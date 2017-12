UFC 218 ao vivo: luta Max Holloway x José Aldo online

CARD PRINCIPAL

Peso-pena (até 65,8kg): Max Holloway (65,8kg) x José Aldo (65,8kg)

Peso-pesado (até 120,7kg): Alistair Overeem (112kg) x Francis Ngannou (118,8kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Henry Cejudo (57,1kg) x Sergio Pettis (57,1kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Eddie Alvarez (70,3kg) x Justin Gaethje (70,7kg)

Peso-palha (até 52,6kg): Tecia Torres (52,6kg) x Michelle Waterson (52,2kg)

CARD PRELIMINAR

Peso-leve (até 70,8kg): Charles do Bronx (70,1kg) x Paul Felder (70,5kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Alex Cowboy (77,3kg) x Yancy Medeiros (77,1kg)

Peso-leve (até 70,8kg): David Teymur (70,7kg) x Drakkar Klose (70,7kg)

Peso-palha (até 52,6kg): Felice Herrig (52,4kg) x Cortney Casey (52,4kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Sabah Homasi (77,3kg) x Abdul Razak Alhassan (77,1kg)

Peso-meio-pesado (até 93,4kg): Jeremy Kimball (93kg) x Dominick Reyes (93kg)

Peso-pesado (até 120,7kg): Justin Willis (120,2kg) x Allen Crowder (107,5kg)

Peso-palha (até 52,6kg): Amanda Cooper (52,6kg) x Angela Magaña (52,2kg)

A última vez que se encontraram, José Aldo não conseguiu conter a agressividade de Max Holloway, que o nocauteou de maneira avassaladora, aos 4m13s do terceiro round, pela unificação do cinturão dos penas, na luta principal do UFC 212, em junho, no Rio de Janeiro.

No card preliminar, os brasileiros Alex Cowboy e Charles Do Bronxnão tiveram problemas e bateram seus pesos 77,3kg e 70,1kg, respectivamente, e também confirmaram seus combates no UFC 218.

Já o lutador brasileiro foi o último a subir à balança. Na primeira tentativa ficou acima do peso, mas em seguida, pediu a toalha e, nu, registrou o peso limite para a disputa do título no card principal do Ultimate.

O primeiro a subir à balança foi o atual campeão da divisão Holloway, que precisou ficar nu para alcançar os 65,8kg necessários. Em suas redes sociais, o norte-americano brincou: "Precisei de uma toalha porque eu pesei de cueca, e a Reebok faz umas cuecas pesadas".

Os protagonistas do evento tiveram dificuldade na hora de bater o peso da categoria, mas confirmaram o combate pelo cinturão dos penas, que será realizado neste sábado (2), em Detroit. Todos os 23 lutadores ficaram dentro do limite permitido.

O UFC 218 acontecerá na nova arena da cidade de Detroit (EUA), a Little Ceasars Arena. O havaiano Max Holloway defende seu cinturão peso-pena pela primeira vez e concederá revanche ao brasileiro José Aldo esta noite.