ao título. O inglês Jimi Manuwa enfrenta o jovem suíço Volkan Oezdemir.

O terceiro título a ser disputado é o da rasa categoria dos penas feminino. Com a desistência da holandesa Germaine de Randamie, que deixou o cinturão de lado, cabe ao trono a vitoriosa entre Cris Cyborg e a americana Tonya Evinger.

CARD PRINCIPAL:

Peso meio-pesado: (c) Daniel Cormier x #1 Jon Jones

Peso meio-médio: (c) Tyron Woodley x #1 Demian Maia

Peso pena-feminino: Cris Cyborg x Tonya Evinger

Peso meio-médio: #3 Robbie Lawler x #6 Donald Cerrone

Peso meio-pesado: #3 Jimi Manuwa x #5 Volkan Oezdemir

CARD PRELIMINAR:

Peso-pena: #3 Ricardo Lamas x #15 Jason Knight

Peso casado: Aljamain Sterling x Renan Barão

Peso-pena: #9 Renato Moicano x #8 Brian Ortega

Peso-pena: Andre Fili x Calvin Kattar

Peso-pena feminino: Kailin Curran x Alexandra Albu

Peso-mosca: Eric Shelton x Jarred Brooks

Peso-leve: Josh Burkman x Drew Dober

No co main event deste sábado (29), outro título estará em jogo. O americano Tyron Woodley tentará defender seu cinturão pela terceira, desta vez encarando o paulista Demian Maia. Natural de Missouri, Woodley tem cartel 19-3-1 e vem de vitória apertada contra Stephen Thompson em março deste ano no UFC 209.

O duelo Daniel Cormier x Jon Jones ao vivo hoje deverá seguir para diversos âmbitos. Cormier é um wrestler olímpico condecorado mundialmente e mostra evolução na trocação. Já Jones é considerado um dos lutadores de MMA mais completos de toda sua história.

Em 2016, Jon Jones voltou ao octógono e venceu Ovince St Preux para ficar com o cinturão interino dos meio-pesados. A revanche contra Cormier deveria acontecer no UFC 200, há um ano, mas Jones foi pego em um caso envolvendo violação de doping. Jones já possui 22 vitórias. Seu único revés foi uma desclassificação contra Matt Hamill no distante 2009.

No UFC 187, em maio, Daniel Cormier voltou a ter uma chance pelo título contra Anthony Johnson. DC sofreu no início mas depois controlou o combate e finalizou Rumble no terceiro round. Desde então, Daniel lutou mais três vezes e o cinturão nunca mais saiu das mãos do atleta que treina na California. Cormier tem 19 vitórias e apenas uma derrota em seu cartel

Após falarem um mal do outro por muito tempo. Cormier e Jones vão subir ao octógono após dois anos e seis meses. No UFC 182 em janeiro de 2015, o então campeão Jon Jones foi superior ao rival e permaneceu com o título até abril do mesmo ano, quando ocasionou um acidente no estado de Albuquerque nos Estados Unidos. Jones fugiu do local sem socorrer as vítimas, entre elas uma grávida.

Boa noite leitor da VAVEL Brasil. A partir de agora você acompanhará o card principal do UFC 214 que contará com Daniel Cormier defendendo o cinturão dos meio-pesados contra Jon Jones. Demian Maia e Cris Cyborg vão lutar por títulos nesta noite em Anaheim, California.