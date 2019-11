Prévia: UFC On Fox 8 - Card Preliminar

A KeyArena, em Seattle, sempre foi famosa por receber jogos de basquete, seja do antigo Supersonics na NBA, seja do Storm na WNBA, no entanto, neste sábado (27), o ginásio será palco do UFC On Fox 8, evento que contará com um card preliminar recheado de lutas da categoria leve.

Os lutadores leve são os mais presentes no UFC, o que vem a ser um empecilho para a organização que sofre para manter todos na ativa, por isso, vez ou outra, o card preliminar vem a ser inchado de lutas da categoria, situação que se fará presente no evento de amanhã, visto que cinco das oito lutas preliminares do evento serão disputadas em tal peso.

Entre os destaques gerais da preliminares, o maior fica por conta do combate entre Michael Chiesa, vencedor da 15ª edição do reality show The Ultimate Fighter, e o ex-Strikeforce Jorge Masvidal, mas também não custa ressaltar também o fato de que teremos um combate feminino entre a norte-americana Julie Kedzie e a holandesa Germaine de Randamie.

Sem mais delongas, a VAVEL Brasil traz para você detalhes prévios de cada uma das lutas preliminares. Confira abaixo:

John Albert (7-4) x Yaotzin Meza (19-8)

Vindo de três derrotas consecutivas, John Albert, que só encarou lutadores de alto nível até aqui em sua caminhada no UFC, viu todas suas quatro lutas na organização serem encerradas no primeiro round, o que ressalta bem sua principal característica: é um lutador que parte pra cima sem muito medo. Na luta de amanhã, o norte-americano terá pela frente um compatriota seu credenciado por trocas sólidas em pé, poderio ofensivo no chão, mas sem um arsenal muito grande de golpes que possa determinar uma vitória por nocaute a seu favor, por essas e outras, é de se esperar que Albert venha pra cima desde o começo e, se não deixar Meza ditar o ritmo do combate, ostentará o status de favorito.

Aaron Riley (30-13-1) x Justin Salas (10-4)

Com passagens pelo Pride e no UFC desde 2002, Aaron Riley é um dos atletas mais experientes da atualidade, porém teve uma carreira atrapalhada por lesões, tanto que fez apenas duas lutas nos últimos três anos, o que não o desvirtuou da imagem de um lutador bastante resistente. Enquanto isso, Justin Salas, wrestler de origem, apresenta características bastante semelhantes a de seu adversário, inclusive quanto às medidas de alcance e altura, contudo, por estar com um ritmo maior e até mais inteiro fisicamente, pode ser considerado mais cotado a vencer.

Julie Kedzie tem uma vasta carreira no MMA e estreará no UFC em meio ao evento deste sábado (Foto: Divulgação/UFC)

Julie Kedzie (16-11) x Germaine de Randamie (3-2)

Julian Kedzie tem uma carreira de longa história no MMA, todavia, a norte-americana sempre se mostrou uma atleta muito completa e, mesmo que nunca tenha figurado entre as tops da modalidade, tem capacidade para isso, já a holandesa Germaine de Randamie é uma lutadora em desenvolvimento, tem um kickboxing de excelente qualidade, só que peca na luta de chão, por isso, entra em desvantagem para o combate, no entanto, isso não significa que não poderá surpreender com seu vasto repertório de golpes na luta em pé.

Ed Herman (20-9) x Trevor Smith (10-3)

Ed Herman é um lutador completo, com punhos pesados, um jogo eficiente de wrestler e ainda é faixa preta de jiu-jítsu, porém peca pela inconstância e irregularidade, o que vem a ser evidenciado pelo fato de ter alcançado algumas boas vitórias, como as contra Kyle Noke e Clifford Starks com submissões sensacionais, e tido outras atuações em que esteve batido, completamente apático, como a derrota diante de Ronaldo Jacaré no Strikeforce.

Wrestler de origem, Trevor Smith não conta com muitas vitórias em combates contra adversários qualificados e, quando foi mais exigido, se deu mal, tanto que foi derrotado nas duas únicas lutas que fez no Strikeforce, o que expôs suas falhas seja na trocação em pé, como também em alguns momentos na defesa no solo.

Quanto ao combate, a expectativa é que teremos uma luta bastante agarrada e com uma boa chance em acabar com uma submissão. Pela experiência e superioridade técnica, Herman não tende a dar chance ao azar e é o favorito.

