Em decisão unânime dos juízes, Phil Davis vence Lyoto Machida

Sem dúvidas a luta mais equilibrada do Card Principal do UFC 163. Com parciais de 29-28, 29-28, 29-28, o juízes determinaram por unaminidade a vitória do americano Phil Davis sobre Lyoto Machida, resultados que revoltou o público presente na HSBC Arena e ao lutador brasileiro.

"Sinceramente, não sei qual é a regra do UFC. O grito da galera diz tudo. Meu córner falou que era para eu tentar nocautear e cair para dentro. Mas, fica para a próxima, galera!" - disse o decepcionado carateca, em sua entrevista logo após o combate.

Conquistando sua quarta vitória contra brasileiros em cinco lutados, Phil Davis agora é cotado como um dos candidados a disputador o cinturão dos pesos meio-pesados.

A luta

1º Round

O combate começou bastante estudado. Lyoto dominava o centro do octógono enquanto o americano se movimentava sem grandes ameaças. Até a metade do round, a troca de jebs era o arma principal dos dois lutadores, tentando confudir seu oponente. No fim, Machida ainda acertaria dois diretos em seu adversário antes de ser surpreendido com uma queda faltando poucos segundos para soar o gongo.

2º Round

No segundo assalto, o americano tomou conta do ringue. Dominando o centro, a movimentação passou a ganhar efetivação e muitos golpes entraram na guarda de Machida que parecia cansado. Faltando um minuto para o final, Phil Davis ainda conseguiria uma queda que se arrastou até o fim do round.

3º Round

Buscando o tudo ou nada, ambos os lutadores se soltaram para o combate no terceiro assalto. O americano tenta as investidas puxando seu wrestling, enquanto o brasileiro permanecia de pé e na utilizando seu boxe. Já cansados, a luta permaneceu lenta até o soar do gongo final.