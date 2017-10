Pedro Munhoz finaliza Rob Font ainda no primeiro round no UFC

Foto: Josh Hedges/Zuffa LLC/Getty Images

O quarto combate deste sábado (28) no UFC São Paulo foi de ranqueados na categoria dos galos. O brasileiro Pedro Munhoz, 12° colocado, encarou o porto riquenho Rob Font (13°) em combate que prometia equilíbrio dos dois lados. Munhoz levou a melhor ainda no primeiro assalto.

O início de combate começou com estudo de ambos os atletas. Após instantes, Font se aproveitou da envergadura e achou mais cedo a distância, complicando o brasileiro. Mas Pedro acertou cruzado de esquerda, que abalou o estrangeiro. Na tentativa de queda, Font deixou o pescoço livre para Munhoz, que tem alto nível no jiu jtsu. O brasileiro aplicou a guilhotina e fez Rob Font desistir. O paulista chegou a quarta vitória consecutiva no UFC e soma 14 vitórias no cartel

Massaranduba volta a vencer

O duelo de pesos-leve do card principal ficou marcado por experientes lutadores que precisavam de uma vitória para encaixar sequência. Caso de Francisco Massaranduba e Jim Miller. Os dois atletas vêm de derrotas esse ano e se enfrentaram para tirar a limpo a negativa corrente que seguiam.

Depois de 15 minutos, melhor para o piauiense, que apesar de ser comedido no primeiro assalto, não teve problemas para nos próximos dez minutos aplicar melhores golpes e encaixar quedas para quebrar o ritmo do americano. Francisco Trinaldo teve a mão levantada com um triplo 29 a 28 dos jurados

Massaranduba se recuperou de revés diante de Kevin Lee no UFC Fortalez, no último mês de março. Já Jim Miller acumulou a terceira derrota seguida, todas em 2017. O americano não sabe o que é vencer desde novembro de 2016, quando derrotou o também brasileiro Thiago Pitbull.