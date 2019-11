Indianapolis Colts x New England Patriots, playoffs da NFL

02:27. Fim de jogo em Foxborough, o New England Patriots avança para a final da conferência americana e espera o vencedor do jogo entre Broncos e Chargers. Até a próxima, boa noite a todos!



4º 0:37 INTERCEPTAÇÃO! ACABOU!



4º 2:24 3rd & 2 Colts linha de 28 jardas. Passe para Fleener e é first down. Linha de 30 jardas e é 1st & 10. Two Minute Warning. A vitória dos Patriots está próxima.



4º 2:41 4th & 18 e os Patriots fazem o punt após o sack em Tom Brady. A bola cai na endzone e é touchback. Luck começa na linha de 20 jardas.



4º 6:01 Bela corrida de LaGarrett Blount e bota os Patriots na linha de 27 jardas do campo de ataque.



4º 9:01. 3rd and 3 Patriots. Brady busca a conexão com Amendola.... FEITO! 13 jardas e first down.



4º 10:34 2nd & 1. Passe incompleto. 3rd & 1 importante para os Colts.... Nada feito! Punt.



4º 11:29 2nd & goal NE. RIDLEY COM A CORRIDA E É MAIS UM TOUCHDOWN DOS PATRIOTS! Colts 22 x 43 Patriots



4º 12:45 COLLINS COM A INTERCEPTAÇÃO! DEFINITIVAMENTE NÃO É A NOITE DE ANDREW LUCK!



Após o extra point, Indianapolis Colts 22 x 36 New England Patriots



4º 12:55 TOUCHDOWN NEW ENGLAND PATRIOTS!!!!! LEGARRETT BLOUNT COM SEU QUARTO TOUCHDOWN NA PARTIDA! QUE CORRIDA SENSACIONAL DO RB! QUEBRA O RECORDE DE TDS CORRIDOS DOS PATRIOTS NOS PLAYOFFS





LaVonn Brazill com a big play



4º 15:00 First down. Agora 2nd & 9 na linha de 25 jardas. Nada feito no third down longo, punt.



3º 0:34 Colts numa posição ruim de campo para a próxima campanha, linha de 11 jardas. Agora 2nd & 6. Fim de terceiro quarto.



3º 1:59 2nd & 10 para os Patriots após um three and out dos Colts. 3rd & 1 agora após a corrida de Ridley. Nada feito. Punt.



3º 3:46 Brady no pocket no third down.... nada feito. Punt.



Colts 22 x 29 Patriots após o extra point.



3º 5:01 Luck no playaction.... TOUCHDOWNNNNNN COLTSSSSSSSSS LAVONN BRAZIL!!!!!!!!!!



3º 5:32 TY HILTON COM A GRANDE RECEPÇÃO! COLTS NA LINHA DE 35 JARDAS DO ATAQUE!



3º 6:18 E eles vão para a conversão de 2 pontos... FEITO! Indianapolis Colts 15 x 29 New England Patriots, agora a diferença é de 2 TDs.



3º 7:01 Nada feito no second down. 3rd & goal na linha de 3 jardas.TOUCHDOWN PATRIOTS! RIDLEY COM A CORRIDA!



3º 7:12 Passe para Edelman.... INTERFERÊNCIA DA DEFESA! First down automático para os Patriots e é 1st & goal.



3º 8:02 Na linha de 24 jardas. Agora 22. 2nd & 8. Passe incompleto, 3rd and 8.



3º 8:48 Brady no pocket... passe incompleto. 3rd & 7. Edelman e o first down após o passe de 9 jardas.



3º 9:54 Playaction Patriots.... BIG PLAY PRA AMENDOLA! PATRIOTS NA LINHA DE 33 JARDAS DO CAMPO DE ATAQUE! 53 JARDAS NESSE PASSE



3º 10:03 Retorno nada efetivo dos Patriots. Começam na linha 13 jardas a próxima campanha.



3º 10:06 Adam Vinatieri com o field goal.... LÁ DENTRO! Indianapolis Colts 15 x New England Patriots 21.



3º 10:21 3rd & goal faltando 3 jardas para a endzone... NADA FEITO! Colts vão para o FG.



3º 12:01 Luck com a conexão com Fleener e é first down. 1st and goal na linha 5 jardas. Agora 2nd & 3.



3º 12:43 TY HILTON COM UMA RECEPÇÃO SENSACIONAL E A BIG PLAY VEM! COLTS NA REDZONE!



3º 13:15. Patriots com um three and out e foram para o punt. Luck em campo na linha 40 jardas. 2nd & 7. Passe incompleto para Fleener. 3rd & 7.



Inicio de terceiro quarto. Touchback. Brady na linha de 20 jardas.



IND NE First Downs 8 12 Jardas Totais 190 176 Jardas no passe 155 96 Jardas na corrida 35 80 Penalidades (Jardas) 0(0) 3(25) Turnovers 2 0 Punts (Média de Jardas) 2(39) 2(50) Tempo de posse de bola 13:12 16:48

Status dos times no intervalo





Fim de segundo quarto, intervalo.



