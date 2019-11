Na revanche de 2006, Werdum vence Minotauro por finalização

A luta dos técnicos na segunda edição do TUF Brasil terminou com o sonhado confronto, em clima de revanche, entre Fabricio Werdum e Rodrigo Minotauro. Foram necessários sete anos para que o gaúcho devolvesse a derrota sofrida em julho de 2006, ainda pelo extinto PRIDE. Com uma estratégia inteligente e ofensiva, Werdum venceu o combate no segundo round por finalização. Após o duelo, o vencedor pediu uma oportunidade ao título de sua categoria.

"É o que mais quero na minha vida. Estou treinando para isso. Só quero que o UFC me dê uma oportunidade de mostrar isso" - disse Werdum, a quem Dana White já havia prometido uma chance de disputar o cinturão caso vencesse Minotauro.

Werdum tem 35 anos e é o o atual número 3 do ranking peso-pesado oficial do UFC. Com a vitória, seu cartel chega à 17ª vitória em 23 lutas. Já Minotauro, de 37 anos, tem 34 triunfos, oito reveses, um empate e um "no contest".

A luta

1º Round

O combate iniciou-se com um verdadeiro duelo de Jiu-jitsu. Werdum tomou a iniciativa e trabalhou sua meia-guarda após conseguir a queda. Na sequência, o gaúcho foi incisivo ao aplicar boas sequêcnias e ainda conectar uma joelhada em Minotauro que acusou o golpe. Perto do fim, Minotauro ainda tentaria impor seu boxe, mas sem sucesso.

2º Round

Visivelmente cansados, os dois lutadores diminuíram o ritmo e em vários momentos da luta aproveitaram para descansar e respirar. No chão, Werdum se aproveitou de um movimento em falso de Minatauro, tomou conta das costas de seu oponente e finalizou o combate após aplicar uma chave de braço.