McGregor começa bem, mas é nocauteado por Mayweahter após dez rounds

Foto: Getty Images/Christian Petersen

A superluta entre Floyd Mayweather e Conor McGregor enfim saiu do papel e parou o mundo das lutas neste sábado (26), em Las Vegas. Mesmo com uma exibição valente de McGregor, a experiência e o costume de encarar 12 rounds pensou em favor de Mayweather, que saiu vencedor por nocaute técnico no décimo round.

A luta começou com pressão de McGregor no round de abertura, o campeão do UFC buscou atingir o frontal de Mayweather. O americano reagiu de forma serena na maior parte do round, mas teve de absorver um uppercut forte do irlandês.

O segundo round teve uma troca de golpes entre os atletas, com alternância na aplicação de bons golpes. McGregor manteve sua postura ofensiva na luta. Vários momentos tiveram a intervenção do árbitro para paralisar a ação, já que o irlandês tentou alguns hammer fists.

O round três teve McGregor buscando a luta com seu direto de esquerda, além dos jabs. Mayweather buscou trabalhar a linha de cintura do irlandês ao longo do round. No quarto round, McGregor começou com um ataque feroz pra cima de Mayweather nas cordas. O americano começou a equilibrar as ações e a soltar suas combinações. O irlandês teve um momento de pressão no final do round.

O quinto assalto iniciou com uma aceleração do ritmo por parte de Mayweather, tentando levar o irlandês às cordas. O “Notório” passou a ter mais dificuldades para entrar na defesa de Floyd ao longo do round. No sexto segmento de luta, McGregor partiu pra cima de Mayweather. A luta começou a ficar mais franca, Floyd partiu pra cima com golpes mais pesados, com McGregor respondendo às investidas do americano.

O sétimo round começou mais truncado, com muito clinch entre os atletas. McGregor começou a receber mais golpes em linha reta de Mayweather. O irlandês passou a sentir o peso da mão do pugilista e balançou um pouco. No round oito, McGregor começou buscando golpear Mayweather onde era possível encontrar espaço. A luta permaneceu franca, com momentos ofensivos dos dois lutadores.

Conor McGregor acertou Mayweather no começo do round nove, levantando o público. O americano acertou bons golpes no irlandês, que começou a balançar e sentir fortemente o esgotamento físico. O décimo round teve uma blitz de Floyd Mayweather, aproveitando do cansaço de McGregor, atacou forte com combinações até a intervenção do árbitro para encerrar o combate, declarando nocaute técnico em favor de Mayweather.