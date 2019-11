Léo Santos finaliza Patolino e conquista o TUF Brasil 2

O vencedor da segunda edição do The Ultimate Fighter Brasil já foi conhecido. Trata-se de Léo Santos, de 33 anos, que entrou de gaiato na decisão após Santiago Ponzinnibio se contudir e ficar de fora. Com um katagatame aos 4m43s do segundo round, o lutador finalizou Willian Patolino e conquistou seu contrato com o UFC levando o ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza à loucura.

Convocado pelo Team Nogueira, Leonardo já era conhecido antes mesma da competição começar. A divulgação de seu vídeo vencendo o multicampeão George S. Pierre no Abu Dhabi Combat Club (ADCC) de 2005 foi sucesso e rapidamente virou notícia. Com este título, o lutador chega a marca de 12 vitórias e três derrotas.

A Luta

1º Round

Léo Santos tomou a iniciativa da luta desferindo os primeiros golpes em direção a Patolino. Sem boas oportunidades na trocação, Léo foi para o clinche levando seu adversário ao chão e quase conseguiu finalizar a luta com uma gilhotina. Os dois lutadores voltaram a ficar de pé e Willian teve as melhores oportunidades no decorrer do round após conseguir desferir golpes contundentes. O assalto terminou com uma nova tentativa de Leonardo em levar Patolino ao chão, mas sem sucesso.

2º Round

No intervalo, o treinador de Patolino foi enfático ao avisar sobre as dificuldades da luta no solo, vendo pelo fato de que Léo é campeão mundial de jiu-jitsu. O sábio conselho não teve muita interferência no resultado final do confronto. Foi necessária apenas uma queda para que Leonardo ocupasse a melhor posição no ringue e em poucos minutos concluisse a luta com um katagatame, sagrando-se o campeão do torneio do TUF.

No fim, Léo Santos deu a volta no octógono e foi abraço por seus companheiros, incluindo o campeão José Aldo. Em sua primeira entrevista pós-titulo, o agora campeão da segunda edição do TUF Brasil agradeceu o apoio: “Eu tenho como um irmão esse moleque. José Aldo é o campeão do povo!“