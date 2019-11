Saints - Eagles, pelos playoffs da NFL, assim acompanhamos

02:23. O New Orleans Saints passa pelos Eagles na Philadelphia num jogo emocionante. Agora, o time de Drew Brees vai até Seattle enfrentar os Seahawks de Russell Wilson, Marshall Lynch e a torcida mais barulhenta da NFL. Foi um prazer acompanhar esse jogo com vocês leitores da VAVEL e até a próxima transmissão. Boa noite!



02:20. E os Saints conquistam a primeira vitória da história da franquia fora de casa durante os playoffs. Final: New Orleans Saints 26-24 Philadelphia Eagles



02:19. E O FIELD GOAL DE 32 JARDAS É.............. BOM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VITÓRIA DOS SAINTS!



02:18. Shayne Graham vai chutar o FG com o cronômetro zerado, vamos ver...



02:17. Drew Brees conquista mais um first down correndo e agora os Saints vão deixar o tempo correr até o fim e chutar o field goal.



02:15. 2nd & 6. Robinson quase chega ao first down mas é 3th & inches.



02:12. Esse final de jogo promete ser emocionante. Mais um first down e os Saints estariam muito perto da vitória.



02:11. E Drew Brees consegue a primeira descida correndo. Two minute warning.



02:09. Saints na linha de 27 dos Eagles. 3rd & 1. Timeout Eagles.





Nick Foles no momento do passe para o TD.



02:06. Bom retorno de Darren Sproles e é tackleado com um puxão pelo colarinho. Mais 15 jardas de graça para os Saints e já começam no campo de ataque.



02:03. TOUCHDOWN EAGLES! VIRAM O JOGO A MENOS 5 MINUTOS DO FINAL! BELO PASSE DE NICK FOLES



02:01. INTERFERÊNCIA CLARA EM CIMA DE DESEAN JACKSON! Eagles vão pra linha de 2 jardas e é 1st & Goal.



02:00. 6 minutos pro fim da partida. Eagles no campo de ataque e eles convertem uma 2nd & 2.





DeSean Jackson recebendo um passe durante a partida



01:53. FG IS GOOD! NO 23 x 17 PHI



01:52. 3rd & 4 Saints. Nada feito. Saints leva a bola até a linha de 17 do ataque mas vai ter que se contentar com o FG.



01:44. 4th & 6. FG para os Eagles.... CONVERTIDO! Saints 20-17 Eagles. Pouco mais de 11 minutos para o fim do jogo.



01:40. DeSean Jackson retornando muito bem para os Eagles! Já estão na linha de 40 do campo de ataque





Foto no mínimo curiosa. O técnico que arma as jogadas da defesa de New Orleans têm a foto do seu pai com o boné dos Eagles junto a sua "prancheta"



01:36. 3rd & 11 quando voltarmos para o ínicio do último quarto, que promete ser emocionante.



01:35. New Orleans comete um holding e temos uma 2nd & 20 agora.



01:33. Saints 20-14 Eagles. O jogo vai tomando contornos de dramaticidade. 32 segundos restantes pro fim do terceiro quarto.



01:32. TOUCHDOWN EAGLESSSSSSSS!!!! LESEAN MCCOY COM A CORRIDA CURTA NO READ OPTION



01:32. E os Eagles não conseguem 4th & Goal para polegadas e eles vão arriscar.



01:31. 3rd & Goal na linha de 1 jarda. 1:25 restantes para o fim do terceiro período.



01:29. NEUTRAL ZONE INFRACTION contra os Saints. 2nd & 5 Eagles na linha do meio de campo. Depois DeSean Jackson aparece no jogo para uma BIG PLAY! Já estão na red zone.





Drew Brees na hora do passe



01:21. E o extra-point é convertido. New Orleans 20 - 7 Philadelphia. Agora a diferença é de duas pontuações.



01:20. TOUCHDOWN SAINTS! MARK INGRAM COM A CORRIDA PELO MEIO!



01:19. 2nd & 1. Ingram com a conversão. 1st & Goal na linha de 4 jardas dos Eagles



01:18. Ingram com a corrida e temos uma 1st & 10. Saints na red zone, linha de 17.



