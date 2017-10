Darren Till surpreende, domina e nocauteia Donald Cerrone no UFC da Polônia

Foto: Getty Images/Jeff Bottari

Na estreia do UFC na cidade de Gdansk, na Polônia, neste sábado (21), a festa foi inglesa. Darren Till surpreendeu e nocauteou o ex-desafiante Donald "Cowboy" Cerrone, no primeiro round. No card principal, os anfitriões poloneses terminaram a noite invictos. Karolina Kowalkiewicz dominou a estreante Jodie Esquibel e se recuperou no UFC ao vencer por pontos, enquanto Jan Blachowicz finalizou Devin Clark e Oskar Piechota superou Jonathan Wilson, por decisão dos juízes.

Na luta principal, o inglês Darren Till escancarou as portas do topo da divisão meio-médio ao derrotar um dos nomes mais experientes do UFC, Donald Cerrone. O filho da cidade de Liverpool deu poucas chances ao "Cowboy" no combate de 4min20seg, decidido por nocaute técnico, após interrupção do árbitro. A luta transcorreu em sua maior parte no em pé.

Desde o começo, Till não deu espaços para Cerrone soltar sua agressividade. O inglês cercou o adversário e usou sua envergadura para bater e sair do raio de ação do americano. Till até chegou a dar espaço para ser derrubado, mas conseguiu rápida recuperação e retomou sua pressão em Cerrone.

E como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, Darren Till abalou Cerrone com um direto, e o inglês aproveitou a brecha para resolver a luta, com socos e cotoveladas fortes no americano, acuado na grade, até a intervenção do árbitro para encerrar o combate.

Outros resultados do evento

Card principal

Peso-palha feminino: Karolina Kowalkiewicz venceu Jodie Esquibel por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27).

Peso-meio-pesado: Jan Błachowicz venceu Devin Clark por finalização (mata-leão em pé) a 3min02seg do round 2.

Peso-médio: Oskar Piechota venceu Jonathan Wilson por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27).

Card preliminar

Peso-leve: Marcin Held venceu Nasrat Haqparast por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27).

Peso-galo: Brian Kelleher venceu Damian Stasiak por nocaute técnico a 3min34seg do round 3.

Peso-casado (85,7 kg): Ramazan Emeev venceu Sam Alvey por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27).

Peso-pena: Andre Fili venceu Artem Lobov por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27).

Peso-meio-médio: Warlley Alves venceu Salim Touahri por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28). Peso-galo feminino: Aspen Ladd venceu Lina Lansberg por nocaute técnico a 2min33seg do round 2.

Peso-pena: Josh Emmett venceu Felipe Sertanejo por decisão unânime (30-26, 30-26, 30-25).