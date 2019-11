Patriots dominam Colts e garantem vaga na final da conferência americana

O New England Patriots é o primeiro finalista da conferência americana da NFL. Após uma vitória tranquila por 43 a 22 contra o Indianapolis Colts, o time de Foxboro garantiu sua vaga, e enfrentará o Denver Broncos ou o San Diego Chargers na decisão da AFC.



Em um jogo que, incrivelmente, os Patriots não precisaram do brilhantismo do quarterback Tom Brady, a vitória veio mais fácil que o esperado. Os turnovers de Indianapolis e as jardas corridas dos donos da casa definiram o duelo. Os Patriots estiveram a frente do início ao fim, e só foram ameaçados no placar na metade do terceiro quarto, quando Andrew Luck ameaçou comandar uma reação dos Colts. No entanto, foi New England quem dominou toda a partida, garantindo a vitória.



Os destaques foram o linebacker Jamie Collins, soberano na defesa, e o running back LeGarrette Blount, que anotou quatro touchdowns na partida. Tecnicamente superior e com um time mais forte, New England fez valer o favoritismo, mesmo que incrivelmente com seis touchdowns terrestres, contrariando sua principal característica. Para Indianapolis, o resumo da temporada: a fraca defesa destoou e obrigou o quarterback Andrew Luck a arriscar passes, frequentemente bloqueados.



Agora, o New England Patriots aguarda o vencedor de Chargers @ Broncos. Se a vitória for de San Diego, a decisão da AFC será no Gillette Stadium, casa dos Patriots. Caso contrário, a grande final será disputada no Colorado.





Patriots abre boa vantagem em corridas de Blount



O começo da partida não podia ser melhor para New England. Logo sem seu segundo passe, o quarterback Andrew Luck foi interceptado por Dennard, que só parou de correr na linha de uma jarda, quando pisou fora do campo. Na sequencia, corrida simples de Blount para abrir 7 a 0 após o extrapoint.



Luck voltou a campo, mas, em uma campanha rápida, o punt foi inevitável. Na sequencia, os Patriots alternaram passes e corridas em ótimos drives. Os bons passes de Tom Brady terminaram em mais uma curta corrida de Blount, para abrir 14 a 0 quando ainda restavam oito minutos do primeiro quarto.



Na terceira vez que Luck esteve em campo, ele mostrou porque é considerado uma das maiores promessas da NFL. Uma campanha rápida, de bons passes, que terminou em um lindo passe de 38 jardas do quarterback após o play-action para Lavon Brazill diminuir para 14 a 7 com o chute de Vinatieri.



No primeiro drive do segundo quarto, Tom Brady teve que converter duas terceiras descidas até chegar na marca de cinco jardas. E aí a cena se repetiu: corrida curta de LeGarrette Blount, que pulou por cima da defesa dos Colts para marcar seu terceiro touchdown na partida. Após três campanhas que terminaram em punt, os Colts diminuiram com field goal de 36 jardas de Vinatieti. 21 a 10.



Já no fim do segundo quarto, o long snaper de New England, Danny Aiken, fez um péssimo snap para o punter Ryan Allen, transformando a jogada em um safety para os Colts. No retorno, Andrew Luck ia fazendo um grande drive, com bons e longos lançamentos, mas foi interceptado após um passe fácil para Havili, que dropou a bola e concedeu o turnover, fechando o primeiro tempo em 21 a 12.



(Foto: Boston Globe)

Luck ameaça reação, mas New England garante vitória



Na volta do intervalo, os Colts diminiuiram com novo field goal de Adam Vinatieri. A jogada, no entanto, frustrou os torcedores de Indianapolis, que viram Luck fazer uma grande conexão com TY Hilton momentos antes.



Os Patriots voltaram a mandar no jogo. A vantagem foi ampliada em touchdown de Riddley em corrida curta, após ótimo drive de Tom Brady, que mostrou seu cartel de jogadas, com passes longos, curtos e pressionados. New England ainda conseguiu uma conversão de dois pontos, deixando o jogo em 29 a 15.



Ainda no terceiro quarto, os ataques continuaram prevalecendo. Em dois passes brilhantes de Andrew Luck, o primeiro para TY Hilton e o segundo para o touchdown de LaVon Brazill, os Colts ficaram a um TD de diferença dos Pats.



O primeiro drive dos Colts no último quarto terminou em uma falta não marcada em cima de Andrew Luck. A bola voltou para Tom Brady, que a entregou nas mãos de Blount, para mais uma vez marcou seu nome na história do jogo: ultrapassou a defesa e, correndo 73 jardas, marcou seu quarto touchdown na partida.



Precisando arriscar para que os Colts encostassem no placar, Andrew Luck foi interceptado mais uma vez, por Jamie Collins. Uma fraca leitura da secundária dos Patriots fez com que o quarterback de Indianapolis concedesse o terceiro turnover.



O jogo praticamente acabou para os Colts quando, na sequencia, Riddley anotou mais um touchdown corrido. Ainda deu tempo de, no último minuto, Luck, visivelmente decepcionado, ser mais uma vez interceptado.

No fim, 43 a 22 para New England, que, mesmo sofrendo com lesões e a saída de alguns destaques, garante mais uma decisão da conferência americana. Aos Colts, a confirmação de que, se realmenre quiserem brigar por algo mais, precisarão formar um time melhor ao redor do quarterback Andrew Luck.





(Foto: Reprodução / ESPN)