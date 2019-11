Resultado Patriots 16-26 Broncos na NFL 2014

21:06 - Obrigado por acompanhar o jogo conosco, a crônica da partida estará no ar em minutos.

21:05 - Os Broncos agora esperam o vencedor de San Francisco 49ers x Seattle Seahawks, jogo que você acompanha em tempo real na VAVEL Brasil.

4Q, 0:32 - MANNING AJOELHA NO CHÃO, O DENVER BRONCOS É CAMPEÃO DA AFC E VAI AOSUPER BOWL EN NOVA IORQUE!

4Q, 1:14 - Denver vai para uma quarta descida para 2 jardas e CONQUISTA O 1ST DOWN! TERMINA O JOGO!

4Q, 2:00 - Denver avança mais 3 jardas e chega a uma terceira para 2. A conversão da primeira descida encerra o jogo.

4Q, 2:41 - Jogo corrido de Denver consegue mais 5 jardas. Segunda para 5 na linha de 20. Patriots gastam seu último tempo.

4Q, 2:50 - Tamme consegue a recepção e vai até a linha de 25 jardas de ataque sem sair do campo. Tempo dos Patriots.

4Q, 2:59 - Patriots pedem tempo após primeira corrida de Denver. Segunda para 7 jardas.

4Q, 3:07 - Patriots tentam o onside kick mas a posse ainda é do Denver! Broncos com tudo para vencer.

4Q, 3:07 - Vereen não consegue a conversão em uma corrida e o jogo continua em 2 posses.

4Q, 3:07 - TOUCHDOWN PATRIOTS! Tom Brady corre até a endzone e vai para a conversão de dois pontos.

4Q, 3:55 - Passe para Collie que avança até a linha de 12 jardas de ataque!

4Q, 4:15 - Shane Vereen consegue mais uma primeira descida correndo até a linha de 30 jardas.

4Q, 5:10 - Passe completo e Patriots já estão no campo de ataque, linha de 41 jardas.

4Q, 6:09 - Passe para Edelman, que para o relógio, conquista a primeira descida e chega à linha de 39 jardas.

4Q, 7:00 - É BOM! Prater acerta o quarto chute dele na partida e os Broncos vão vencendo por 26 a 10.

4Q, 7:05 - Passe incompleto de Peyton. Matt Prater vem aí para tentar um chute de 54 jardas.

4Q, 9:07 - Julius Thomas com uma ótima recepção para passar ao campo de ataque. Primeira descida na linha de 38 jardas.

4Q, 9:23 - Manning começará a campanha da linha de 23 jardas.

4Q, 9:26 - TOUCHDOWN PATRIOTS! De Tom para Edelman e o jogo está agora em 23 a 10!

4Q, 9:50 - Brady acerta o passe e os Patriots convertem a quarta descida!

4Q, 10:03 - Passe incompleto na terceira descida. Vai para a quarta descida para 3 jardas New England.

4Q, 10:46 - Segunda para 10 para os Patriots.

4Q, 11:11 - Dois grandes passes de Tom e os Patriots já estão na linha de 26 jardas de ataque.

4Q, 11:50 - Priemrio lance é um passe completo de Tom Brady para a linha de 38 jardas.

4Q, 12:02 - Pats novamente não retornam e vão sair da linha de 20 jardas de seu campo.

4Q, 12:07 - É BOM! Matt Prater acerta o terceiro chute do dia e os Brocos lideram por 23 a 3!

4Q, 12:07 - Passe para Julius Thomas, que não consegue pegar. Denver vai para o chute.

4Q, 12:45 - Terceira para o gol da linha de 2 jardas.

4Q, 13:49 - Na primeira dscida, mais uma falta de Denver. Primeira pro gol da linha de 18 jardas.

4Q, 14:00 - Julius Thomas consegue o 1st down!

4Q, 14:48 - Tem falta do ataque de Denver, segunda para 13 da linha de 22 jardas.

4Q, 15:00 - Começa o último período!