01:17. Brees acerta o passe longo e lá vem Saints! Benjamin Watson completamente livre e estão já em PHI 27.



01:16. Holding do ataque dos Saints. 3rd & 12. Convertida num passe. 1st & 10 na linha de NO 46.



01:09. Eles não conseguem converter a terceira decida. Riley Cooper dropa uma bola fácil e tinha uma rodovia inteira pra caminhar depois. Punt.



01:06. E o ataque dos Eagles voltam a campo. Começam na própria linha de 24. McCoy corre até a linha de 30. 3rd & 4.



01:01. TOUCHDOWN SAINTS! PLAYACTION DE DREW BREES QUE ENCONTRA LANCE MOORE NO MEIO DA ZAGA PARA VIRAR E ABRIR 6 PONTOS DE VANTAGEM PROS EAGLES!



00:59. Falta contra o ataque. Holding. 1st & 20 da linha de 32 do campo de ataque



00:56. 3rd & 17 e Foles sofre o sack. Punt e os Saints começam em NO 47, boa posição de campo.



00:53. Começa o terceiro quarto com Smith retornando para os Eagles até mais ou menos a linha de touchback. Nick Foles vem aí!



00:51. Primeiro tempo equilibrado na fria Pensilvânia. Tudo pode acontecer nessa segunda metade de jogo.





Kicker dos Saints no momento do chute



00:39. And the field goal is... GOOD! New Orleans Saints 6 - 7 Philadelphia Eagles ao final do segundo quarto.



00:38. Drew Brees é sackado e os Saints pedem seu último tempo faltando 3 segundos pro intervalo. FG de 47 jardas para os Saints



00:37. Bola desviada no passe de Brees a bola fica muito tempo no ar e é quase interceptado novamente. 3rd & 10. 29 segundos.



00:36. E os Saints buscam pontuar antes do fim do segundo quarto. 2nd & 10 na linha de 30 jardas do campo de ataque. 34 segundos restantes e 1 timeout.



00:31. E o extra point ta lá dentro, Saints 3 - 7 Eagles



00:30. TOUCHDOWN PHILADELPHIA EAGLES!!!!!!!! NICK FOLES TO COOPER! COM MUITO TEMPO NO POCKET, NÃO TEVE ERRO



00:29. Passe perfeito de Nick Foles mas TE não consegue segurar. 3rd & 9.



00:24. Contusão do jogador dos Saints. Eles param o momento dos Eagles a torcida vaia.



00:23. Eagles na red zone. NO 11. 1st & 10 após a corrida de LeSean McCoy



00:21. E os Eagles retornam a interceptação até NO 45. Depois Foles com a conexão com Cooper e já estão em NO 22.



00:20. DREW BREES INTERPCEPTADO DE NOVO!!!!!



00:19. E eles conquistam o first down!



00:18. Drive interessante dos Saints, Brees com uma corrida e agora temos 3rd & 1 já no campo de ataque



00:14. Punt. Saints já começando em NO 31



00:12. E os Eagles vão começar a campanha em PHI 22



00:09. And the field goal is... GOOD! New Orleans Saints 3 - 0 Philadelphia Eagles, finalmente temos o placar aberto.



00:09. False Start para os Saints e é 4th & 6. Vamos ao FG.



00:08. Voltaram atrás como o previsto. Graham estava down by contact e é 4th&1 para os Saints. Eles vão tentar converter.



00:03. Mas isso aqui vai ser revisto. O joelho dele já tocava o chão quando ele soltou a bola. Provavelmente teremos uma 4th&inches para os Saints quando o jogo voltar.



00:03. FUMBLE SOFRIDO POR JIMMY GRAHAM! A BOLA VOLTA PARA OS EAGLES!



00:03. Passe curto para Ingram. 3rd & 5.



00:02. 9:48 restantes para o fim do segundo quarto. 2nd & 10.



00:01. Darren Sproles consegue a conversão de terceira decida e os Saints já estão quase na red zone



23:58. E o first down acontece, campanha segue viva



23:57. 3rd&1 para os Saints já quase na linha do meio de campo.



23:55. McCoy com uma corrida curta e coloca os Eagles em posição de FG. 47 jardas. And the field goal is.... NO GOOD!



