José Aldo nocauteia Zumbi Coreano e mantém cinturão dos pesos-penas

Após as derrotas de Júnior Cigano e Anderson Silva, cabia a José Aldo reverter a decrescente brasileira em disputas de cinturão no UFC. O adversário era o sul-coreano Chan Sung Jung, popularmente conhecido como Zumbi Coreano, que teve seu jogo anulado pelo brasileiro e foi derrotado no quarto round por nocaute técnico. Em polvorosa após a vitória, o brasileiro subiu em uma das grades do octógono para comemorar com a torcida.

Conquistando sua 15ª vitória na carreira, Aldo manteve o cinturão dos pesos-penas e aguarda o próximo adversário. Permanecendo no topo do ranking do UFC em sua categoria, o lutador comentou sobre a vitória.

"Eu vi que o ombro dele saiu do lugar depois dos meus chutes em cima, então fui para pegar e finalizar a luta. Tentei sempre ganhar o round com a queda, terminando por cima, para ganhar a luta. O próximo não sei ainda. Isso é trabalho do Ultimate" - afirmou.

Campeão dos pesos-pena, o brasileiro pode ter a chance de subir de categoria no UFC. Desejo antigo do lutador, a vaga para a categoria peso-leve pode ser aberta e a busca por mais um cinturão poderá ser iniciada em breve.

A luta

1º Round

Como todo iniciado de combate buscando o cinturão, a luta foi marcado por muito estudo de ambos os participantes. Aldo desveria jebs rápido contra o rosto do americano que respondia tentando uma queda. Sem grande sucesso, o Zumbi Coreano se viu encurralado no fim do round onde o brasileiro conseguiu desferir velozes golpes e manter a vantagem no round inicial.

2º Round

Com uma trocação veloz, José Aldo comandou o centro do octógono bombardeando seu adversário. Chang Sung Jung tenta responder também usando a velocidade, porém, sem sucesso. Melhor na luta, o brasileiro usou a tática para esfriar o assalto perto do fim enquanto pressionava o coreano nas grades.

3º Round

O round mais equilibrado da disputa. Precisando buscar o combate, o Zumbi Coreano foi para cima tentando chutes perigosos e trocações rápidas. Aldo defendeu uma joelhada de maneira brilhante enquanto tentava responder com diversos socos. Perto do fim, o brasileiro levou a luta para o chão onde manteve o controle parcial até o soar do gongo. O coreano ainda tentaria um triângulo próximo aos minutos finais, mas sem sucesso.

4º Round

Ciente de que o Coreano viria para o tudo ou nada, José Aldo tratou de levar a luta para o chão desde o segundo inicial. Após muitas investidas, a posição favorável ao brasileiro na queda foi o ponto determinante para a vitória. Nas costas do adversário, Aldo aproveitou-se para desferir perigosos golpes na cabeça de Chang Sung Jung que sentiu. Com o ombro deslocado, não foi páreo para impedir a vitória do brasileiro e a permanência do cinturão dos pesos-penas com seu legítimo dono.

Resultados do UFC 163

José Aldo venceu Chan Sung Jung por nocaute técnico.

Phil Davis venceu Lyoto Machida por decisão unânime.

Cezar Mutante venceu Thiago Marreta por finalização.

Thales Leites vence Tom Watson por decisão unânime.

John Lineker venceu José Maria 'No Chance' por nocaute técnico.

Anthony Perosh venceu Vinny Magalhães por nocaute técnico.

Amanda Nunes venceu Sheila Gaff por nocaute técnico.

Serginho Moraes venceu Neil Magny por finalização.

Ian McCall venceu Iliarde Santos por decisão unânime.

Rani Yahya venceu Josh Clopton por decisão unânime.

Francimar Bodão venceu Ednaldo Lula por decisão unânime.

Viscardi Andrade venceu Bristol Marunde por nocaute técnico.