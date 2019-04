Packers vence Vikings no Metrodome e lidera Divisão Norte da NFC

No último clássico da divisão norte da conferência nacional realizado no Metrodome, antes da demolição, os visitantes fizeram a festa. O Green Bay Packers bateu o Minnesota Vikings por 44 a 31, e lidera a divisão norte da NFC, com cinco vitórias e duas derrotas. O Vikings é o lanterna com apenas uma vitória e seis derrotas.



O jogo já começou quente. No primeiro lance do jogo, o WR calouro Cordarrelle Patterson retornou o kickoff para touchdown e colocou o time da casa na frente. Mas o Green Bay Packers respondeu imediatamente: na primeira posse de bola de Aaron Rodgers, o quarterback guiou os cheeseheads ao TD numa campanha de 90 jardas. Passe para Jordy Nelson na endzone e tudo igual no placar.



O instável QB Christian Ponder, do Vikings, veio pro jogo na sua primeira campanha apostando muito no jogo corrido. Mas não conseguiu pontuação alguma, devolvendo a bola ao Green Bay num punt.

No começo do segundo quarto, veio a virada dos cheeseheads. Já na redzone, Rodgers não conseguiu converter uma terceira decida de 9 jardas. Entrou em ação o kicker Mason Crosby, que anotou um field goal de 33 jardas, colocando 10 a 7 no placar a favor dos visitantes.

Na volta do time de ataque do Vikings a campo, novamente Christian Ponder não conseguiu levar a bola para a endzone. A torcida de Minnesota teve de se contentar com um field goal, convertido Blair Walsh, a 36 jardas. Jogo empatado em dez pontos para cada lado, faltando cinco minutos para o intervalo.



Mas ainda antes do two-minute warning, Jordy Nelson aprontou de novo. Recebeu passe de quatro jardas de Aaron Rodgers, se livrou do tackle de Andrew Sendejo e correu aproximadamente 70 jardas para marcar o touchdown. Cheeseheads na frente de novo, 17 a 10.



Na posse seguinte do Vikings, o ataque vacilou novamente. Ponder vive péssima fase e, para piorar a situação, o Green Bay Packers retornou o punt para touchdown. Micah Hyde agarrou a bola, se livrou dos tackles e correu 93 jardas, atravessando o campo e colocando 24 a 10 no placar.

Podia piorar? Sim. Sobravam só 48 segundos no relógio e a posse de bola no segundo tempo seria do Packers. O Vikings lutava contra o relógio pra descontar e conseguiu uma incrível campanha de 77 jardas. Faltando 1dez segundos, Adrian Peterson, MVP da temporada passada, chamou a responsabilidade, e no jogo corrido, invadiu a endzone. As equipes foram para o intervalo com o Green Bay vencendo por 24 a 17.

Passeio dos visitantes no segundo tempo

No começo do terceiro quarto, o Green Bay Packers suou bastante para chegar a endzone. Forçava a maioria das jogadas com o running back Eddie Lacy. Após sofrer uma punição de 15 jardas - falta pessoal cometida pelo camisa 69 David Bakhtiari - o QB Aaron Rodgers se viu numa situação complicada: quarta descida para três jardas, na linha central do campo. E arriscou, conseguindo o first down em passe conectado com o WR Jordy Nelson. Na sequência da campanha, já na redzone, o próprio Aaron Rodgers resolveu correr para endzone, mas foi contido na linha de uma jarda. Eddie 'The Hammer' Lacy completou o serviço na jogada seguinte, colocando 31 a 17 no marcador.

Após um three-and-out de Christian Ponder e do Minnesota Vikings, o Green Bay voltou a carga. E conseguiu mais um touchdown no jogo corrido do running back James Starks, que correu 25 jardas para aumentar a diferença do jogo: Packers 38, Vikings 17.

Não era o dia do Vikings mesmo, muito menos de Christian Ponder. Mais uma vez, o quarterback não conseguiu levar o ataque à frente, e pra piorar, o punt saiu desastroso. O ataque do Green Bay iniciaria a campanha já na linha de 40 jardas do campo de defesa.

No último quarto, os cheeseheads seguiram arrasadores. Eddie Lacy, o homem do jogo, continuou rasgando as linhas de defesa do Vikings. Faltando pouco mais de oito minutos para o final do jogo, o Green Bay chegou novamente na red zone, mas Lacy sofreu o tackle na linha de 2 jardas. Desta vez, Rodgers não arriscou e o kicker Mason Crosby acertou um field goal de 20 jardas. 41 a 17.

Posse de bola para o Vikings e o WR calouro Cordarrelle Patterson quase aprontou de novo no retorno. Desta vez, foi parado após 40 jardas de avanço. E depois de muito tempo no jogo, o Vikings finalmente conseguiu voltar a redzone. O touchdown veio: Christian Ponder, no shotgun, conectou passe com o camisa 32 Toby Gerhart, que se livrou dos tackles e invadiu a endzone. 41 a 24, faltando menos de cinco minutos no relógio.

O time de Minnesota tentou o onside kick, mas foi muito ruim, e o número 21 Josh Robinson acabou tocando na bola antes dela ultrapassar 10 jardas. Posse de bola para o Packers, que com vantagem de mais de duas posses de bola, já se preocupava muito mais em gastar o tempo, do que tentar aumentar a pontuação. Sem muita força, conseguiu chegar em posição de chutar um field goal de 45 jardas, convertido por Mason Crosby.

Quando todo mundo já achava que o Vikings não tinha mais forças, eis que o Christian Ponder resolve aparecer para o último suspiro. E apareceu muito bem. O quarterback, fugindo de suas características, saiu em disparada pelo meio das linhas de defesa de Green Bay, e conseguiu um touchdown, faltando 1:21 para o encerramento.

Ainda com esperança, o Vikings tentou novamente um onside kick, que mais uma vez não deu certo. Jordy Nelson recuperou a bola para o Packers. E na jogada seguinte, com 44 a 31 no placar, Aaron Rodgers apenas ajoelhou para deixar os segundos finais passarem. Vitória dos cheeseheads em Minneapolis.

Performance dos Quarterbacks

Aaron Rodgers (GB): 24 passes completos em 29 tentativas, 285 YD, 2 passes para TD, 0 INT.

Christian Ponder (MIN): 14 passes completos em 21 tentativas, 145 YD, nenhum passe para TD, 0 INT.