Especial - Peyton Manning, hora de se consolidar como lenda

Nunca é fácil falar de um jogador em si. É sempre necessário medir as palavras de modo que o texto mantenha, essencialmente, um ar de imparcialidade. Falar de uma lenda do esporte é ainda mais dificíl.

Isso porque Peyton Manning é um gênio controverso. É inegável que o segundo filho de Olivia e Archie Manning tem vaga garantida no Pro Football Hall of Fame e que é um dos melhores quartebacks que já passou pelos campos da NFL. Contudo, problemas e a desconfiança da mídia sempre estiveram presentes em sua carreira.

Nascido em New Orleans, casa dos Saints e time pelo qual Archie Manning passou quase toda sua carreira, Peyton foi criado desde cedo para ser um jogador de football. Seu irmão mais velho, Cooper Manning, era WR e os dois foram os principais responsáveis pelas ótimas campanhas da Isidore Newman School na década de 90. Era esperado que os dois repetissem o duo em Ole Miss; no entanto, Cooper Manning foi diagnosticado com uma lesão séria nas costas que encerrou sua carreira. Frustrando ainda mais os fãs do Mississippi, Manning escolheu jogar por Tennessee.

Quatro temporadas, nenhum título nacional. Como freshman, Manning era apenas o terceiro quarterback no depth chart, todavia, lesões levaram Peyton a assumir a condição de titular dos Volunteers. Os Vols perderam apenas um jogo até o fim da temporada sobre o comando de Manning e terminaram a temporada 8-4. Nas duas temporadas seguintes, duas derrotas para Florida praticamente acabaram com a chance de Tennessee brigar pelo título nacional, vencendo consecutivamente o Citrus Bowl nas temporadas de 1995 e 1996.

Peyton concluiu seu curso de comunicações ainda em seu junior year e podia se declarar ao draft da NFL; porém, decidiu tentar vencer a NCAA uma última vez. Tennessee chegou a última rodada rankeada em #3 e com chances, mas a derrota por 42-17 encerrou a carreira de Manning no college football. Chegava a hora de brilhar no pro football.

Os Colts preferiram Peyton Manning em vez de Ryan Leaf (o maior bust da história da NFL) no draft de 1998. É bem verdade que sua temporada de calouro não foi tão proveitosa, no entanto, as duas temporadas seguintes resultaram em postseason para os Colts, onde Indianapolis foi derrotada por Tennessee em '99 e Miami em '00. Com uma defesa fraquissima em 2001, Manning não conseguiu ir a pós-temporada e o 6-10 resultou na demissão de Jim Mora.

Os MVPs e a rivalidade com Tom Brady

Sob o comando de Tony Dungy, Manning e os Colts foram mais uma vez aos playoffs, onde o New York Jets acabou com as esperanças de Indiana num massacre por 41-0. Na temporada seguinte, suas exibições e a dupla com Marvin Harrison o fizeram alcançar a primeira vitória em pós-temporada, numa vitória por 41-10 sobre o Denver Broncos. Embora a fortissima defesa patriota tenha conseguido limitar Manning e acabar com a temporada dos Colts, seus desempenhos magnificos o renderam o prêmio de MVP. O mesmo se repetiu em 2004, embora a derrota para New England tenha sido no Divisional.

A comparação com Tom Brady era inevitável. Enquanto alguns diziam que Manning era mais técnico, a incrível capacidade motivadora de Brady e a parceria com Belichick parecia suficiente para os críticos afirmarem que o patriota era o melhor jogador no momento

Em 2005, mais uma vez a temporada dos Colts acabou nos playoffs. O rótulo de amarelão começava a surgir com força, já que Brady tinha "apenas" três anéis de campeão e Manning, nenhum. Com uma defesa concisa e com recebedores de qualidade, isso finalmente mudou

Manning bateu vários recordes em 2006 e chegou a final de conferência, mais uma vez contra Tom Brady e o New England Patriots. Embora estivessem perdendo por 21-3 antes do intervalo, os Colts anotaram 32 pontos no segundo tempo e venceram por 38-34, marcando uma das mais belas viradas da história da liga. No Super Bowl XLI, nem mesmo o retorno de Devin Hester para TD no kickoff inicial foi suficiente para parar Indianapolis, que venceu por 29-17. Manning, finalmente, havia conquistado a liga.

Em 2007 e 2008, mais derrotas nos playoffs. Apesar do anel em 2006, o estigma de "amarelão" parecia perseguir Peyton. Uma segunda visita ao Super Bowl veio em 2009, quando Sean Payton, treinador do New Orleans Saints, brilhou e conseguiu levar o Vince Lombardi Trophy para a cidade natal de Manning, que havia sido devastada pelo furacão Katrina em 2005. Após serem derrotados pelo New York Jets no wild card round da AFC em 2010, o segundo filho de Archie Manning não atuou em 2011 devido a várias cirurgias no pescoço e encerrou sua passagem pelo Indianapolis Colts numa coletiva de imprensa carregada de emoção

De Indiana para o Colorado, John Elway foi o responsável por levar Peyton Manning para o Denver Broncos. Dúvidas óbvias sobre sua condição física surgiam, todavia a temporada de 2012 foi uma das melhores da carreira do ex-Volunteer. E mais uma vez, derrota na pós-temporada. Até que em 2013 Manning quebrou milhares de recordes e os Broncos venceram dois jogos apertados nos playoffs, carimbando assim a vaga no big game. Será que Manning conquista a liga pela segunda vez? São cenas no domingo que teremos o prazer de assistir.

