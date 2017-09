UFC ao vivo: Luta Amanda Nunes vs Valentina Shevchenko online no UFC 2015

Boa noite leitor da VAVEL Brasil. A partir de agora você fica ligado no UFC 215, que acontecerá no Rogers Place, em Edmonton no Canadá neste sábado (9). A luta principal do evento fica por conta da brasileira Amanda Nunes que defenderá seu cinturão peso-galo-feminino diante da russa radicada no Peru Valentina Shevchenko.

CARD PRINCIPAL:

Peso-galo (até 61,2kg*): Amanda Nunes (61,2kg) x Valentina Shevchenko (60,6kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Neil Magny (76,9kg) x Rafael dos Anjos (77,1kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Henry Cejudo (56,9kg) x Wilson Reis (57,2kg)

Peso-meio-pesado (até 93,4kg): Ilir Latifi (93,2kg) x Tyson Pedro (93,2kg)

Peso-pena (até 66,2kg): Jeremy Stephens (66,2kg) x Gilbert Melendez (66,2kg)

CARD PRELIMINAR:

Peso-galo (até 61,7kg): Sara McMann (61,5kg) x Ketlen Vieira (61,7kg)

Peso-galo (até 61,7kg): Sarah Moras (61,2kg) x Ashlee Evans-Smith (61,5kg)

Peso-pena (até 66,2kg): Gavin Tucker (66kg) x Rick Glenn (66kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Mitch Clarke (70,5kg) x Alex White (70,5kg)

Peso-pesado (até 120,7kg): Luis Henrique KLB (110,9kg) x Arjan Bhullar (108,4kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Kajan Johnson (70,3kg) x Adriano Martins (70,8kg)

O Brasil ainda terá mais quatro brasileiros em ação no Canadá: Adriano Martins (enfrenta Kajan Johnson), Luiz KLB Henrique (encara Arjan Bhullar), Ketlen Vieira (pega a ex-desafiante Sarah McMann) e o ex-desafiante peso mosca Wilson Reis (enfrenta Henry Cejudo, também ex-desafiante).

Na pesagem oficial, todos os atletas bateram devidamente o seu peso estipulado, sem nenhuma luta em peso combinado.

O co main event da noite então ficou para o duelo dos meio-médios Neil Magny x Rafael dos Anjos ao vivo. O brasileiro ex-campeão peso-leve fez sua primeira luta na nova categoria este ano, batendo o belga Tarec Saffiedine no UFC Fight Night Singapura, realizado em junho. Já Magny vem de vitória sobre Johnny Hendricks, ex-campeão, em dezembro do ano passado no UFC 207, que coroou Amanda Nunes na luta principal ao nocautear Ronda Rousey.

Amanda Nunes tem 29 anos e é natural de Pojuca, na Bahia. A atleta ostenta 14 vitórias e apenas 4 derrotas em seu cartel. Já Shevchenko, experiente striking, tem cartel melhorado de 14-2. Sua última derrota foi justamente para a Leoa, em março de 2016 no UFC 196.

No dia 8 de julho de 2017, Amanda enfrentaria a russa Valentina Shevchenko, valendo o Cinturão Peso-Galo Feminino do UFC na T-Mobile Arena, em Las Vegas, sendo a principal luta da noite, porém, por causa de uma enfermidade ocorrida com Nunes, a luta fora cancelada.[23]

Enquanto o UFC tem sido um palco com inúmeros eventos em todo o Canadá, este sera o primeiro em Edmonton (segundo, em Alberta, após o UFC 149 , em 2012)

O evento teve a principal baixa. Originalmente, Demetrious Johnson colocaria o título do peso galo em jogo diante de Ray Borg, mas o desafiante teve problemas de saúde e o combate caiu nesta sexta-feira (8) ainda pela manhã, antes da pesagem oficial.

Inicialmente, o plano era que o UFC 215 acontecesse no dia 19 de agosto, em local a ser anunciado nos Estados Unidos provavelmente na cidade de Seattle, possivelmente com o Campeão Peso Mosca Demetrious Johnson. No entanto, o plano foi vetado no dia 26 de junho, por motivos não revelado.