3Q, 0:00 - Termina o terceiro quarto! Os Broncos vão vencendo por 20 a 3 e têm a posse na linha de 11 jardas de ataque em uma segunda para 2.

3Q, 0: 42 - Demaryus Thomas! Passe completo de Manning para Thomas, que entra na redzone. Primeira descida na linha de 19 jardas.

3Q, 1:31 - Julius Thomas conquista a primeira descida na linha de 48 jardas de ataque.

3Q, 2:25 - Sack! Em jogada importantíssima, Brady é sacado e a posse é dos Broncos.

3Q, 2:30 - Quarta para 2 da linha de 28 jardas do campo de ataque dos Patriots. Pats vai tentar a primeira descida. Denver gasta o segundo tempo.

3Q, 4:11 - Avanço de nove jardas no jogo terrestre de Shane Vereen. Patriots consegue o 1st down logo depois.

3Q, 5:24 - Passe para Austin Collie na linha de 48 jardas de ataque.

3Q, 6:45 - 1st down! Passe de Brady até a linha de 36 jardas!

3Q, 7:05 - Terceira para uma jarda para os Patriots.

3Q, 7: 52 - Brady vai novamente iniciar sua campanha da linha de 20 jardas.

3Q, 7:52 - TOUCHDOWN DENVER BRONCOS! Demaryus Thomas completa o passe de 5 jardas de Peyton Manning na endzone! 20 a 3 para Denver.

3Q, 8:00 - Primeira pro gol na linha de 5 jardas depois de corrida de Ball.

3Q, 9:37 - Primeira descida para Denver na linha de 15 jardas após passe de Manning para Julius Thomas.

3Q, 10:00 - Manning pede tempo para não tomar uma punição por atrasar o jogo. Terceira para 3 na linha de 20 jardas.

3Q, 11:30 - Novo avanço de Decker, desta vez para a linha de 27 jardas.

3Q, 13:00 - Passe curto para Demaryus Thomas, que vai até a linha de 40 jardas de ataque..

3Q, 14:00 - Decker recepciona na linha de 39 jardas!

3Q, 14:25 - Marcação confusa dos juízes repetee a segunda para 9 de Denver.

3Q, 14:25 - Passe completo para Erick Decker na linha de 32 jardas.

3Q, 15:00 - Recomeça o jogo! Terceiro quarto em andamento com Denver na linha de 20 jardas de seu campo!

19h41 - Tom Brady está jogando menos do que se espera de um jogador do seu nível e a defesa de New England está se atrapalhando com os "play-actions" do ataque de Denver, o que justifica o 13 a 3.

2Q, 0:00 - Termina o primeiro tempo em Denver! Até aqui, vitória dos Broncos por 13 a 3.

2Q, 0:16 - Segunda para 5 por conta de uma falta de Denver

2Q, 0:25 - Tom Brady começará seu ataque da linha de 20 jardas. Ele tem dois tempos para pedir.

2Q, 0:25 - É BOM! Matt Prater acerta o chute de 37 jardas. Denver agora lidera por 13 a 3.

2Q, 0:30 - Quarta para uma da linha de 17 jardas. Peyton pede tempo para decidir se vai tentar a primeira descida ou não.

2Q, 0:37 - Tempo pedido pelos Broncos. Terceira para 5 na linha de 21 jardas de ataque.

2Q, 0:52 - Passe completo de Peyton para mais uma primeira descida, desta vez na linha de 26 jardas.

2Q, 1:30 - Mais um passe para Thomas! Denver no campo de ataque, linha de 38 jardas.

2Q, 1:45 - Longo passe de Manning para Demaryus Thomas na linha de 36 jardas.

2Q, 2:00 - Linda recepção de Wes Welker, mas a jogada é anulada por uma segurada de Denver. Segunda para 20 da linha de 10 jardas.

2Q, 2:47 - Denver sai da linha de 20 jardas no seu ataque.

2Q, 2:54 - É BOM! Stephen Gostkowski tira o zero do placar de New England! 10 a 3 para Denver.

