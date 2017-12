Michael Bisping alcança recorde com mais 'knockdowns' após nocaute brutal no UFC em Xangai

Bisping tomando cruzado feroz de Gastelum (Foto: Hu Chengwei/ Getty Images)

O mundo do MMA se surpreendeu com o desafio aceito por Michael Bisping de substituir Anderson Silva no UFC Fight Night China, que foi realizado em Xangai, no último sábado (25). Na ocasião, o lutador inglês foi nocauteado de forma avassaladora aos 2m30s do primeiro round por Kelvin Gastelum e de quebra, o ex-campeão dos médios atingiu uma marca negativa na história do Ultimate.

Segundo o site 'FightMetric', Bisping agora lidera o ranking de lutadores que mais levaram knockdowns (golpes que são capazes de derrubar) na história do UFC. Foram 12 vezes que o atleta foi atingindo por seus adversário e não pode se levantar para continuar o combate. O segundo lugar é ocupado por Dan Henderson, com 11, e o terceiro é Keith Jardine, com dez. Como esses dois atletas penduraram as luvas, a chance é de somente aumentar essa diferença.

Michael Bisping possui um cartel de 30 vitórias e nove derrotas em sua carreira no MMA. Dentre os resultados negativos, somente três foram por nocautes. Devido a derrota para Kelvin Gastelum, o lutador inglês teve suspensão médica decretada e ficará fora de ação por 60 dias e sem poder treinar pelos próximos 45 dias.

Confira quais são os atletas que mais levaram knockdowns na história do Ultimate:

Michael Bisping - 12

Dan Henderson - 11

Keith Jardine - 10

Travis Browne - 9