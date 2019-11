Junior Cigano nocauteia Mark Hunt e tem a chance de recuperar seu cinturão

No coevento do UFC 160, Junior Cigano subia ao octógono com a missão de derrotar Mark Hunt para ter a chance de recuperar seu cinturão. E assim foi feito. Após uma luta equilibrada, o Brasileiro levantou a torcida em Las Vegas ao acertar o neozelandês com um chute espetacular no terceiro round. Esta foi a 16ª vitória de Cigano, que agora, aguarda o vencedor da luta principal da noite entre Cain Velásquez e Antonio Pezão para conhecer seu novo desafio.

"Ele é muito perigoso. Tive de respeitá-lo. Ele é um cara gente boa. Eu sempre tento fazer o eu melhor e foi o que tentei fazer aqui hoje. Obrigado a todos! Isso (lutar pelo cinturão) é o que eu mais quero. Quero ser o campeão novamente" - disse o lutador, ainda no octógono.

O nocaute aconteceu aos 4m18s do terceiro round e mostrou que Cigano dará trabalho na retomada pelo lugar mais alto.

A Luta

1º Round

A luta começou bastante estudada pelos dois lados. Cigano tentava trabalhar o seu boxe enquanto o neozelandês trocava bons golpes de esquerda. Na metade do round, o Brasileiro encaixou uma boa direita que levou Hunt ao chão, mas não conseguiu finalizar o combate. Próximo ao fim, Mark acertou um golpe rodada no Brasileiro que respondeu com bons diretos em sequência.

2º Round

Perdedor no primeiro round, Hunt começou o segundo com tudo e foi para cima. Porém, já esperando por isso, Cigano foi esperto e usou seu boxe da maneira correta acertando os melhores golpes nos primeiros minutos. Melhor em todo o round, o Brasileiro chegou até a surpreender levando a luta para o chão - onde não é sua especialidade - e ali controlou a luta até o soar do gongo.

3º Round

No último round, Mark veio com a estrategia de tentar uma finalização a qualquer custo. A todo momento o neozelandês tentava levar brasileiro para as grandes em busca de uma queda, mas sem sucesso. Perto do fim, Cigano acertou em cheio um golpe de esquerda que balançou seu adversário. Na sequência, encerrou o combate após finalizar seu oponente com um chute rodado na cabeça. Vitória justa por nocaute!