2Q, 3:35 - Sack! Tom Brady vai pro chão e Patriots vão ter que chutar um field goal.

2Q, 3:41 - Para evitar uma punição, New England pede um tempo com uma terceira para 8 da linha de 19 jardas.

2Q, 5:21 - Patriots praticamente na redzone após passe de Brady para a linha de 21 jardas de ataque.

2Q, 6:20 - Shane Vereen avança para a linha de 38 jardas de ataque após passe praticamente lateral de Tom.

2Q, 7:42 - Brady começa da linha de 20 jardas e acerta um lindo passe para Dobson na linha de 48 jardas do campo de New England.

2Q, 7:50 - TOUCHDOWN DENVER BRONCOS! Tamme consegue recepecionar o passe de 1 jarda dentro da endzone. 10 a 0 Denver!

2Q, 8:15 - Denver não entra na endzone mas consegue a primeira descida. Primeira para o touchdown da linha de 1 jardas.

2Q, 9:22 - Denver com uma segunda para uma jarda da linha de 2 jardas do ataque.

2Q, 10:22 - Moreno! Avanço até a linha de 11 jardas numa corrida sensacional.

2Q, 10:31 - Dois passes incompletos e é uma terceira para 10 para Denver.

2Q, 10:47 - Mais uma primeira descida para Denver. O time avança em campo e já está na linha de 39 jardas de ataque.

2Q, 11:31 - Manning erra o passe numa terceira para uma jarda, mas os juízes marcam segurada da defesa dos Patriots. 1st down na linha de 47 jardas de seu campo para Denver.

2Q, 13:22 - OMAHA! Jogada é chamada pela primeira vez em campo e Denver consegue o 1st down na linha de 33 jardas.

2Q, 14:10 - Primeira descida para Denver da linha de 17 jardas!

2Q, 14:51 - Manning vai começar com as costas na parede, primeira descida na linha de 7 jardas de seu campo.

2Q, 15:00 - O segundo quarto recomeça com uma quarta para 16 para os Patriots, que chutam o punt.

1Q, 0:00 - Termina o primeiro quarto! O placar é 3 a 0 para Denver!

1Q, 0:48 - Passe completo para um avanço de 8 jardas, mas os juízes marcaram uma interferência ofensiva em campo.

1Q, 0:56 - Terceira para 10 para os Pats.

1Q, 2:00 - Novo 1st down para os Patriots. Passe longo leva New England à linha de 33 jardas de ataque.

1Q, 3:20 - Pats conquista seu primeiro 1st down! Primeira para 10 na linha de 44 do campo de New England.

1Q, 3: 43 - Patriots não retornam e tentarão seu primeiro 1st down a partir da linha de 20 jardas.

1Q, 3:48 - É BOM! Prater acerta o chute de 27 jardas e Denver lidera por 3 a 0.

1Q, 3:48 - Passe incompleto. Matt Prater vem aí para chutar e tirar o zero do placar.

1Q, 4:15 - É uma terceira para o gol da linha de 8 jardas.

1Q, 5:20 - Denver entra na redzone. Passe de Peyton para Decker e é uma primeira pro touchdown da linha de 9 jardas!

1Q, 5:44 - Grande jogada de Denver! Passe longo de Peyton para Demaryus Thomas na linha de 29 jardas de ataque!

1Q, 6:29 - Terceira para 10 para Manning.

1Q, 7:08 - 1st down de Denver! Moreno vai até a linha de 41 jardas na segunda descida!

1Q, 7:59 - Peyton Manning começará sua segunda campanha da linha de 16 jardas.

1Q, 7:59 - Passe longo de Tom Brady é incompleto e New England vai pro punt novamente!

1Q, 9:10 - Brady para Mulligan, que avança 6 jardas.

1Q, 9:22 - Brady começará da linha de 20 jardas novamente.

1Q, 9:30 - Passe incompleto! As duas equipes não saem do zero em suas primeiras campanhas.

