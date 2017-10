Lyoto Machida e Derek Brunson encabeçam card do UFC São Paulo

Google Plus

Atleta em encarada no media day (Foto: Alexandre Schneider/Getty images)

O UFC desembarca no Brasil e em São Paulo neste sábado (28) com a volta do dragão. A luta principal da noite será entre o brasileiro Lyoto Machida contra o americano Derek Brunson, ambos fazendo o combate na categoria dos médios. O ex-campeão dos meio-pesados volta após suspensão por doping.

Na sexta-feira (27), ainda pela manhã, os dois lutadores foram para a pesagem oficial. Sem nenhum problema, Machida e Brunson ficaram no peso. Apesar de consagrado, Lyoto vem de duas derrotas ainda em 2015, antes da suspensão, sendo finalizado por Luke Rockhold e nocauteado pelo cubano Yoel Romero. Já Brunson venceu Dan Kelly em junho deste ano, se recuperando de revés para Anderson Silva no UFC 208, em fevereiro.

A luta co principal da noite também marcará duelo Brasil x Estados Unidos. O ex-desafiante da categoria dos meio médios, Demian Maia, vai encarar Colby Covington, em duelo de gerações. O paulista, lendário atleta do jiu jitsu, já tem 39 anos de idade e vem de uma derrota para Tyron Woodley, pelo título da categoria. Já Covington, apesar de ter 29 anos, tem apenas cinco de carreira. Em junho deste ano, no UFC Singapura, bateu o ranqueado coreano Dong Hyun Kim.

Foto: Alexandre Schneider/Getty images

Ainda no card principal, mais quatro brasileiros entrarão em ação. O piauiense Francisco Massaranduba tentará se recuperar de derrota contra o experiente Jim Miller. Nos galos, Pedro Munhoz enfrenta o porto riquenho Rob Font. O ex-TUF Brasil Tiago Marreta encara o norueguês Jack Hermansson e John Lineker abre o card contra o equatoriano Marlon Vera.

Foto: Alexandre Schneider/Getty Images

CARD PRINCIPAL (0h no horário de Brasília):

Peso-médio (até 84,4kg): Derek Brunson (EUA) x (BRA) Lyoto Machida

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Demian Maia (BRA) x (EUA) Colby Covington

Peso-galo (até 61,7kg): Pedro Munhoz (BRA) x (PTR) Rob Font

Peso-leve (até 70,8kg): Francisco Massaranduba (BRA) x (EUA) Jim Miller

Peso-médio (até 84,4kg): Thiago Marreta (BRA) x (NOR) Jack Hermansson

Peso-galo (até 61,7kg): John Lineker (BRA) x (EQU) Marlon Vera

CARD PRELIMINAR (a partir de 21h, horário de Brasília):

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Vicente Luque (BRA) x (EUA) Niko Price (77,6kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Antônio Cara de Sapato (BRA) x (PGA) Jack Marshman

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Elizeu Capoeira (BRA) x (EUA) Max Griffin (77,6kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Hacran Dias (BRA) x (EUA) Jared Gordon

Peso-mosca (até 57,2kg): Deiveson Alcântara (BRA) x (EUA) Jarred Brooks

Peso-pesado (até 120,6kg): Marcelo Golm (BRA) x (DIN) Christian Colombo