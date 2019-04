Especial - Knowshon Moreno, das lesões para a afirmação

Hoje peça fundamental do ataque do Denver Broncos, Knowshon Moreno, que tem descendência porto-riquenha por parte de pai e cresceu no Bronx, passou por certos apuros em sua carreira na NFL, quase viu as lesões complicarem sua carreira, mas foi forte o bastante para superá-la e se consolidar de vez na franquia. Agora, vivendo a melhor fase de sua carreira, o running back conquistou a confiança da torcida e, até mesmo, de Peyton Manning, se consolidando assim como um dos nomes a se observar no Super Bowl XLVIII, que ocorre neste domingo.

Tendo obtido grande destaque no high school, Moreno chamou a atenção de várias universidades, porém optou por os Bulldogs da Georgia para moldar ainda mais seu jogo e dar a base necessária para se converter em profissional.

Tendo sido selecionado por Georgia em 2006, Moreno veio a estrear no college football em 2007 e o jovem de 20 anos já tratou a mostrar a que veio. Foram mais de 1300 jardas corridas, 14 TDs, além de mais de 200 jardas quanto a recepções, não a toa foi um dos freshmen (nome dado ao calouro da faculdade) de destaque daquela temporada, o que o credenciou a ocupar o hall de grandes promessas do futebol americano.

Na sua temporada como secundarista, Moreno a iniciou como cotado a conquistar o Heisman Trophy, prêmio dado ao principal nome da temporada do futebol americano universitário, e, embora não tenha obtido um desempenho capaz de o honrar com tal iguaria, o running back tornou a fazer uma boa temporada, se elegeu para o Draft, sendo que, sob a condição de melhor RB entre todos a serem elegidos, foi selecionado pelo Denver Broncos como 12ª segunda escolha.

Tendo estreado na NFL em 2009, as duas primeiras temporadas do jogador foram apenas satisfatórias, sem se sobressair muito, Moreno foi capaz de, ao menos, já conseguir cavar certo espaço no time, contudo, faltava repetir os excelentes números dos tempos de universidade no futebol americano profissional, só que chegou 2011, o atleta rompeu o ligamento cruzado anterior no decorrer da temporada e se viu em situação complicada.

Recuperado da lesão, o running back voltou ao time em 2012, entretanto, mal esperava ele que voltaria a ser assombrado por uma nova lesão e, diante da concorrência de Willis McGahee e do calouro Ronnie Hillman, veio a conhecer o banco de reservas, porém uma lesão de McGahee contribuiu para que Moreno voltasse para o time titular, tivesse boas atuações e se assegurasse de vez.

Em 2013, embalado com o bom fim de temporada em 2012, enfim, o RB, hoje com 26 anos, conseguiu convencer a toda confiança depositada nele e mostrou-se extremamente útil tanto correndo como recebendo, o que fez com que se assegurasse de vez na equipe principal e, inclusive, conquistasse a confiança de Peyton Manning, que sempre enxerga Moreno como um alvo de excelente qualidade para os seus passes.

Diante de todos estes fatores, Knowshon Moreno fechou a temporada com mais de 1000 jardas corridas, tendo ainda conquistado 10 TDs com suas pernas, além de ter recebido para mais de 500 jardas e 3 TDs, sendo que, mesmo tão exigindo, sofreu apenas 1 fumble durante toda a temporada regular.

Sendo o primeiro jogador em toda a história do Denver Broncos a ter corrido para mais de 1000 jardas e recebido para, no mínimo, outras 500, o running back aguarda agora o Super Bowl, onde terá a chance de escrever de vez seu nome na história da franquia, o que é certo é que tanto pelo chão, como por terra, ele será peça-chave do setor ofensivo.

O Super Bowl XLVIII ocorre neste domingo (2) no MetLife Stadium. Nele, Denver Broncos e Seattle Seahawks disputarão o título da NFL. Diante de tudo isso, a equipe da VAVEL Brasil traz para você ao longo desta semana uma sequência de matérias especiais a respeito de ambas equipes (história, análise, perfis dos principais atletas) para passar todo o clima da decisão ao leitor.