2: 0:37 Punt dos Patriots e o ataque dos Colts começam a campanha na linha de 16 jardas.



2º 1:15 ANDREW LUCK INTERCEPTADO! HAVILI TENTOU A RECEPÇÃO, DROPOU E A BOLA FICOU PENDURADA... FÁCIL PARA A DEFESA DOS PATRIOTS.



2º 2:04 Donald Brown com a corrida.... volta até a linha de scrimmage. Two Minute Warning.



2º 2:17 Punt e os Colts vão começar a nova campanha na linha de 28 jardas do próprio campo. LUCK COM O PASSE LONGO....... QUASE A INTERCEPTAÇÃO! 2nd & 10.



2º 2:42 4th and 1. Punt... delay of game. 4th and 6. Agora sim, punt..... NÃO! SAFETY! O long snapper faz um passe longo demais e a bola para quase na endzone quando o punter pega a bola e sofre o tackle. Colts 12 x 21 Patriots.



2º 5:40 Field goal de 36 jardas... IS GOOD! Indianapolis Colts 10 x 21 New England Patriots



2º 5:56 Third down não convertido e os Colts devem ir para o field goal.



2º 7:40 3rd & 5 na linha 31 do ataque. First down após o passe curto de 13 jardas.



2º 9:18 Luck corre 12 jardas para o first down numa 2nd & 10.



2º 10:15 Playaction Luck.... RECEPÇÃO DE FLEENER! Colts no meio-campo.



2º 10:54. Touchback Colts. Começam na linha de 20 jardas.



Colts 7 x 21 Patriots.



2º 10:54 TOUCHDOWN BLOUNT! NEW ENGLAND PATRIOTS AUMENTAM A VANTAGEM COM A CORRIDA DE SEU RUNNINGBACK!



2º 13:00 Third down convertido. Patriots na redzone, linha de 11 jardas. 2nd & 9 agora.



2º 13:30 Edelman recebe o passe ganha muitas jardas depois do primeiro contato. 2nd & 10 na linha de 25 jardas do campo de ataque. 3rd & 10.



1º 0:26 2nd & 9. Fim de primeiro quarto.



1º 2:00 2nd & 6 para os Patriots. 3rd & 3. Convertido com a corrida de 4 jardas de Shane Vereen.



1º 3:10 2nd & 10 Colts. 3rd & 8. Punt.





Tom Brady comemora o segundo TD dos Patriots no jogo.



1º 3:20 Por muito pouco o punt não é bloqueado e agora os Colts começarão sua nova campanha numa posição razoável de campo.



1º 3:59 3rd & 8. TOM BRADY É SACKADO! THREE AND OUT!



1º 4:35 Após um touchback, o ataque dos Patriots começa a nova companha na linha de 20 jardas. 2nd & 10 agora.





LeGarrett Blount no seu primeiro TD na partida.



Extra point convertido e os Colts diminuem a vantagem dos Patriots, 7x14.



1º 5:18 3rd & 6. Luck apressado manda um passe horroroso mas o WR consegue a recepção pra colocar os Colts na linha 38 jardas. Depois olha esse playaction..... TOUCHDOWNNNNNNNNNNNNNNNNN INDIANAPOLIS COLTS, BRAZIL!



1º 6:37 3rd & 2 Colts. Luck com muito tempo no pocket, consegue um passe de 10 jardas para Fleener e consegue o first down.



Patriots começando querendo jogo e os Colts parecem dormir. Colts 0 x 14 Patriots.



1º 8:15 Brady para Amendola e é 1st and GOAL na linha de 7 jardas. TOUCHDOWNNN NEW ENGLAND PATRIOTS, LEGARRETT BLOUNT COM SEU SEGUNDO TD NA PARTIDA!



1º 9:59 Tom Brady no shotgun para Edelman que faz uma grande jogada pra botar o time de Foxborough no campo de ataque



1º 11:19 3rd & 4. Patriots convertem com o passe de 15 jardas.



1º 13:00 4th & 3. Os Colts vão para o punt depois de um three and out. Tom Brady vem pro gramado pela primeira vez na partida.



1º 13:45 A jogada havia parado na linha de 1 jarda. Patriots com a corrida... AGORA SIM! TOUCHDOWN!



1º 14:20 3rd & 2 para os Colts após um passe e uma corrida mal sucedida. INTERCEPTADOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!! TOUCHDOWNNNNNNNNN NEW ENGLAND PATRIOTS!



23:15. COMEÇA O JOGO! Touchback de Brazil e Andrew Luck começará a primeira campana do jogo na lina de 20 jardas.

23:00. Os dois times já estão entrando em campo. New England com uma semana a mais de descanso e jogando em casa, é o favorito para a partida.





Andrew Luck no seu aquecimento em Foxborough







Essa é a situação de momento em New England: chuva e muito vento.



22:25 - Boa noite leitores da VAVEL! A partir de agora vamos acompanhar em tempo real o confronto entre Indianapolis Colts e New England Patriots, dentro do Gillette Stadium. O vencedor da partida enfrenta Chargers ou Broncos pela final da conferência americana, domingo que vem.