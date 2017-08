Dana White diz que planejava superluta para Jones e mostra decepção com caso de doping

Dana White diz que planejava superluta entre Jones e Miocic e mostra decepção com caso de doping

O presidente do UFC, Dana White, conversou com a imprensa nesta terça-feira (22), nos bastidores da gravação do programa "The Contender Series", em Las Vegas, e comentou o novo caso de doping de Jon Jones, sem deixar de demonstrar desapontamento. O chefão do Ultimate revelou que tinha planos para uma superluta entre Jones e Stipe Miocic, atual campeão peso-pesado, para o UFC 218, em 2 de dezembro.

"Estávamos falando sobre Jones provavelmente lutar nos pesos-pesados (contra o Stipe Miocic, no card de Detroit)", disse White. Sobre o caso de doping do campeão meio-pesado, o presidente do UFC mostrou seu desapontamento e choque. "Obviamente, é brutal. É inacreditável. Tenho certeza de que me sinto da mesma forma que todos vocês se sentiram quando ouviram a novidade", comentou.



Dana White ainda afirmou que o caso de doping pode significar a abreviação da carreira de Jon Jones. "Se isso acaba e ele pega dois ou três anos de suspensão, isso pode ser o fim da carreira do Jones. Fale sobre seu legado, mas é provavelmente o fim da sua carreira. Ele pode [voltar], mas é difícil. Quantos anos tem Jon, 30? [Terá] 33, 34, tentando fazer um retorno novamente, e você olha o que ele poderia ter sido, o que ele poderia ter feito, é triste", disse White.

Apesar da notificação oficial da infração ter chegado a Jones, nesta terça-feira, Dana negou que tenha retirado "Bones" do posto de campeão. O chefão não se manifestará sobre uma eventual retirada do cinturão de Jones até que o processo esteja concluído. White deixou nas entrelinhas que, caso Jon Jones seja considerado culpado, o título deve voltar para Daniel Cormier.

"Segundo o que eu acho, Cormier seria o campeão. O único cara para o qual ele perdeu em toda a sua carreira é o Jon Jones. Então, ele era o campeão e será o campeão se o Jones (for considerado culpado)".

contou Dana White.