Prévia Sugar Bowl 2014: a despedida de AJ McCarron

O Sugar Bowl, terceiro BCS Bowl de 2014, coloca frente a frente a universidade de Oklahoma (10-2, Big 12) e a universidade do Alabama (11-1, SEC) no Sugar Bowl. Os Sooners, que estão disputando um BCS Bowl at-large (isso é, a campanha da universidade foi suficientemente boa para qualifica-la a um bowl importante, mesmo que não tenha vencido sua respectiva conferência), tem pela frente uma das melhores equipes do país. Os Crimson Tides de Alabama também não venceram sua conferência, mas o 11-1 e a derrota apenas no Iron Bowl foram suficientes para garanti-los em um dos mais importantes jogos da Bowl Season.

O jogo de quinta-feira marca alguns fatos: é a primeira vez em três anos que Alabama não vai disputar a final nacional. Além disso, é a primeira partida de Nick Saban no comando após a estratosférica renovação de contrato pelo treinador, após boatos de que ele deixaria Tuscaloosa para ocupar o lugar deixado por Mack Brown em Texas. Para completar, é a última partida de AJ McCarron enquanto em Alabama, já que o quarterback está em seu senior year e vai se declarar elegível para o draft da NFL. Do lado de Oklahoma, é a primeira vez que os Sooners disputam o Sugar Bowl desde 2004, quando foram derrotados por LSU - treinado a época pelo mesmo Nick Saban.

As equipes

Alabama é apontado por muitos como a melhor equipe do país - e com razão. Todos os setores (defesa, ataque, special teams, etc) tem imensa qualidade e Nick Saban é o melhor técnico da NCAA. O épico Iron Bowl de 2013 - possivelmente o melhor jogo de college football da história do esporte - pode ter abalado um pouco o mental dos jogadores da universidade, embora nem todos. AJ McCarron terá a vontade de fazer bonito em seu último jogo na NCAA, enquanto que Saban deve vir renovado após fechar um contrato gigante. Outro que está em seu último jogo é o safety Ha Ha Clinton-Dix, que é apontado em muitos mock drafts (previsões para o draft) como 1st rounder

Já Oklahoma ainda não sabe qual quarterback será seu starter. Durante todo o ano, a vaga ficou em disputa entre Trevor Knight, Blake Bell e Kendal Thompson. Segundo o técnico Bob Stoops, essa decisão será tomada na hora do jogo. Embora no papel os Crimson Tides sejam melhores, Bell e Knight tem um elemento surpresa: ambos tem a capacidade de correr bem com a bola, e isso pode fazer diferença contra uma das melhores defesas do país. Quanto aos prospects a se observar, destaca-se o CB Aaron Colvin, considerando um late 1st rounder.

O estádio

O Mercedes-Benz Superdome tem bastante história. É a casa da universidade de Tulane no college football e do New Orleans Saints na NFL. Fica localizado em New Orleans, Louisiana, e foi construído em 1975. Seu momento mais marcante, no entanto, foi nos anos de 2005 e 2006. O furacão Katrina, que devastou a cidade de New Orleans, provocou muitos danos no estádio, que foi fechado no fim de agosto de 2005 e reaberto apenas em 25 de setembro de 2006. Na ocasião, o New Orleans Saints enfrentou o rival Atlanta Falcons num Monday Night Football e venceu de forma emocionante.

Previsão

Alabama leva com alguma dificuldade. Os Tides são melhores que os Sooners no geral e McCarron deve estar motivado para vencer sua última partida de College Football.