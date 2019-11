Amanda Nunes faz história, nocauteia alemã e é primeira brasileira a vencer no UFC

O primeiro combate feminino do UFC no Brasil foi marcado pela primeira vitória brasileira na organização. Amanda Nunes nocauteou a alemã Sheila Gaff, ainda no primeiro round, após diversos golpes do ground and pound. Luta histórica que marcou o Card Preliminar na noite deste sábado, na Arena da Barra, pelo UFC Rio 4.

"Aqui é minha casa. Quem é ela para cabar com minha festa na minha casa, com essa torcida toda aqui? Ela é louca? Eu treino em Miami, moro lá, mas defendo minha bandeira onde eu vou. Quero deixar bem claro que eu fui a primeira brasileira a assinar com o maior evento do mundo, o UFC. E a primeira a lutar no Brasil" - afirmou

A luta

1º Round

Iniciando de forma afobada, a brasileira conseguiu se recuperar após a alemã ter o domínio de suas costas. Já de pé, Amanda conseguiu uma bela derrubada mantendo o controle da adversário no chão. Com a vantagem, foram necessários poderosos golpes ainda no chão para o nocaute no ground and pound ser concretizada. Brasil fazendo história no UFC.