Lutador de MMA Marlon Sandro agride noiva após discussão e é expulso da equipe Nova União

Perfil de Marlon Sandro no Instagram foi excluído (Foto: Reprodução Instagram)

O lutador de MMA Marlon Sandro foi expulso da equipe Nova União, onde treinava, após agredir sua noiva Tayssa Madeira, na madrugada da última quinta-feira (14). A agressão teria acontecido depois de uma discussão no meio da rua, no bairro do Catete, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após voltarem da partida decisiva da Copa Sul-Americana, quando o Flamengo perdeu o título para o Independiente no Maracanã.

Depois das imagens de Tayssa com o braço enfaixado e um hematoma no olho direito circularem nas redes sociais, o líder da academia Nova União Dedé Pederneiras enviou um comunicado ao Combate.com, relatando que foi pego de surpresa com a notícia e ainda revelou que o lutador foi desligado da equipe.

"Fui pego de surpresa na noite dessa quinta com as fotos circulando na Internet. Não conseguimos ainda contato com o Marlon, mas devido à gravidade dos fatos, a Nova União comunica o desligamento imediato do atleta Marlon Sandro da equipe", disse Pederneiras.

Após a repercussão do caso, o lutador brasileiro recorreu ao seu perfil oficial no Instagram e escreveu: "Todos temos defeitos, a cada dia eu aprendo com eles. Espero que daqui para frente eu seja melhor, o Marlon de antes. Paciente, calmo e que eu vença todos os meus vacilos. Que Deus abençoe o meu destino. Eu seja grato por todos os livramentos".

Marlon Sandro, de 40 anos, era um dos principais destaques da academia Nova União, onde José Aldo também treina. O ex-campeão de eventos japoneses como Sengoku e Pancrase, também já teve passagens de destaque no Bellator. O lutador possui um cartel profissional de 28 vitórias, sete derrotas e dois empates.