Brasileiros dão o tom do card preliminar do UFC São Paulo

O card preliminar do UFC São Paulo neste sábado (28) foi bastante positivo para os brasileiros em ação. Dos seis tupiniquins envolvidos, cinco saíram vitoriosos na capital paulista. Marcelo Golm precisou de pouco mais de dois minutos para superar Christian Colombo, enquanto Deiveson Figueiredo e Elizeu Capoeira venceram por decisão dos jurados. Antônio Carlos Cara de Sapato e Vicente Luque garantiram a noite com finalizações. O único brasileiro que saiu com revés do octógono foi Hacran Dias, superado por Jared Gordon, por pontos.

O combate inicial do UFC São Paulo teve a estreia bem-sucedida do peso-pesado Marcelo Golm contra o dinamarquês Christian Colombo. O brasileiro iniciou com pressão para cima de Colombo, atingindo golpes pesados no adversário, então acuado na grade. Golm conseguiu derrubar o dinamarquês e conseguiu a montada, progrediu para as costas de Colombo e finalizou o combate com um mata-leão com pouco mais de dois minutos de luta.

Em duelo de invictos, Deiveson Figueiredo e Jarred Brooks mediram forças, pelos pesos-moscas. O brasileiro levou a melhor na decisão dividida (27-30, 29-28, 29-28) e chegou a 13 vitórias em 13 lutas na carreira, enquanto Brooks sofreu seu primeiro revés em 14 combates na carreira.

Deiveson começou travando as ações do americano, usando o clinch na tela para atacar. Porém, Brooks inverteu a posição e conseguiu uma queda plástica, jogando Deiveson de costas no solo. Após um momento sem maiores ações, o combate voltou a ser disputado de pé por alguns instantes antes de nova queda aplicada por Brooks.

No segundo round, Deiveson Figueiredo teve mais ousadia e partiu para cima de Jarred Brooks com mais avidez. O americano conseguiu mais quedas, mas sofreu com o pescoço exposto e quase foi acometido pela submissão de guilhotina.

No round final, a luta manteve o padrão de ações dos cinco minutos anteriores, com Brooks buscando as quedas e sofrendo com as tentativas de finalização de Deiveson. O brasileiro começou a crescer no round decisivo, buscando atacar de forma mais agressiva na trocação. No final da luta, Brooks conseguiu nova queda e novamente o brasileiro quase finalizou com uma guilhotina.

Pela divisão meio-médio, Elizeu Capoeira encarou Max Griffin e saiu vencedor por decisão unânime dos jurados (29-28, 29-27, 29-28) em luta movimentada. O combate começou no clinch, mas se desenvolveu em sua maior parte na trocação. O brasileiro conseguiu boa vantagem na luta atingindo Griffin com cruzados, que foram abalando o americano ao longo do round. Elizeu esteve muito próximo de nocautear seu oponente no final do round, atingindo-o com cruzados e joelhadas nos segundos finais do round, mas Griffin foi salvo pelo gongo.

O segundo round foi movimentado, com Elizeu Capoeira mantendo sua pressão sobre Griffin, buscando recuperar o cenário de encerramento de luta. Mas foi o americano que roubou a cena no round dois, pois acertou um golpe no brasileiro, que sentiu e teve de cozinhar a luta para evitar ser nocauteado. Os minutos finais do round tiveram um equilíbrio maior em relação ao início e meio do segundo segmento de luta.

O round decisivo manteve a atividade dos dois anteriores. Elizeu Capoeira partiu para cima de Max Griffin, buscando atingir o americano com golpes retos e fazendo pressão em Griffin através da movimentação e do uso da tela. Mesmo com golpes duros, Griffin resistiu ao ataque de Elizeu e continuou inteiro na disputa até o final.

Pelos leves, Hacran Dias mediu forças com Jared Gordon, foi dominado e derrotado na decisão dos jurados (29-26, 29-27, 30-26). A derrota não é nada boa para a situação do companheiro de José Aldo na academia Nova União. Hacran sofreu sua terceira derrota seguida, enquanto Gordon venceu sua quinta seguida, a segunda pelo UFC, em duas apresentações.

A luta se desenvolveu em pé na maior parte do primeiro round. Hacran e Gordon dividiram o equilíbrio das ações no princípio de combate, mas o americano começou a controlar a distância e a buscar a iniciativa na luta na segunda parte do round de abertura. Apesar do controle da distância, Gordon não conseguiu desequilibrar a luta em seu favor, graças aos contragolpes de Hacran Dias.

O segundo round começou de forma mais arrastada, com Hacran se mostrando mais desgastado que Gordon. O americano aproveitou para conseguir abalar o brasileiro e levar a luta ao solo, onde pode dominar e amassar o atleta da Nova União com o ground and pound até o fim do round. Gordon se mostrou insatisfeito com a não intervenção do árbitro diante de seu domínio enorme sobre Hacran Dias.

O último round manteve a pressão de Gordon sobre Hacran, desta vez mesclando o uso do clinch e do ground and pound para sacramentar seu domínio na luta. Quando tudo parecia que a vitória de Gordon seria tranquila, Hacran buscou o braço de Gordon e quase encaixou uma chave, dando a última tentativa de vencer antes do gongo soar em São Paulo.

Na penúltima luta do card preliminar, Antônio Carlos Cara de Sapato encarou o galês Jack Marshman e mostrou a força do jiu-jitsu brasileiro ao finalizar o adversário por mata-leão no primeiro round. A luta começou de forma morna, com bastante cuidado por parte dos atletas. Cara de Sapato começou a controlar as ações da luta ao longo do round, botou Marshman para o solo e ali o brasileiro trabalhou as transições até o momento em que conseguiu as costas do galês e encaixou o mata-leão decisivo.

A última luta do card preliminar teve Vicente Luque diante de Niko Price. Mesmo com o pouco tempo de preparação, Vicente mostrou desenvoltura e derrotou Price com autoridade, com direito a triângulo de mão invertido. O combate foi morno na maior parte do round inicial. Os dois atletas passaram a maior parte se observando, sem tomar a iniciativa, mas ao decorrer do tempo a iniciativa passou para Luque. O brasileiro mostrou ir em busca de pressionar Price e tentar pontuar no round nos minutos finais.

No segundo round, Luque manteve a pressão e cresceu na luta à medida que Price reduzia seu ritmo pelo cansaço. O brasileiro seguiu tendo o controle da distância ao longo do round, aumentando a sua dominância, cresceu seu volume de golpes, e abalou Price em uma sequência de socos na linha de cintura e um golpe cruzado na têmpora do americano. Com Price grogue, Luque pegou o pescoço exposto e aplicou uma bela técnica de triângulo de mão invertido e obrigou o americano a dar os três tapas e encerrar o combate.