Tricampeão abandona e Cancellara fatura segundo Tour de Flanders

Especialista em contrarrelógios e em provas clássicas de um dia, Fabian Cancellara (RadioSchack-Leopard) mostrou que vem forte em 2013, conquistando seu segundo título na temporada, neste domingo (31), ao vencer o Tour de Flanders, na Bélgica. O suíço atacou na derradeira subida do dia, em um trecho estreito de pararelepípedo, e sobrou nos últimos 14 quilômetros, para celebrar o bicampeonato no norte do país.

Peter Sagan (Cannondale) até tentou acompanhar Cancellara, porém, antes do término da elevação, o campeão mundial de contrarrelógio de 2010 imprimiu um ritmo inalcançável e o eslovaco chegou somente 1'27" após Fabian, na segunda colocação. Melhor atleta da casa, Jurgen Roelandts (Lotto-Belisol), alcançou Sagan, ameaçou disputar o vice, mas finalizou 2" após o ciclista da equipe Cannondale.

Donos de três troféus do Tour de Flanders o campeão em 2012, Tom Boonen (Omega Pharma-Quickstep), não conseguiu desviar de um objeto plástico e sofreu uma queda. Não foi constatada nenhuma fratura, no entanto, Boonen, com fortes dores no lado esquerdo do corpo e algumas escoriações, abandonou a prova e não poderá defender o lugar mais alto no pódio da importante Paris-Roubaix, no próximo domingo (07).

TOUR DE FLANDERS 2013

1º Fabian Cancellara (SUI) - RadioShack-Leopard: 6h06'01"

2º Peter Sagan (ESQ) - Cannondale: +1'27"

3º Jurgen Roelandts (BEL) - Lotto-Belisol: +1'29"

4º Alexander Kristoff (NOR) - Katusha: +1'39"

5º Matthieu Ladagnous (FRA) - FDJ: mesmo tempo

Confira nos vídeos a seguir, na sequência, o momento do ataque vencedor de Cancellara e o momento da chegada: