Especial - Denver Broncos: o caminho até o Super Bowl

Tendo feito a melhor campanha da Conferência Americana (AFC) em meio a temporada regular, os Broncos passaram por cima de seus adversários na pós-temporada e, agora, chega aos playoffs embalado pelo grande momento vivido por Peyton Manning, além do mais, os tantos recordes já conquistados pela equipe no decorrer do ano passado apenas transmite mais ânimo para os atletas, que, agora, têm apenas o Seattle Seahawks pela frente na busca por alcançar a glória.

Diante de todo esse panorama, relembre aqui o caminho do Denver Broncos até os playoffs: da tempora regular até os playoffs.

Início avassalador

Tendo sido eliminado pelo Baltimore Ravens nos playoffs da temporada passada, o Denver Broncos teve a oportunidade de se vingar logo na week inicial e a vingança veio com gosto. Peyton Manning lançou para incríveis sete touchdowns, comandando sua equipe a uma imponente vitória por 49 a 27, com destaque também para Demaryus Thomas, principal alvo de Manning ao longo da temporada, que já ressaltou a eficiência da parceria logo de cara ao ter recebido em tal partida para 161 jardas e 2 TDs.

Nas weeks seguintes, Manning manteve o alto nível e, sem maiores dificuldades, passou por cima dos Giants, dos Raiders e dos Eagles, que, juntas, viram o ataque da franquia de Denver combinar para 130 pontos somando o desempenho das três.

Os dois primeiros grandes testes

Na week 5, o Broncos visitou o Cowboys na partida que veio a ser o primeiro grande teste para Peyton e cia, em função de que a franquia de Dallas estava em uma noite plenamente inspirada, proporcionando um confronto de alto nível para os fãs de futebol americano, mas, no fim das contas, Manning lançou lançou para cinco touchdowns, o que foi fundamental para que saísse do A&T Stadium com uma grande vitória por 51 a 48.

Depois da grande partida em Dallas, Peyton Manning veio a se reencontrar com a torcida do Colts na week seguinte e o desfecho não foi dos melhores, visto que, mesmo ovacionado em sua antiga casa, o quarterback não conseguiu brilhar e, pior, viu Andrew Luck fazer uma grande partida, o que ocasionou a primeira derrota do Broncos na temporada.

Pedreiras pela frente

O revés em Indianapolis não trouxe tantas complicações a franquia de Denver, que se recuperou bem ao vencer o San Diego Chargers em mais uma boa partida da dupla Manning-Thomas, no entanto, duas grandes pedreiras estavam por vir e o resultado não seria tão satisfatório.

Diante de Chiefs e Patriots, o Broncos viu desfechos opostos acontecerem. Contra o primeiro, que vinha até então invicto na temporada, a altitude de Denver foi uma excelente arma para os donos da casa que souberam se aproveitar deste fator para encaminhar uma excelente vitória por 27 a 17, já contra os patriotas de New England, o desfecho aparentava ser tão bom quanto, mas, depois de abrir 24 a 0, Tom Brady levou sua equipe a virar o jogo de maneira fantástica e conquistar um triunfo heroico de 34 a 31 graças a um field goal no overtime.

A parte final da temporada regular

As week finais da temporada regular reservaram apenas alegrias ao Denver Broncos. Com a classificação para os playoffs já encaminhada, a equipe tornou a se reencontrar com o Kansas City Chiefs e tornou a conquistar uma vitória. No jogo seguinte, uma vitória imponente sobre o Titans por 51 a 28, com destaque para o kicker Matt Pratter que converteu um field goal de 64 jardas, quebrando o recorde de field goal mais longo da história.

Após tais feitos, a derrota para o Chargers não intimidou a franquia de Denver, que venceu Texans e Raiders, fechando a temporada regular com o histórico de 13 vitórias e 3 derrotas, garantido-se como campeão da divisão oeste da AFC, uma campanha irretocável que ainda contou com a quebra de diversos recordes.

Peyton Manning, por exemplo, quebrou o recorde de mais passes para touchdown na temporada regular com seus 55 passes, além de ter sido o quarterback com mais jogos em que, pelo menos, passou para dois e quatro touchdowns (15 e 9, respectivamente) e igualou o de mais jogos com passes para 400 jardas ou mais (4).

Sem contar que, no âmbito coletivo, o Broncos se consagrou como a equipe que mais pontos marcou numa temporada (606), mais touchdowns (76), sem contar o recorde de mais jogadores com 10 ou mais touchdowns (4: Demaryus Thomas, Eric Decker, Wes Welker e Julius Thomas).

Playoffs

Tendo folgado no primeiro fim de semana dos playoffs, os Broncos encararam os Chargers em sua estreia na pós-temporada e, com uma atuação segura de Peyton Manning, ficou difícil para Philipp Rivers almejar uma surpresa: vitória de Denver por 24 a 17.

Passado pelo primeiro desafio, a equipe chegava a final de conferência para encarar um New England Patriots abalado pela quantidade de jogadores importantes no departamento médico, mas Peyton e cia não estavam ligando pra isso, Tom Brady não foi genial como na partida da temporada regular e, em um confronto que gerou enorme expectativas nos fãs da NFL, o Denver Broncos se impôs, venceu por 26 a 16 e carimbou o passaporte para o Super Bowl.

O Super Bowl XLVIII ocorre neste domingo (2) no MetLife Stadium. Nele, Denver Broncos e Seattle Seahawks disputarão o título da NFL. Diante de tudo isso, a equipe da VAVEL Brasil traz para você ao longo desta semana uma sequência de matérias especiais a respeito de ambas equipes (história, análise, perfis dos principais atletas) para passar o clima de toda decisão ao leitor.