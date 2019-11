Anderson Silva exagera nas brincadeiras e é nocauteado por Weidman

Se o torcedores esperavam uma luta mais tensa e polêmica na disputa pelo cinturão dos pesos-médios do UFC, isso não aconteceu. Anderson Silva, dono do cinturão, foi punido pela excesso de displicência e terminou nocauteado pela americano Chris Weidman, neste sábado, em Las Vegas.

"Excesso de brincadeiras foram cruciais para a derrota do brasileiro"

Conhecido por suas brincadeiras no óctogono, Anderson Silva terminou a noite sendo surpreendido. Seu excesso de brincadeiras e até um leve tom de desleixo com seu adversário foram fatais e decisivos para sua derrota. Chris Weidman encerrou o combate comemorando seu novo cinturão com sua torcida e amigos.

"Me sinto incrível por isso. Imaginei isso acontecendo. Isso pareceu surreal. Obrigado ao Bruce Lee e às artes marciais mistas. Eu achei que ele não deveria brincar comigo. Eu sabia que poderia fazer isso" - disse o novo campeão.

Outro fato surpreendente veio após a luta. Derrotado, Anderson Silva concedeu entrevista coletiva após o combate e avisou que não fará uma revanche.

"Eu trabalhei duro para essa luta. Respeito meus fãs no UFC, pois meu grande sonho era trabalhar aqui, isso mudou minha vida, eu moro aqui nos EUA, agradeço a todos do UFC. Chris Weidman é o novo campeão. Ele tem o meu respeito e ele agora é o melhor. Ele é o novo campeão. Não quero uma revanche. Não luto mais pelo cinturão. Estou cansado. Vou relaxar e ver o que vou fazer da minha carreira. Não luto mais pelo cinturão. Meu legado está feito. Meu plano agora é voltar para a minha família, relaxar e voltar ao Brasil. Brasil, eu tentei, ele é o novo campeão e deve ser respeitado". - disse o ex-campeão.

A Luta

1º Round

Como esperando, Weidman tomou as rédias da luta logo no ínicio tentando impôr o seu wrestling. Buscando as pernas de Spider, o americano conseguiu a queda e desferiu diversos golpes na cabeça de seu adversário enquanto estava no chão. No retorno para a posição inicial, Anderson Silva passou a administrar o combate provocando seu oponente com várias chamadas para ser golpeado.

2º Round

As brincadeiras do primeiro round continuaram em demasia no segundo, e assim terminaram. Weidman aproveitou uma falha de Anderson e acertou um golpe em cheio no queixo do brasileiro. No chão, o americano só teve de esperar a interrupção do árbitro para celebrar sua nova conquista.

Resultados do UFC 162

Card principal

Frank Edgar derrotou Charles Oliveira na decisão unânime dos juízes;

Tim Kennedy venceu Roger Gracie na decisão unânime dos juízes;

Mark Muñoz derrotou Tim Boescht na decisão unânime dos juízes;

Cub Swanson derrotou Dennis Siver por nocaute técnico

Card preliminar

Andrew Craig derrotou Chris Leben na decisão dividida dos juízes;

Norman Parke derrotou Kazuki Tokudome na decisão unânime dos juízes;

Gabriel Napão derrotou Dave Herman por nocaute técnico

Edson Barboza derrotou Rafaello Trator por nocaute técnico

Brian Melancon derrotou Seth Baczynski por nocaute

Mike Pierce derrotou David Mitchell por nocaute técnico