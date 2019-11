Especial - Os altos e baixos do Denver Broncos

Já tendo participado do Super Bowl em outras sete oportunidades e ter triunfado em duas delas, o Denver Broncos torna a ser protagonista da grande decisão da NFL, dessa vez, encarando o Seattle Seahawks e sua poderosa defesa.

Comandados por Peyton Manning, os Broncos vêm de uma temporada brilhante, em que, inclusive, foram capazes de quebrar diversos recordes, a equipe chega ao Super Bowl badalada pelo seu setor ofensivo, contudo, embora o ataque viva um momento brilhante, a defesa tem seus poréns.

Entre pontos positivos e negativos, o Denver Broncos é o destaque do post. Confira aqui um destrinchamento dos comandados de John Fox visando já o embate contra o Seattle Seahawks, que ocorre neste domingo (2).

LEIA MAIS: Especial - Denver Broncos: o caminho até o Super Bowl

O cara

Obviamente, o grande destaque não poderia ser outro se não Peyton Manning, o grande destaque da temporada do Denver Broncos. Com número impressionantes e recordes quebrados, Manning fez uma das melhores temporadas de um quarterback na história da NFL e, com isso, se consolidou como uma lenda na liga, mas não basta apenas isso e o jogador agora sonha com a conquista de seu segundo título da liga.

CONFIRA: Especial - Peyton Manning, hora de se consolidar como lenda

Embora o momento vivido pelo atleta seja brilhante, um bom desempenho na final não depende apenas de si próprio, ele vai precisar de proteção, portanto, a offensive line vai precisar de uma grande partida protegendo o seu quarterback para que ele possa mostrar toda sua qualidade e levar os Broncos ao título do Super Bowl.

Fique de olho

Quando você possui um quarterback como Peyton Manning, com certeza, os recebedores ganham bastante destaque na equipe. Dita por muitos como o melhor corpo de recebedores da liga, contando com nomes como Demaryius Thomas, um dos líderes de recepções na temporada, Wes Welker e Eric Decker, a equipe liderada por Manning tem uma grande variedade de alvos, o que pode confundir a defesa de Seattle e gerar bons números para a equipe de Denver.

LEIA TAMBÉM: Especial - Demaryus Thomas, o wide receiver que jogará o Super Bowl pela família

Sem contar que, sob a baixa temperatura e ventos intensos, a figura do running back Knowshon Moreno, que também é um dos alvos favoritos de Manning, tende a ser bastante importante e também merece atenção.

O ponto mais forte

Como já citado, o arsenal ofensivo é o ponto forte dos Broncos. Com ótimos recebedores, uma lenda lançando a bola e uma boa dupla de running backs, o ataque promete dar muito trabalho a excelente defesa do Seattle Seahawks.

A equipe de Denver liderou o ranking de melhor ataque da temporada, com números sensacionais em todos os quesitos. Entre os recebedores podemos destacar Demaryius Thomas, um dos lideres em jardas recebidas na temporada e, correndo com a bola, podemos destacar a história de superação e a qualidade de Knowshon Moreno que teve ótimos números esta tempoarada

O ponto mais fraco

A defesa dos Broncos pode ser um problema para a equipe nessa final. Apesar da grande partida feita contra o New England Patriots, a secundária dos Broncos apresentou alguns problemas na temporada contra o jogo aéreo. Sendo assim, o Seahawks pode muito bem explorar o jogo aéreo para buscar alcançar uma vitória no Super Bowl.

Onde o Broncos pode vencer o Seahawks

Caso o ataque funcione contra a excelente defesa dos Seahawks, os Broncos podem ganhar o Super Bowl. Variando as chamadas, com corridas e passes e, caso Manning consiga uma de suas partidas geniais, vai ser difícil parar Denver deixar o MetLife Stadium derrotado, mesmo com uma defesa sensacional como é a de Seattle, ou seja, a vitória no Super Bowl passa pelas mãos de Manning, literalmente.

Onde o Broncos poder perder para o Seahawks

A batalha dos turnovers pode ser essencial para a vitória da equipe de Seattle. Com uma defesa sensacional, os Seahawks podem conseguir interceptar Manning e gerar mais chances para vencer a partida.

Outro ponto importante, é Marshawn Lynch. Um dos melhores running backs da liga, com certeza, vai dar muito trabalho a defesa dos Broncos, que apresenta problemas com o jogo corrido também.

Além disso tudo, o fator mais primordial de todos: a temperatura. Peyton Manning tem problemas para jogar no frio e, como, provavelmente, a final será realizada de baixo de neve, a equipe de Seattle pode levar vantagem sobre isso e chegar a vitória.

O Super Bowl XLVIII ocorre neste domingo (2) no MetLife Stadium. Nele, Denver Broncos e Seattle Seahawks disputarão o título da NFL. Diante de tudo isso, a equipe da VAVEL Brasil traz para você ao longo desta semana uma sequência de matérias especiais a respeito de ambas equipes (história, análise, perfis dos principais atletas) para passar todo o clima da decisão ao leitor.