Depois de vitória surpreendente, Weidman deverá encontrar dificuldades em revanche contra Silva

Muito se discute sobre quem foi ou é o melhor lutador de MMA da história, o maior dos embates fica entre Anderson Silva contra o russo Fedor Emelianenko, esse que foi derrotado pela primeira vez por Fabrício Werdum, por finalização, algo totalmente possível na época pelo nível de chão excelente que o brasileiro possui.

O que realmente viria a surpreender o mundo no dia 06 de julho de 2013 foi a forma como tudo aconteceu. Anderson Silva desde que entrou para o UFC, construiu uma fama de lutador imbatível e muito superior a qualquer outro que o enfrentasse, algo que o colocou no topo entre os Pound for Pounds (ranking de lutadores por todos os pesos) e a quebra de quase todos os recordes que um lutador pode querer alcançar dentro da organização, um deles o de mais tempo com o cinturão de campeão.

LEIA MAIS: Musas do MMA, Rousey e Tate protagonizam revanche com clima hostil e cercada de rivalidade

CONFIRA TAMBÉM: Além de Spider, UFC 168 conta com quatro outros brasileiros

Muitas foram as tentativas de se achar um adversário para o campeão dos médios, lutadores como Dan Henderson, ex-campeão do falecido Pride, Rich Franklin, ex-campeão dos médios do UFC, Victor Belfort, entre outros foram os adversários que Anderson conseguiu vencer com certa facilidade. Com um nível de striking totalmente acima dos seus adversários, lutando com a guarda baixa e tendo como referência Muhammad Ali, que dançava para desequilibrar o mental de seus adversários, estilo que engrandeceu sua fama e o levou a ser considerado o melhor lutador do mundo.

Quando anunciaram o invicto, porém novato Chris Weidman para ser o novo adversário do campeão, o único comentário que se ouvia é que seria mais um adversário “tirado pra nada” do campeão Spider. Entre os comentários dos lutadores se dizia que teria chances contra Anderson, porém como maior aposta o chão de nível altíssimo do desafiante, que tem como base o wrestling e um grappling perigoso, nada que não tivesse sido tentado anteriormente para desbancar Anderson.

Quando a luta teve início, o começo dava a indicar que o americano realmente tentaria colocar seu ponto forte em cima do teoricamente ponto fraco de seu adversário, com uma queda com sequência em ground and pound, a luta se desenhava como o que aconteceu na primeira entre Anderson e Sonnen, onde o desafiante conseguiu passar cinco round socando Anderson com as costas no chão antes de ser finalizado no fim da luta.

Contudo, após o inicio da luta, os dois voltaram a lutar de pé e o que passou a acontecer foi o mesmo estilo de lutar que o campeão imprimia em seus adversários, golpes imprevisíveis, provocação, um pouco de “dança” entre um golpe e outro até o fim do primeiro round. O que dificultou ainda mais para Weidman foi a preparação de Anderson para evitar as quedas, algo que até a sua guarda baixa ajudou bastante, o que obrigou o americano a lutar em pé até o momento de choque no segundo round, que após vacilo de Silva, foi golpeado e não resistiu, dando vitória para Chris Weidman, que se sagrava campeão e realizara o inacreditável até então.

O que esperar da revanche?

Como todo bom comentarista diria após mostrar o vídeo da primeira luta: esqueçam tudo o que viram. Nenhum técnico diria para os dois lutadores repetirem o que foi feito no primeiro embate. Weidman não vai tentar lutar em pé para repetir o nocaute.

Dono de um wrestling excepcional, Chris Weidman derrubou todos os seus adversários desde que chegou ao UFC, seu poder de quedas e seu chão é a chave para a vitória, partindo do pressuposto de que Anderson não repetirá os mesmos erros de subestimar o adversário como na primeira luta. O que se espera é Weidman tentando vencer a luta por nocaute técnico no ground and pound ou tentando uma finalização.

Por outro lado, Anderson tem um dos maiores poder de nocaute já visto no MMA, junto com seu nível de trocação insuperável, talvez o melhor do UFC, o ex-campeão já fez dentro do octógono coisas que apenas vemos em filme, uma mistura de golpes potentes e desmoralizantes, guarda baixa e o momento do nocaute que quase sempre é imprevisível.

Como um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, é impensável que Weidman tenha nível para enfrentar Silva de igual para igual em pé novamente, além de que pode se dar mal se subestimar o ex-campeão que é faixa preta de jiu jitsu e possui um chão bem apurado, diante disso, a chance do cinturão dos médios voltar a ser do brasileiro é muito grande.