Holloway vence Aldo mais uma vez, agora no UFC 218 e segue campeão peso-pena do UFC

Foto: Josh Hedges/Zuffa LLC/Getty Images

A luta principal da noite do UFC 218 ficou com a revanche valendo título. Atual campeão, Max Holloway encarou o brasileiro e ex-campeão peso-pena José Aldo, que há poucos dias do evento substituiu o lesionado Frankie Edgar, então desafiante contra Holloway.

E, ainda no terceiro round, Holloway conseguiu achar o caminho da vitória ao imprimir ritmo mais forte, quando acertou diversos socos no brasileiro. O árbitro teve de intervir próximo do fim do assalto, determinando vitória de Max na revanche, seguindo campeão dos penas do UFC.

O havaiano começou circulando o octógono e se aproveitando da altura para soltar jabs, enquanto Aldo, no centro, estudava para manter a distância e se esquivar das entradas de Holloway. O brasileiro arriscou combinações e um chute baixo, que logo teve resposta do campeão. Max começou a provocar o brasileiro, utilizando de gestos para afirmar que os golpes do desafiante não era contundentes.

Já no segundo assalto, os dois passaram a mostrar mais suas armas. Aldo, ainda que discreto, foi conectando chutes e cruzados de direita. A troca de jabs entre os dois ficou mais visível e o brasileiro buscava também os golpes na cintura. Max seguia tentando tirar o foco do brasileiro e, com a guarda mais baixa, surpreendia mais o brasileiro, acertando a linha de cintura. O havaiano, já no fim, arriscou uma joelhada voadora que pouco avariou Aldo.

O terceiro round começou mais morno em relação aos anteriores. José Aldo viu nos chutes seu caminho da vitória e sempre que achava a brecha, conectava. Os dois tiveram instantes insanos om troca de golpes no rosto frenéticas, onde nenhum caiu. Logo depois, o havaiano partiu para cima e acertou muitos socos em Aldo, que tentava responder mas com menos potência que o campeão. Até que no ground n pound, Aldo não resistiu as duras pancadas do ainda campeão.

"Levei ele para o fundo do mar porque sei que lá ele não consegue nadar", disse o campeão em entrevista logo após a luta.

