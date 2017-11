Fabrício Werdum tenta emplacar sequência de vitórias contra Marcin Tybura no UFC na Austrália

Google Plus

O UFC Sydney, neste sábado (18), terá como destaque o confronto de pesos-pesados entre Fabrício Werdum e Marcin Tybura. O evento, a ser iniciado às 21h30 (de Brasília), terá no card principal, Bec Rawlings e Jessica Rose-Clark, em peso-casado, dois embates de meios-médios, o primeiro entre Tim Means e Belal Muhammad, o segundo será entre Jake Matthews e Bojan Velickovic.

Ainda no card principal, pelos médios, Elias Theodorou enfrenta Dan Kelly, e a luta de abertura terá o confronto entre Alexander Volkanovski e Shane Young, em peso-casado. Na seção preliminar, o destaque vai para o confronto entre o experiente Nik Lentz e o ex-campeão do Bellator, Will Brooks, pelos pesos-leves.

A luta principal do UFC Sydney marca o encontro entre o ex-campeão peso-pesado, Fabrício Werdum, e o polonês Marcin Tybura. O combate será um teste de fogo para o polonês, que terá pela frente um dos melhores lutadores de jiu-jitsu dentro do MMA na história. Werdum, além de ser uma referência na arte suave, melhorou significativamente seu nível na luta em pé, reforçando e muito suas habilidades na trocação através do muay thai.

Tanto o brasileiro quanto Tybura gostam de finalizar combates. O "Vai Cavalo", em suas últimas dez vitórias, finalizou em seis oportunidades. Tybura, em suas últimas dez vitórias, só não finalizou na última luta, quando venceu Andrei Arlovski por pontos, no UFC Singapura, em junho. O contratempo para Werdum é que o polonês nunca foi derrotado por submissão em toda a carreira. Será um teste e tanto para o brasileiro fazer valer seu ponto forte.

Desde que tirou o cinturão de Cain Velasquez, Werdum vem alternando vitórias e derrotas. Venceu Walt Harris, no UFC 216, em outubro, e tem no confronto com Tybura mais uma chance de emplacar uma sequência de vitórias. Já o polonês vem embalado por três vitórias seguidas, contra Viktor Pesta, Luis Henrique KLB e Andrei Arlovski.