1Q, 10:05 - Denver perde quase 5 jardas na corrida e vai para uma terceira para 9.

1Q, 11:20 - Grande lance de Denver, Decker consegue um avanço de 19 jardas. Mais um 1st down.

1Q, 12:05 - Passe completo! Erick Decker consegue o 1st down na linha de 30 jardas.

1Q, 12:40 - Terceira para 2 para os Broncos.

1Q, 13:25 - Denver começará da linha de 15 jardas.

1Q, 13:39 - Passe incompleto e os Patriots vão para o punt. Peyton Manning vem aí!

1Q, 14:19 - Terceira para 5 para os Patriots

1Q, 15:00 - Patriots não retorna e começará o ataque na linha de 20 jardas.

18h05 - Denver chutará para a recepção dos Patriots!

18h - É agora! Hino americano em Denver!

17h55 - 5 minutos para o começo do jogo!

17h50 - Já o New England, se quiser vencer, terá que apostar no jogo corrido de Stevan Ridley e LeGarrette Blount -- destaque da partida contra os Colts. Com uma defesa desguarnecida, os Broncos também podem sofrer com passes curtos para Danny Amendola e Julian Edelman, que costumam ter sucesso em disputas individuais contra seus marcadores.

17h45 - Para auxiliar Manning, três nomes em grande fase na temporada: o running back Knowshon Moreno, que correu para 1038 jardas em 241 carregadas, além dos wide receivers Demaryius Thomas (1430 jardas e 14 touchdowns) e Erick Decker (1288 jardas e 11 touchdowns).

17h40 - Já Brady não faz a melhor de suas temporadas, mas ainda tem expressivos números -- o que provam sua qualidade. Foram 25 touchdowns em 4343 jardas lançadas na temporada regular. Para Brady, um número considerado baixo, mas o quarterback não parece estar interessado em recordes: contra os Colts, no divisional round, os Patriots venceram com seis touchdowns, todos feitos em jogadas terrestres.

17h35 - Manning, porém, está na melhor temporada de sua carreira. Aos 37 anos, o quarterback bateu o recorde de touchdowns na temporada regular, anotando incríveis 55. Foram 5477 jardas lançadas do camisa 18, que pode fazer hoje sua despedida -- exames médicos no pescoço, que serão feitos em março, podem decretar a aposentadoria do futuro Hall da Fama da NFL.

17h30 - Os holofotes, obviamente, estarão nos dois quarterbacks. Dois dos maiores nomes da história do futebol americano, Brady e Manning se enfrentam mais uma vez: até agora, foram 10 vitórias para o quarterback do Patriots, contra apenas quatro de Manning (a maioria quando ainda defendia o Indianapolis Colts).

17h25 - No jogo entre ambos na temporada regular, a vitória foi de New England. Jogando no Gillette Stadium, os Patriots tiveram uma incríve virada contra os Broncos, vencendo pelo placar de 34 a 31 na prorrogação

17h20 - Já os Broncos, donos da casa, fizeram uma das melhores campanhas da liga, com 13-3 na temporada. Nos playoffs, uma vitória tranquila contra o San Diego Chargers, garantindo classificação para a decisão.

17h15 - O New England Patriots fez 12-4 na temporada regular da NFL. Nos playoffs, descansou na rodade de Wild Card e, nas semifinais, venceu o Indianapolis Colts em Foxboro

17h10 - Entre os destaques da partida, obviamente está a rivalidade entre Tom Brady e Peyton Manning, dois dos maiores quarterbacks da história da NFL. Será o 15º confronto entre ambos, a terceira final de conferência.

17h05 - A decisão da AFC acontece a partir das 18h, no Sports Authority Field, em Denver. O vencedor da partida enfrentará San Francisco 49ers ou Seattle Seahawks no Super Bowl 48!

17h - Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! A partir de agora vamos acompanhar em tempo real o confronto entre New England Patriots e Denver Broncos, pela final da conferência americana da NFL!