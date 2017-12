Nos leves, Alan Nuguette retorna ao octógono para enfrentar Damir Hadzovic no UFC Belém

Alan Nuguette tem quatro vitórias no UFC e apenas uma derrota (Foto: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images)

Apostando em um card repleto de atletas da região Norte, o UFC Belém contará com a presença do manauara Alan Patrick Silva Alves, mais conhecido como Nuguette. Segundo o site Combate.com, o lutador irá entrar no octógono, pela categoria peso-leve, para enfrentar o bósnio Damir Hadzovic, no dia 3 de fevereiro, na Arena Mangueirinho.

Aos 34 anos, Nuguette vem de duas vitórias consecutivas. A última vez que o lutador entrou no octógono venceu Steven Ray, em setembro de 2016, no UFC Brasília. No Ultimate, o manauara possui um cartel de quatro vitórias e apenas uma derrota.

Hadzovic, de 31 anos, tem apenas dois combates na Organização, sendo uma vitória e uma derrota. Em 2016, o atleta foi nocauteado por Mairbek Taisumov, ainda no primeiro round, em sua estreia no Ultimate. Já no UFC Suécia, o bósnio nocauteou o Marcin Held aos sete minutos do terceiro round.

Damir Hadzovic possui somente duas lutas pelo Ultimate (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images)

A luta principal da noite do UFC Belém será entre Lyoto Machida e Eryk Anders.

UFC Belém

3 de fevereiro de 2018, no Pará (BRA)

CARD DO EVENTO (até agora):

Peso-médio: Lyoto Machida x Eryk Anders

Peso-mosca: Valentina Shevchenko x Priscila Pedrita

Peso-médio: Thiago Marreta x Anthony Smith

Peso-mosca: Deiveson Alcântara x Joseph Morales

Peso-pesado: Marcelo Golm x Timothy Johnson

Peso-palha: Polyana Viana x Maia Stevenson

Peso-leve: Alan Nuguette x Damir Hadzovic