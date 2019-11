Musas do MMA, Rousey e Tate protagonizam revanche com clima hostil e cercada de rivalidade

Engana-se quem pensa que a única rivalidade posta à prova no UFC 168, a ser realizado neste sábado (28) em Las Vegas, será a entre Chris Weidman e Anderson Silva. Ronda Rousey e Miesha Tate também protagonizam uma rivalidade ainda maior, com um acréscimo de que, ao redor de todo esse embate dentro do octógono, fora dele, as duas lutadoras tidas como musas do MMA acirram essa disputa com declarações polêmicas.

A rivalidade entre ambas teve início no ano de 2012, quando ambas ainda lutavam pelo extinto Strikeforce. Na ocasião, Tate defendia pela primeira vez o título de campeã do peso-galo feminino e a sua adversária era Rousey, dona de uma poderosíssima chave de braço e que vinha em ascensão no cenário do MMA. No fim das contas, Ronda usou de seu poderoso golpe, responsável por dar a vitória a ela em 7 das 7 lutas de seu cartel, para finalizar Miesha ao fim do primeiro round e garantir-se como a nova dona do cinturão em jogo.

De lá pra cá, muita coisa mudou. O Strikeforce foi comprado pelo UFC, que viu Rousey chegar à organização com status de estrela e com Dana White, o presidente da associação do mais famoso octógono do mundo, depositar nela todas as fichas para deixar um legado dentro do esporte, além, claro, de popularizar o MMA feminino, feito este muito auxiliado tanto pela beleza como também pela carreira cinematográfica da lutadora, que realizou apenas um combate no UFC até aqui e venceu Liz Carmouche no primeiro round.

Em meio a todo este panorama, Ronda Rousey e Miesha Tate foram selecionadas como as treinadoras da 18ª temporada do reality show The Ultimate Fighter e a rivalidade, já muito forte dentro dos octógonos, começou a se expandir para fora dele, muito em função da propagação de declarações polêmicas de ambas as partes, o que ocasionou, durante o programa, muitas vezes, discussões acaloradas que, por muito pouco, não levou as duas a partirem para ignorância e resolver na base da violência física.

Se não bastassem todos estes ocorridos, após o TUF 18, que contou com as atletas da equipe de Tate levando a melhor, as provocações por meio de declarações não cessaram e, enquanto Miesha buscava evidenciar toda a raiva que sentia da atual detentora cinturão dos peso-galo feminino, Ronda Rousey tratava de colocar em xeque a qualidade da desafiante:

“Miesha tem uma bela bunda e uma grande rivalidade comigo. Essa é a razão por ela estar disputando esse cinturão. A rivalidade é o que faz ela estar nisso, não é por nenhum mérito esportivo. Ela realmente sabe jogar com isso porque é tudo que ela tem. Ela tornou algo pessoal porque não teria como criar uma rivalidade esportiva comigo, não há como comparar nós duas. Eu sou uma atleta olímpica e ela é uma lutadora de ensino médio”.

Com declarações de tal gênero, a rivalidade apenas inflama a cada dia mais, gerando um clima extremamente hostil para o combate deste sábado. Quem agradece são os chefões do UFC, já que é evidente que a rivalidade apenas auxiliou na popularização do MMA feminino, fato este notório pelo fato da revanche transmitir um sentimento de expectativa muito grande em todos àqueles que acompanham o esporte.

O que esperar do combate?

É inegável que Ronda Rousey seja favorita, mas também é perceptível a todos que seu jogo contém algumas falhas, alguns erros e, por mais impiedosa que sua chave de braço seja, caso Miesha Tate seja capaz de escapar dela, tarefa complicada para cada um, começa a enxergar uma chance em surpreender caso mantenha o combate em pé e aproveite-se do seu kickboxing.

Sendo assim, a chave para Tate buscar a vitória está em ressaltar sua solidez, buscar dominar e ditar o ritmo do combate ao mantê-lo em pé, para não só buscar um nocaute, no entanto, acima de tudo, marcar pontos que podem ser o diferencial e tanto.

Na teoria, essa estratégia parece fácil de aplicar, porém basta recorrer aos outros combates de Rousey e perceber o quão difícil é dominá-la. A busca por levar o combate pro chão, onde terá a margem para aplicar o seu famoso armlock, é tão incessante e eficaz que, realmente, qualquer desfecho que não uma finalização por este meio será surpreendente.