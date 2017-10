Colby Covington surpreende e derrota Demian Maia por decisão no UFC São Paulo

Foto: Josh Hedges/Zuffa LLC/Getty Images

A co luta principal da noite no UFC em São Paulo marcou um duelo de gerações. O experiente e ex-desafiante dos pesos médio e meio-médio Demian Maia, de 39 anos encarou o wrestler meio-médio americano Colby Covington, de apenas 27 anos de idade. O americano, com maior domínio no striking, venceu o brasileiro por decisão unânime dos juízes.

Os dois lutadores começaram mais frenéticos. Demian e Colby trocaram cruzados que acertaram cada um. O brasileiro achou conexão maior de golpes de esquerda, fazendo o americano voltar atrás na guarda. Em seguida, Maia fez sua primeira entrada de queda, bem defendida pelo rival. Um corte no supercílio direito de Covington começou a dificultar a estratégia do americano.

Demian Maia logo foi para queda, mais uma vez frustrada pela boa defesa do americano. Em seguida, o paulista foi tentar pegar as costas de Covington. Os dois atletas demonstraram cansaço, tirando do público o ímpeto do primeiro round. Pelo lado do brasileiros, a energia acabou de forma rápida, tentativas de quedas bem telegrafadas não levavam perigo a Colby.

Sem pressão, sem energia. A situação do brasileiro, bem mais avariado, permite que Covington conduza o combate ao seu modo. O americano preferiu a trocação e vê Demian novamente partir para quedas indo nas pernas do americano. Até o fim da luta, o americano permaneceu sem levar sustos. O americano chegou a oitava vitória no UFC, quarta consecutiva.