Kelvin Gastelum atropela Michael Bisping logo no primeiro round do UFC Shanghai

O UFC Xangai, neste sábado (25), teve o retorno de Michael Bisping ao octógono, três semanas depois de perder o cinturão para Georges St. Pierre, contra Kelvin Gastelum. O americano levou o inglês à lona logo na metade do primeiro round e garantiu uma das maiores vitórias da carreira.

O card principal ainda teve o sucesso dos atletas locais Li Jingliang e Wang Guan, contra Zak Ottow e Alex Caceres, respectivamente. No card preliminar, o único representante brasileiro, Sheymon Moraes, levou a pior para o russo Zabit Magomedsharipov, por finalização.

Na luta principal, Michael Bisping enfrentou Kelvin Gastelum, tendo sido acionado em menos de duas semanas para o combate. O vencedor da edição 17 do The Ultimate Fighter originalmente enfrentaria Anderson Silva, mas o brasileiro caiu mais uma vez no antidoping e forçou sua saída do card.

A mão pesada de Gastelum fez a diferença e o ex-TUF se recuperou de uma derrota sofrida para Chris Weidman, em julho. Bisping sofreu a sua segunda derrota seguida no UFC, algo que jamais havia acontecido em sua longa carreira no MMA.

O combate começou com muitas trocas de golpes por parte dos dois atletas. Gastelum buscou pressionar Bisping desde o começo do combate, forçando o inglês a ficar perto da grade e contragolpear.

Os atletas trocaram golpes e chutes por alguns instantes, mas foi Gastelum que deu um rumo na luta com sua mão canhota. Com um direto, o ex-TUF acertou Bisping em cheio no frontal e levou o ex-campeão à nocaute na metade do round de abertura, restando ao árbitro intervir para encerrar a luta.

Outros resultados do evento

Card principal

Peso-meio-médio: Li Jingliang venceu Zak Ottow por nocaute técnico a 2min57seg do round 1.

Peso-pena: Wang Guan venceu Alex Caceres por decisão dividida (28-29, 29-28, 29-28).

Peso-meio-médio: Alex García venceu Muslim Salikhov por finalização (mata-leão) a 3min22seg do round 2.

Card preliminar

Peso-pena: Zabit Magomedsharipov venceu Sheymon Moraes por finalização (estrangulamento anaconda) a 4min30seg do round 3.

Peso-meio-médio: Song Kenan venceu Bobby Nash por nocaute técnico a 15s do round 1.

Peso-palha feminino: Yan Xaionan venceu Kailin Curran por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27).

Peso-pena: Song Yadong venceu Bharat Kandare por finalização (estrangulamento frontal) a 4min16seg do round 1.

Peso-pesado: Shamil Abdurakhimov venceu Chase Sherman por nocaute a 1min24seg do round 1.

Peso-galo feminino: Gina Mazany venceu Wu Yanan por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27).

Peso-casado (67,1 kg): Rolando Dy venceu Wuliji Buren por decisão unânime (30-27, 29-28, 30-27).

Peso-pesado: Cyril Asker venceu Hu Yaozong por finalização (mata-leão) a 2min33seg do round 2.