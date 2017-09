Ovince St-Preux finaliza Okami e vence no UFC Japão

Foto: Getty Images/Jeff Bottari

Na volta do UFC ao Japão, nesta sexta-feira (22), Ovince Saint Preux botou o dono da casa Yushin Okami para dormir em uma finalização Von Flue, no primeiro round. Na segunda luta mais importante da noite, Jéssica Bate-Estaca mostrou que ainda tem muito gás rumo ao cinturão peso-palha e derrotou Cláudia Gadelha por decisão unânime dos jurados.

Na luta principal, Ovince Saint Preux mostrou a Yushin Okami especialidade da casa: o estrangulamento Von Flue. O haitiano precisou de 1min50seg para resolver a parada. A luta transcorreu em sua maior parte no solo. Logo no começo, Yushin Okami tentou derrubar Saint Preux, mas o haitiano fez bem o sprawl para evitar sua intenção e ficou por cima no solo.

OSP trabalhou o pescoço de Okami durante o round, variando as transições. Em um momento, o haitiano surpreendeu Okami e encaixou sua especialidade, o estrangulamento Von Flue. O japonês não teve tempo para se defender e acabou apagando no estrangulamento, encerrando o combate.

Jéssica Bate-Estaca surpreende Cláudia Gadelha em combate movimentado

O primeiro round foi bastante movimentado, com muita troca de golpes em pé. Gadelha usou de seu maior alcance para atingir Jéssica com golpes em linha reta, mostrando movimentação intensa para escapar da perseguição da paranaense. A ex-atleta da Nova União dominou as ações na trocação até que a luta foi para o solo, com vantagem para Jéssica Bate-Estaca. Ela fez uso do ground and pound para pontuar e tirar o prejuízo que teve na maior parte do tempo.

No segundo round, a luta manteve o ritmo de movimentações do primeiro. Jéssica Bate-Estaca conseguiu levar a luta para o solo, onde mostrou sua força no ground and pound e depois conseguiu mostrar suas credenciais na luta em pé, abalando Gadelha com golpes fortes. A paranaense foi surpreendida por uma guilhotina no final do round, mas Gadelha não teve tempo para finalizar graças ao gongo.

O último round foi uma repetição do roteiro apresentado no segundo, com um domínio claro de Jéssica Bate-Estaca no solo, massacrando Gadelha e fazendo valer a potência de golpes por cima tanto na cabeça quanto na linha de cintura.

Outros resultados do evento

Card principal

Peso-leve: Dong Hyun Kim venceu Takanori Gomi por nocaute técnico a 1min30seg do round 1

Peso-meio-pesado: Gökhan Saki venceu Henrique Frankenstein por nocaute a 4min45seg do round 1

Peso-pena: Teruto Ishihara venceu Rolando Dy por decisão unânime (28-27, 28-27, 29-27).

Peso-mosca: Jussier Formiga venceu Ulka Sasaki por finalização a 4min30seg do round 1

Card preliminar

Peso-meio-médio: Keita Nakamura venceu Alex Morono por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28).

Peso-palha feminino: Syuri Kondo venceu Chan-Mi Jeon por decisão dividida (28-29, 30-27, 30-27).

Peso-meio-médio: Shinsho Anzai venceu Luke Jumeau por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27).

Peso-meio-médio: Daichi Abe venceu Hyun Gyu Lim por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28).