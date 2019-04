Com nova luta do século, UFC 168 ocorre neste sábado em Las Vegas

Anderson Silva já foi a Las Vegas em outras duas oportunidades tendo que lidar com a condição de que teria uma luta do século pela frente. Em 2011, encarava Victor Belfort sob essas condições, já em 2012, era a vez da realização da tão aguardada revanche diante de Chael Sonnen, e, agora em 2013, o MGM Grand será novamente o anfitrião de um combate do Spider promovido com tal status, porém, desta vez, a situação será totalmente diferente para o nome mais popular do MMA nacional.

Desde que teve os dois combates citados pela frente e saiu vencedor até os dias atuais, Silva deixou de ostentar a condição de imbatível que sempre ostentou no UFC, tudo isso porque, em julho deste ano, o brasileiro topou com Chris Weidman pela frente e o americano, até então tido como apenas um bom lutador incapaz de fazer frente ao multicampeão, o nocauteou, mudando muita coisa no cenário da modalidade, não à toa, quando Anderson pisar no octógono amanhã, terá que vencer, sobretudo, a desconfiança que gerou em muito dos que acompanham o esporte, para assim, voltar a tomar o caminho da glória e sua condição de principal nome dentro das artes marciais mistas.

Embora não restem dúvidas de que a revanche pelo cinturão dos médios, seja o carro chefe do evento, o UFC 168 a ser realizado amanhã também contará com a disputa do cinturão do peso galo feminino entre as musas e rivais Ronda Rousey, atual campeão, e Miesha Tate, sem contar que, além de Anderson Silva, quatro outros brasileiros estarão.

Diante disto tudo, a VAVEL Brasil preparou um material especial prévio para, assim, já poder transmitir todo o clima do grandioso evento que promete ser um dos maiores de toda a história do UFC.

Depois de vitória surpreendente, Weidman deverá encontrar dificuldades em revanche contra Silva

Muito se discute sobre quem foi ou é o melhor lutador de MMA da história, o maior dos embates fica entre Anderson Silva contra o russo Fedor Emelianenko, esse que foi derrotado pela primeira vez por Fabrício Werdum, por finalização, algo totalmente possível na época pelo nível de chão excelente que o brasileiro possui.

O que realmente viria a surpreender o mundo no dia 06 de julho de 2013 foi a forma como tudo aconteceu. Anderson Silva desde que entrou para o UFC, construiu uma fama de lutador imbatível e muito superior a qualquer outro que o enfrentasse, algo que o colocou no topo entre os Pound for Pounds (ranking de lutadores por todos os pesos) e a quebra de quase todos os recordes que um lutador pode querer alcançar dentro da organização, um deles o de mais tempo com o cinturão de campeão.

Musas do MMA, Rousey e Tate protagonizam revanche com clima hostil e cercada de rivalidade

Engana-se quem pensa que a única rivalidade posta à prova no UFC 168, a ser realizado neste sábado (28) em Las Vegas, será a entre Chris Weidman e Anderson Silva. Ronda Rousey e Miesha Tate também protagonizam uma rivalidade ainda maior, com um acréscimo de que, ao redor de todo esse embate dentro do octógono, fora dele, as duas lutadoras tidas como musas do MMA acirram essa disputa com declarações polêmicas.

Além de Spider, UFC 168 conta com quatro outros brasileiros

A expectativa do torcedor brasileiro para o UFC 168 deste sábado (28) está toda em torno da revanche entre Anderson Silva, nome mais popular do MMA nacional e Chris Weidman, no entanto, outros quatro lutadores do país também entrarão em ação no octógono montado no mítico MGM Grand, dispostos, claro, a vencer e alavancar ainda mais o nível do país na modalidade.

De 17 disputas de título no UFC, desafiantes levaram a melhor apenas em duas neste ano

À véspera do UFC 168, que contará com a disputa do cinturão dos médios entre Chris Weidman e Anderson Silva, além do cinturão do peso-galo feminino entre Ronda Rousey e Miesha Tate, as estatísticas das disputas de título promovida pela organização neste ano indicam uma situação desfavorável aos desafiantes, o que mostra que as surpresas neste 2013 foram bastante reservadas.

Confira o card completo do evento:

Card Principal

Chris Weidman x Anderson Silva

Ronda Rousey x Miesha Tate

Josh Barnett x Travis Browne

Jim Miller x Fabricio Camões

Dustin Poirier x Diego Brandao

Card Preliminar

Chris Leben x Uriah Hall

Gleison Tibau x Michael Johnson

Dennis Siver x Manvel Gamburyan

John Howard x Siyar Bahadurzada

William Macario x Bobby Voelker

Robbie Peralta x Estevan Payan