Yves Edwards (42-19-1) x Daron Cruikshank (12-3)

Oriundo das Bahamas e acumulando passagens por Pride, WEC, Bellator e pelo próprio UFC, Yves Edwards começa a sentir o peso da idade e com seus 36 anos vem se mantendo na ativa graças a alguns lampejos que vieram graças ao seu vasto arsenal de soco e chutes surpreendentes, porém a verdade é que o veterano não deverá oferecer muitos riscos ao completo e habilidoso Daron Cruikshank, que entrará disposto a se recuperar da derrota sofrida para John Makdessi no UFC 158 realizado em março deste ano.

Famoso por seus nocautes avassaladores, Melvin Guillard buscará se reencontrar com a vitória diante de Mac Danzig (Foto: USA Today Sports)

Mac Danzig (21-10-1) x Melvin Guilard (30-12-1)

Campeão da 6ª edição do reality show The Ultimate Fighter, Mac Danzig tem um boxe de excelente qualidade, entretanto sua principal arma é seu wrestling apurado, tanto que foi por meio dele que venceu dez de suas lutas, só, embora tenha qualidade técnica, Danzig peca pela irregularidade e suas melhoras atuações no UFC vieram depois de atuações apáticas que culminaram em derrota ou sequência delas. Em seu último combate, realizado em novembro do ano passado, o norte-americano foi bem, mas acabou sendo derrotado por Takanori Gomi pela decisão dividida dos juízes.

Quem também peca pela oscilação é Melvin Guilard. Dono de um poderio de nocaute enorme, o "Jovem Assassino" conta um histórico invejável de nocautes, só que, na mesma proporção em que nocauteia, é finalizado no chão devido a deficiências notórias na luta no chão, o que acarretou em uma carreira irregular e pontos de interrogações sempre levantados quanto a prognósticos a serem traçados de seu combate, o que se acentua por ter sido derrotado em suas duas últimas lutas e ter vencido apenas um dos seus últimoss cinco combates.

É difícil traçar um panorama para luta devido a irregularidade de ambos, o que sabemos é que, se o combate se manter em pé, Guilard tem vantagem e pode até nocautear, mas, caso Danzig use de suas qualidades de wrestler, o favoritismo se inverte completamente.

Danny Castillo (15-5) x Tim Means (18-4-1)

De sólida carreira no WEC, Danny Castillo colecionou boas atuações no UFC, tanto que em suas duas derrotas não teve atuações tão ruins, mas falta uma consistência maior para embalar em uma sequência de vitórias. Vindo de uma segura vitória sobre Paul Sass em fevereiro, Castillo que é sólido tanto em pé como no chão terá vida difícil diante de um Tim Means dono de um potencial incrível, que vinha de nove vitórias consecutivas até ter sido derrotado em abril e confia em sua mão pesada para buscar mais um nocaute, o que viria a ser o 14º da carreira.

Michael Chiesa (9-0) x Jorge Masvidal (27-4)

Na principal luta desse card preliminar, Michael Chiesa, que venceu a 15ª edição do reality show The Ultimate Fighter na base da superação, buscará manter seu cartel perfeito e conquistar sua terceira vitória no UFC. Apesar de apresentar baixo nível na trocação, Chiesa vem a compensar isso com um grappling de muita qualidade, sem contar um trabalho de enorme solidez no ground and pound, no jiu-jítsu e no wrestling, o que o credencia a ter vencido sete de suas nove lutas com submissão.

Do outro lado estará Jorge Masvidal, que foi chamado às pressas devido a problemas com Reza Madadi, e apostará no seu kickboxing afiado para tentar levar vantagem sobre seu adversário. Masvidal tem uma carreira consideravelmente irregular e, como maior glória, tem o fato de já ter lutado pelo título dos meio-médios do Strikeforce, mas acabou sendo derrotado por Gilbert Melendez, só que não se abalou e venceu as duas lutas seguintes ao réves, incluindo seu único combate no UFC contra Tim Means.

A luta promete ser boa e bastante interessante. Jorge deve se manter em pé e, até mesmo, arriscar na trocação, porém, caso Chiesa consiga encaixar seu eficiente jogo de grapple, deve ditar o ritmo do combate, o que frustaria os apostadores que apostaram com mais força em Masvidal.