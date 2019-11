Além de Spider, UFC 168 conta com quatro outros brasileiros

A expectativa do torcedor brasileiro para o UFC 168 deste sábado (28) está toda em torno da revanche entre Anderson Silva, nome mais popular do MMA nacional e Chris Weidman, no entanto, outros quatro lutadores do país também entrarão em ação no octógono montado no mítico MGM Grand, dispostos, claro, a vencer e alavancar ainda mais o nível do país na modalidade.

LEIA MAIS: Depois de vitória surpreendente, Weidman deverá encontrar dificuldades em revanche contra Silva

CONFIRA TAMBÉM: Musas do MMA, Rousey e Tate protagonizam revanche com clima hostil e cercada de rivalidade

O primeiro a entrar em ação será William Macario ou, para quem se acostumou a vê-lo na segunda edição do The Ultimate Fighter Brasil quando foi vice-campeão, William Patolino. Na luta que é a segunda do card preliminar, o brasileiro começará a trilhar seus passos dentro do UFC diante de Bobby Voelker, experiente lutador de 34 anos vindo do Strikeforce que vem de duas derrotas seguidas e começa a se ver ameaçado de demissão.

Embora haja certo receio quanto a Patolino sentir o peso da inexperiência diante de seus 22 anos, a tendência é que ele se sobreponha tecnicamente a Voelker, não apenas pelo norte-americano entrar pressionado, mas, acima de tudo, por ele ser limitado. Diante disso, o que podemos esperar é um combate em pé até por serem dois lutadores mais sólidos e, claro, caso entre com calma, William tem consideráveis chances de encontrar sua primeira vitória no octógono mais famoso do mundo.

Quem também estará representando o Brasil no card preliminar é Gleison Tibau (28-9) que enfrentará o norte-americano Michael Johnson (13-8), vice-campeão do TUF 12, em um combate que expõem dois lutadores com talento, mas que não foram capazes de rumar para os principais nomes da categoria, muito pela incapacidade em manter uma longa sequência de vitórias.

O experiente Gleison Tibau encarará o americano Michael Johnson (Foto: Divulgação/UFC)

Tibau vem de duas vitórias consecutivas, ganhou sobrevida dentro do UFC e, agora, encara um combate em que chance de acumular mais uma vitória para o seu cartel é alta, já que Johnson, que precisa mostrar serviço aos chefões da organização pelo fato de ter vencido apenas uma de suas últimas três lutas, deixa a desejar no combate no solo, onde o brasileiro tende a levar gigante vantagem até pelo jiu-jitsu e wrestling apurados, por isso, caso se segure em pé diante da veloz movimentação do americano (um de seus principais trunfos) e seja capaz de quedá-lo, Gleison tende a encaminhar mais um triunfo.

Diego Brandão e Fabrício Camões fazem companhia a Anderson Silva no card principal

O card principal do evento, que terá a luta entre Anderson Silva e Chris Weidman como principal combate, também verá os brasileiros Diego Brandão (17-8) e Fabrício Camões em ação como protagonistas dos dois primeiros combates do card diante de Dustin Poirier (14-3) e Jim Miller (22-4-1), respectivamente.

Brandão, campeão do TUF 14, vai tomando rumo dentro do UFC. Depois de estrear perdendo, embalou uma série de três vitórias consecutivas e, agora, parte em busca da quarta diante de Poirier, que também busca se firmar dentro da organização e divide com o brasileiro o status de promessa entre os pesos pena.

Quanto ao embate entre os dois, pode se esperar muito equilíbrio, até pelo estilo de luta semelhante entre ambos, mas, levando em conta características físicas, o fato do alcance do norte-americano ser maior é uma vantagem em tanto a ele, visto que esta vantagem deve creditar a ele uma maior facilidade para quebrar a defesa de Diego, que precisará usar e abusar de transições rápidas, além de ir para ofensiva com certa cautela para não colocar tudo a perder.

Já na outra luta, Fabrício Camões buscará se recuperar da derrota contra Melvin Guillard para se estabelecer no UFC, enquanto isso, seu adversário, o experiente Jim Miller, que já chegou a ter uma sequência de sete vitórias consecutivas, busca tomar novo fôlego para voltar a ocupar figura de destaque entre os leves.

A verdade é que não há dúvidas relativas à superioridade de Miller. Apesar de muitas falhas quanto à defesa e não ser um boxeador de qualidade, o norte-americano não deve se preocupar muito quanto ao brasileiro explorar suas principais falhas, visto que Camões deixa a desejar na luta em pé e tem como principal virtude a luta no chão, onde se movimenta de maneira incrivelmente bem e é neste fato que reside a chance de uma surpresa.