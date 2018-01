Jeremy Stephens nocauteia Doo Ho Choi em Saint Louis vence segunda seguida no UFC

Foto: Josh Hedges/Getty Images

O UFC realizou evento na cidade de St. Louis, nos EUA, neste domingo (14). Na luta principal, Jeremy Stephens nocauteou Doo Ho Choi, a 2min36seg, no segundo round. No card preliminar, as brasileiras que estiveram ativas na noite do UFC St. Louis acabaram derrotadas. Talita Bernardo foi superada por Irene Aldana, por pontos, e Kalindra Faria perdeu por decisão dividida para Jessica Eye.

Na luta principal, o veterano Jeremy Stephens encarou o prospecto sul-coreano Doo Ho Choi. O "Lil' Heathen" venceu pela segunda vez seguida no UFC, enquanto o sul-coreano sucumbiu pela segunda vez seguida no Ultimate.

O primeiro round foi de intensidade nos golpes. No começo, os dois atletas trocaram chutes nas pernas e foram alternando o momento de avançar e pressionar o adversário na tela. Stephens mostrou grande potência em seus chutes, enquanto Choi buscou avançar na trocação ao longo do round.

No segundo round, Choi e Stephens partiram para a trocação mais franca. Choi tentou variar os golpes, mas acabou sendo pego no contragolpe e foi sendo atingido por golpes pesados de Stephens. O americano iniciou sua caçada e abalou Choi com um gancho de direita, o coreano foi a knockdown e não teve chances de recuperação - o árbitro Keith Peterson foi obrigado a intervir para encerrar o combate.

Outros resultados do evento

Card principal

Peso-mosca feminino: Jessica Rose-Clark venceu Paige VanZant por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28).

Peso-meio-médio: Kamaru Usman venceu Emil Meek decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27).

Peso-pena: Darren Elkins venceu Michael Johnson por finalização (mata-leão) a 2min22seg do round 2.

Card preliminar

Peso-leve: James Krause venceu Alex White por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28).

Peso-leve: Polo Reyes venceu Matt Frevola por nocaute a 1min do round 1.

Peso-galo feminino: Irene Aldana venceu Talita Bernardo por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27).

Peso-galo: Kyung Ho Kang venceu Guido Cannetti por finalização (triângulo) a 4min53seg do round 1.

Peso-mosca feminino: Jessica Eye venceu Kalindra Faria por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28).

Peso-palha feminino: J.J. Aldrich venceu Danielle Taylor por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28).

Peso-casado (68 kg): Mads Burnell venceu Mike Santiago por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28).