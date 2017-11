TJ Dillashaw surpreende, nocauteia Garbrandt e reconquistacinturão dos galos no UFC 217

Foto: Getty Images/Jeff Bottari

Na luta co-principal do UFC 217, Cody Garbrandt fez sua primeira defesa de cinturão neste sábado (04), em um embate muito movimentado, tenso e animado com o rival e ex-parceiro de treinos TJ Dillashaw. Garbrandt foi destronado pelo desafiante via nocaute, a 2min41seg do segundo round.

Com isso, TJ Dillashaw recupera o cinturão dos galos após quase dois anos longe do trono. O novo campeão conquistou no UFC 217 sua terceira vitória seguida desde o revés para Dominick Cruz, quando perdeu o título no primeiro reinado, em janeiro de 2016. Já Cody Garbrandt sofreu sua primeira derrota em 12 combates na carreira.

O primeiro round começou com os dois atletas bastante ativo, com muitas trocas de chutes baixos. Garbrandt conseguiu o primeiro bom momento com uma sequência de golpes cruzados, que abalaram Dillashaw momentaneamente. O desafiante buscou dominar o centro do octógono, em vias de tentar uma queda. Mas ao partir pra cima de Garbrandt, TJ levou um golpe cruzado e levou o knockdown.

No segundo round, as provocações tomaram conta dos segundos iniciais. Dillashaw teve seu melhor momento desde o começo ao acertar um chute alto de esquerda em Garbrandt, abalando o campeão. Os dois atletas seguiram seu jogo de encaradas e troca de golpes, até que Dillashaw acertou um cruzado em Garbrandt em cheio. O desafiante só teve o trabalho de partir pra cima e forçar o encerramento do combate via nocaute técnico com a intervenção do árbitro.

Outras lutas da noite

Card principal

Peso-palha feminino: Rose Namajunas venceu Joanna Jedrzejczyk por nocaute técnico 3min03seg no round 1.

Peso-meio-médio: Stephen Thompson venceu Jorge Masvidal por decisão unânime (30-26, 30-27, 30-27).

Peso-médio: Paulo Borrachinha venceu Johny Hendricks por nocaute técnico a 1min23seg do round 2.

Card preliminar

Peso-leve: James Vick venceu Joe Duffy por nocaute técnico a 4min59seg do round 2..

Peso-pesado: Mark Godbeer venceu Walt Harris por desqualificação a 4min29seg do round 1.

Peso-meio-pesado: Ovince Saint Preux venceu Corey Anderson por nocaute a 1min25seg do round 3.

Peso-meio-médio: Randy Brown venceu Mickey Gall por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-27).

Peso-pesado: Curtis Blaydes venceu Oleksiy Oliynyk por nocaute técnico a 1min56seg do round 2.

Peso-galo: Ricardo Carcacinha venceu Aiemann Zahabi por nocaute a 1min58seg do round 3.