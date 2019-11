Retrospectiva NFC: 49ers x Seahawks

Domingo, às 21:30 pelo horário de Brasília, no CenturyLink Field será realizada a final da Conferência Nacional, que vai confrontar o San Francisco 49ers e, os donos da casa, o Seattle Seahawks. O primeiro, chega a sua terceira final de conferência seguida e busca sua segunda vitória seguida. Por outro lado, o Seahawks busca seu segundo título de conferência para tentar conquistar seu primeiro Super Bowl.

San Francisco 49ers

O time da Califórnia chegou aos playoffs com uma campanha de doze vitórias e quatro derrotas, ficando em segundo na divisão oeste da conferência nacional. Na ocasião, a equipe liderada por Colin Kaepernick terminou atrás do seu adversário de domingo, os Seahawks.

Os 49ers começaram a sua temporada com uma vitória contra um adversário direto a chegar no Super Bowl, o Green Bay Packers. Naquela ocasião, jogando no lendário Candlestick Park, em uma partida equilibrada, a equipe da casa venceu por 34 a 28, com uma excelente primeira atuação da dupla Kaepernick e Boldin. O quarterback teve 412 jardas aéreas, além de 22 jardas corridas, e três touchdowns. Já o Wide Receiver, que fazia a sua estreia, teve 13 recepções para 208 jardas e 1 touchdown.

Outro resultado que marcou a campanha da equipe, foi a derrota acachapante contra o seu adversário de domingo, o Seattle Seahawks, na segunda semana no palco da final, o CenturyLink Field. Na ocasião, o time mandante dominou todas as ações do jogo e venceu por 29a 3, com excelente atuação do running back Marshawn Lynch que conseguiu 98 jardas e 2 touchdowns. Do lado dos 49ers, destaques só negativos, o quarterback Colin Kaepernick nāo conseguiu espaços na defesa e conseguiu apenas 127 jardas, completando apenas 13 passes de 28 tentados e incríveis 3 interceptações na partida. Pelo outro lado, Russell Wilson esteve longe de suas melhores atuações e completou apenas 8 passes de 19 tentados e conseguiu apenas 142 jardas lançando um touchdown e uma interceptação.

Outro jogo marcante foi a vitória na semana 12 contra o Washington Redskins. O jogo foi marcado nāo pela vitória em si, que foi fácil, 27 a 6 fora de casa, mas sim por marcar o começo de uma série invicta da equipe. A partir daquele jogo, o time da Califórnia nāo perdeu mais. Essa sequência incluiu duas vitórias fora de casa nos playoffs, vitória contra Seahawks e Cardinals, adversários de conferencia, além da vitória na despedida do Candlestick Park, que será demolido, confronto difícil contra o Atlanta Falcons, mas vitória por 34 a 24.

Portanto, os 49ers chegam embalados para a final. Com uma sequencia de vitórias importantes e difíceis, a equipe comandada por Colin Kaepernick chega a mais uma decisão de conferência com boas chances de vitória e, assim, chegar a mais um Super Bowl.

Seattle Seahawks

A equipe de Seattle terminou a temporada regular com uma campanha de treze vitórias e três derrotas, terminando como campeão da divisão oeste da conferência nacional. Liderados por Russell Wilson e Marshawn Lynch, a equipe de Washington a equipe só teve um revés dentro de casa durante toda a temporada, mas sobre isso falaremos mais adiante.

Os Seahawks começaram a sua temporada com uma vitória difícil fora de casa contra o Carolina Panthers fora de casa por um placar magro de 12 a 7. Apesar do placar baixo, Russell Wilson, quarterback dos Seahawks teve uma ótima atuação. Com 25 passes completados em 33 tentativas, lançou para 320 jardas e 1 touchdown. Pelo lados dos Panthers, destaque para a sua defesa agressiva que forçou um fumble de Russell Wilson.

Porém esse jogo ficou longe de ser marcante comparado a outros dois que falaremos agora. O primeiro, a vitória arrasadora contra o New York Giants por 23 a 0. O time da Big Apple nāo perdia em seus domínios sem marcar um ponto desde 1995, quando foi derrotador por 35 a 0 pelos Dallas Cowboys. Outra situação curiosa em relação a esta vitória foi que a concessionaria Jet Chevrolet, em Federal Way, no Noroeste dos EUA, sortearia 35 mil dólares para 12 pessoas caso os Seahawks derrotassem os Giants de zero. De fato, isso aconteceu. Em relação a partida, ficou como destaque do lado dos Hawks o ótimo desempenho de sua defesa, claro. A equipe conseguiu interceptar 5 vezes Eli Manning, quarterback do New York Giants. Outro destaque positivo foi Marshawn Lynch que conseguiu 120 jardas totais (47 terrestres e 73 aéreas) e 1 touchdown.

Apesar deste massacre que foi a vitória sobre os Giants, talvez o confronto mais marcante para os Hawks nesta temporada tenha sido a derrota para o Arizona Cardinals dentro de seus domínios. Marcou pelo fato de ter sido a única derrota da equipe em casa. Ou seja, mostrou tanto para os adversários, quanto para os Hawks que eles nāo sāo imbatíveis em casa e, em todas as partidas eles precisam entrar ligados para nāo serem surpreendidos. Nesta final, o confronto será em casa, mas, como o Arizona Cardinals já provou, os Seahawks nāo sāo imbatíveis no CenturyLink Field.