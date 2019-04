Mercedes-Benz Superdome: o palco do Superbowl XLVII

No dia 3 de fevereiro, Baltimore Ravens e San Francisco 49ers estarão em campo disputando o Superbowl XLVIII. O Ravens, após derrotar o Patriots, busca seu segundo título. O 49ers vai atrás de sua sexta conquista, após bater o Falcons na final de conferência. Um duelo tão aguardado precisava de um palco a altura. E, se há um lugar que o Superbowl pode chamar de 'casa', esse lugar é o Mercedes-Benz Superdome.

Localizado na Louisiana, o estádio manda os jogos do New Orleans Saints, e receberá o maior evento do futebol americano pela sétima vez em sua história - o recordista. Inaugurado em 3 de agosto de 1975, pelo então governador de Louisiana John McKeithen, o estádio, além de ser palco de diversas atividades esportivas, está na história por diversos fatos.

A maior casa do Superbowl

Com capacidade para mais de 72mil pessoas, o Superdome já recebeu seis partidas de Superbowl. A primeira delas foi em 1978, no Superbowl XII, quando o Dallas Cowboys bateu o Denver Broncos por 27-10. O San Francisco 49ers, inclusive, tem boas recordações do estádio da Louisiana: em 1990, levou seu quarto título, ao vencer o mesmo Denver Broncos por 55-10, em partida história do lendário quarterback Joe Montana.

Superbowls realizados no Superdome:

- XII - Dallas Cowboys 27-10 Denver Broncos (15/01/1978)

- XV - Oakland Raiders 27-10 Philadelphia Eagles (25/01/1981)

- XX - Chicago Bears 46-10 New England Patriots (26/01/1986)

- XXIV - San Francisco 49rts 55-10 Denver Broncos (28/01/1990)

- XXXI - Green Bay Packers 35-21 New England Patriots (26/01/1997)

- XXXVI - New England Patriots 20-17 St. Louis Rams (03/02/2002)

Visita do Papa e tragédia do Katrina

Em 1987, o Papa João Paulo II foi aos Estados Unidos e escolheu o Superdome para falar com os fiéis. Para mais de 80mil estudantes, o Papa conversou com o maior público juvenil já registrado pelo Vaticano. O momento mais difícil da história do Superdome foi em agosto de 2005, após a passagem do furacão Katrina no litoral do sul dos Estados Unidos. A cidade de New Orleans foi a mais afetada pela passagem do furacão, e o Superdome serviu de abrigo para mais de 30mil pessoas durante a tragédia. Um mês depois o estádio foi interdidado para reformas, após sofrer danos com o Katrina. O Superdome foi liberado para jogos no dia 25 de setembro de 2006, no início da temporada regular daquele ano. O Saints venceu o Atlanta Falcons por 23-03, num jogo marcado pelas lágrimas que escorriam do público presente no estádio, emocionado pela superação que a cidade havia passado. Naquele dia, as bandas U2 e Green Day fizeram um show no intervalo, num dos momentos mais marcantes da história da NFL.