23:53. Foles com muito tempo no pocket e acaba sendo sackado. Eagles ainda mais longe de um TD depois do fim do primeiro quarto. 3rd & 29



23:52. 2nd&18 após uma recepção atrás da linha de scrimmage.



23:50. ELES VÃO PARA A CONVERSÃO E LESEAN MCCOY CONSEGUE PASSAR DAS TRINCHEIRAS. FIRST DOWN EAGLES!



23:48. Eagles não conseguem o first down numa 3rd & 1 e vão para o FG.



23:46. Timeout Saints.



23:44. AGORA SIM! Grande avanço dos Eagles no passe de Nick Foles e eles já estão em posição de chutar um field goal



23:42. 3rd & 4 para os Eagles.... Nick Foles faz o passe curto e o ataque dos Eagles segue em campo



23:41. INTERCEPTADO!!!!!!!! FLETCHER RETORNA ATÉ A LINHA DE 27 JARDAS, ERA UMA BOA CHANCE DE PONTUAR PARA OS SAINTS, DESPERDIÇADA NUM PASSE HORROROSO!



23:40. BELA RECEPÇÃO DE JIMMY GRAHAM! Bota o Saints no campo de ataque



23:36. 4th & 5 e mais um punt... Touchback. Bola retorna às mãos de Drew Brees



23:35. Curiosidade: Os dois QB titulares a jogar hoje, Drew Brees e Nick Foles, estudaram na mesma escola durante o ensino médio



23:32. Boa posição de campo para os Eagles, já começam na linha de 45 jardas do seu campo.



23:31. Drew Brees faz a conexão com Mark Ingram mas é curto demais para o first down. 4th & 3 e vamos ao punt.



23:30. Ataque de New Orleans começa uma nova campanha e já tem um third down longo. 6 jardas...



23:29. Vamos dar aqui as situações dos dois times caso avancem:

Caso o Philadelphia Eagles avance: enfrenta o Carolina Panthers, pois o Panthers, na condição de seed 2, enfrenta invariavelmente a equipe com maior seed a vencer no wildcard round.

Caso o New Orleans Saints avance: enfrenta o Seattle Seahawks, pois o Seahawks, na condição de seed 1, enfrenta invariavelmente a equipe com menor seed a vencer no wilcard round.

23:28. Passe incompleto e punt. Saints começarão a nova campanha mais ou menos na linha de 30 jardas do próprio campo.



23:27. É o décimo-segundo jogo seguido em que os Eagles não deixam o time adversário pontuar na primeira campanha



23:26. Nick Foles com um grande passe e first down Eagles!



23:25. Primeira participação de Nick Foles no jogo e temos um passe para fora. Depois, LeSean McCoy corre 3 jardas



23:21. 4th & 2 para New Orleans e parecem que eles vão arriscar... NADA FEITO! False Start de Drew Brees, o QB procurava um false start/offside da defesa. Após isso os Saints decidem ir para o punt e os Eagles vão começar sua primeira campanha no jogo



23:18. Drew Brees erra o passe numa 2nd&10 que poderia ser um touchdown já que o WR estava livre. Já estão no campo de ataque.



23:15. COMEÇA O JOGO! Drew Brees e companhia vindo a campo. Ingram com uma boa corrida e já consegue uma corrida 15 jardas e um first down



23:10. Saints, que nunca venceram um jogo de playoff fora de casa enfrentam um Philadelphia vindo com moral após uma grande vitória contra os Cowboys em Dallas. Além disso o frio é intenso por lá, -3 graus negativos com sensação de -5. Um problema sério para os quarterbacks.



23:05. As duas equipes já subiram a campo e daqui a 5 minutos devemos ter o ínicio da partida. O New Orleans Saints joga fora de casa mesmo com uma campanha melhor que a de Philadelphia. Isso acontece pois os Eagles foram campeões de divisão. O Lincoln Financial Field terá todos seus lugares ocupados hoje, torcida esgotou os ingressos.



23:00. Boa noite leitores da VAVEL! Já estamos aqui para transmitir o segundo jogo dos playoffs da NFL dessa temporada. O jogo foi adiado para às 23:10 da noite para o desfecho do jogo entre Kansas City Chiefs x Indianapolis Colts