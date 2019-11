Prévia: UFC On Fox 8 - Card Principal

A VAVEL Brasil já trouxe para você o especial prévio do card preliminar do UFC On Fox 8 aqui e, agora, traz tudo a respeito do card principal do evento que será realizado em Seattle, Estados Unidos, no dia de amanhã (27).

Serão quatro lutas cercadas de expectativa e a brasileira Jéssica Andrade, que encarará Liz Carmouche, é a única representante do Brasil, porém o grande destaque, sem sombra de dúvidas, é o evento principal da noite. Nele, Demetrious Johnson defenderá seu cinturão dos moscas diante de John Moraga, lutador que vem em uma crescente muito grande.

Além das duas lutas já citadas, Robbie Lawler encarará Bobby Voelker em um combate que promete grandes emoções e muitas trocações. Por fim, ainda teremos Rory MacDonald enfrentando Jake Ellenberg na luta coprincipal e tal disputa tende a dar uma boa chance ao vencedor de encarar George Saint-Pierre pelo título dos meio-médios.

Sem mais delongas, vamos ao que importa e trazer detalhes de cada uma das principais lutas da noite.

Liz Carmouche (8-3) x Jéssica Andrade (9-2)

Liz Carmouche, ex-fuzileira naval, chegou ao UFC já tendo que encarar Ronda Rousey em combate que tinha o cinturão feminino em jogo e Carmouche, que não tinha muitas chances de surpreender, foi derrotada, porém mostrou muito de seu estilo: muita qualidade no muay thai e uma pífia defesa contra submissões, sendo por meio de tal arma que poderá acabar surpreendida na luta de amanhã.

Do outro lado, Jéssica Andrade, famosa por ter vencido Duda Yankovich na estreia da sérvia no MMA, estará fazendo sua estreia no UFC. Dona de um estilo de combate à curta distância, porém ficará díficil encaixar tal estilo diante da qualificada norte-americana, já que a brasileira de 21 anos ainda peca na trocação de golpes, devendo aplicar mais seu forte grappling para assim tentar levar para o chão e surpreender.

Na luta entre duas atletas assumidamente homossexuais, é inegável que o favoritismo está sobre os ombros de Carmouche, mas, quem sabe, Jéssica, que se encontra em clara ascensão e tem muito potencial, consiga levar para o chão e nesse ponto tem boas condições de surpreender.

Robbie Lawler (20-9) x Bobby Voelker (24-9)

Robbie Lawler tem a abissal marca de ter vencido 17 das suas 20 vitórias por meio de nocautes, o que ressalta sua pesada mão, que ficou bem evidenciada no combate diante de Josh Koscheck no último mês de fevereiro em que surpreendeu com um soco poderosíssimo para sair vitorioso. Apesar de ser um exímio nocauteador, Lawler é péssimo nas quedas e nos solo, não a toa já perdeu cinco lutas por submissão.

Pela frente, o norte-americano terá pela frente seu compatriota Bobby Voelker, outro lutador de punhos pesados, poderio de nocaute grande, mas que, acima de tudo, não se preocupa em se resguardar e parte para pancadaria sem medo. Buscando se recuperar depois de ter sido derrotado por Patrick Cote em março desse ano, Voelker confia na sua agressividade para tentar uma vitória.

Será uma luta bastante prazerosa de assistir para quem gosta de intensas trocações, já que ambos os atletas deverão partir para ela desde o começo e, pela forma física e atual momento, Lawler vem a ser o favorito, tendo uma considerável de, inclusive, nocautear e acabar com o prêmio de nocaute da noite.

Em seu último combate, Rory MacDonald massacrou a lenda BJ Penn (Foto: Getty Images)

Rory MacDonald (14-1) x Jake Ellenberger (29-6)

Rory MacDonald é um dos nomes do UFC que mais vêm em ascensão, tanto que depois de ter sido derrotado por Carlos Condit, em junho de 2010, depois de ter sido superior durante todo combate, o meio-médio de 24 anos imendou uma série de quatro vitórias consecutivas em que, se não nocauteou seus adversários, venceu tendo sido muito melhor que seu adversário e com requintes de crueldade, como foi contra BJ Penn em dezembro do ano passado.

Enquanto isso, o adversário de MacDonald, Jake Ellenberger busca voltar a trilhar o rumo. Antes cotado para encarar George Saint-Pierre pelo cinturão depois de ter embalado uma série de seis vitórias consecutivas, o norte-americano expôs o quão frágil pode ser quando enfrentou Martin Kampmann em junho de 2012 e acabou nocauteado, porém se reergeu, emendou duas vitórias consecutivas, a última delas de maneira avassaladora contra Nate Marquardt em março, sempre apostando em sua eficiente defesa contra quedas e boxe afiado.

Não seria surpresa nenhuma a luta se encerrar logo no primeiro round, contudo, caso se estenda, a vantagem é toda de MacDonald que é muito mais completo que Ellenberger e tem totais condições de ir ditando o ritmo do combate com seu vasto repertório de golpes.

Demetrious Johnson (17-2) x John Moraga (13-1)

Demetrious Johnson teve uma ascensão gigantesca, chegou a lutar pelo título dos galos, mas saiu derrotado, e alcançou o título dos moscas. Dono de uma velocidade incrível, o norte-americano de 26 anos e ex-WEC não sabe se defender de quedas com qualidade, porém sua intensa movimentação evita com que seja derrubado e sempre o conduz para as vitórias.

O desafiante será John Moraga, que venceu as duas lutas que fez no UFC até aqui e vem de sete vitórias consecutivas. Apesar de buscar a trocação em alguns momentos e tendo um poderio de nocaute considerável, o principal trunfo de Moraga é a luta no solo. Wrestler de alto nível, sempre busca surpreender com posições ousadas e sabe se movimentar de maneira esplêndida.

A chave para Moraga alcançar a vitória é aproveitar da deficiência de Johnson em defender quedas e colocar a luta no chão, entretanto, será difícil conseguir alcançar o rápido campeão, por isso, é de se esperar que o desafiante aposte em manter a luta em pé, buscando encontrar um golpe certeiro para derrubar Demetrious, que, caso mantenha sua rápida movimentação, tem boas chances de se manter com o cinturão.