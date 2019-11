Denver Broncos x Seattle Seahawks, Super Bowl

Nós encerramos nossa transmissão em tempo real por aqui. Muito obrigado pela companhia e não se esqueça de acompanhar a repercussão do Super Bowl XLVIII em VAVEL Brasil, incluindo nosso pós-jogo, que você confere aqui. Até a próxima!

O prêmio de MVP ficou com Malcolm Smith, responsável pela primeira interceptação de Peyton Manning no jog o.

Pete Carroll, com o troféu do Super Bowl em mãos: "Esse é um time maravilhoso. Demorou muito para chegarmos a isso, mas sempre fizeram por onde chegar onde estão."

Paul Allen, chairman dos Seahawks, ergue o troféu da NFL no MetLife Stadium!

Aí vem o troféu do Super Bowl XLVII!

O técnico Pete Carroll tomou um banho de isotônico gelado ainda antes do fim do jogo.

Todos os detalhes da final estão no nosso resumo do Super Bowl XLVIII, que você confere aqui.

Fica agora a expectativa para o prêmio de MVP do Super Bowl. Vai para Russell Wilson? Percy Harvin? Kam Chancellor?

Esse é o primeiro título da história da franquia, em sua segunda aparição na grande decisão.

4Q, 0:00 - FIM DE JOGO! O SEATTLE SEAHAWKS É O GRANDE VENCE POR 43 A 8 E É CAMPEÃO DO SUPER BOWL XVLIII!

4Q, 1:20 - Avanço de 14 jardas dos Broncos. Primeira para 10 da linha de 43.

4Q, 1:55 - A corrida dos Seahawks para na linha de 29 jardas, e a posse será do Denver Broncos após o two minute warning.

4Q, 2:06 - Passe incompleto e uma quarta para 7 para Seattle.

4Q, 2:30 - Corridas rápidas dão aos Seahawks uma terceira para 7.

4Q, 3:10 - Russell Wilson deixa o campo e não atuará mais hoje. O quarterback sai ovacionado do gramado.

4Q, 3:44 - FUMBLE! Manning tem o passe desviado por trás, e a bola é recupera pelos Seahawks, que começarão uma nova campanha da linha de 29 jardas.

4Q, 3:52 - Passe incompleto de Manning para Demaryus Thomas. Quarta para 11.

4Q, 4:40 - Duas corridas de Montee Ball e os Broncos têm uma difícil terceira para 11.

4Q, 5:19 - Wilson tenta a conversão da quarta descida, mas o passe é incompleto. Posse de denver na linha de 31 jardas de defesa.

4Q, 6:00 - Seahawks perdem 2 jardas na tentativa de corrida, quarta para 2 da linha de 31 jardas.

4Q, 6:33 - Mais 3 jardas para Seattle, que tem agora uma terceira para 1.

4Q, 7:00 - Avanço de 16 jardas dos Seahawks em corrida de Wilson, segunda para 4.

4Q, 7: 41 - Segurada de Zach Miller faz Broncos perderem 10 jardas. Primeira para 20.

4Q, 8:20 - Seahawks conseguem o 1st down em corrida de 5 jardas. Primeira para 10 na linha 39 jardas.

4Q, 9:00 - Nova corrida dá 4 jardas de avanço aos Seahawks. Terceira para 1.

4Q, 9:40 - Seahawks apostam no jogo corrido para deixar o relógio correr e administrar a vantagem. Segunda para 5.

4Q, 9:48 - Novo passe incompleto e a posse é dos Seahawks outra vez.

4Q, 9:55 - Nada feito na tentativa de passe e é uma quarta para 2.

4Q, 10:20 - Duas jogadas rápidas e é uma terceira para 2 para os Broncos.

4Q, 11:08 - Passe completo para Demaryus Thomas, que carrega a bola até a linha de 45 jardas. Mais um defensor dos Seahawks se machucou, o jogo está parado.

4Q, 11:23 - Interferência da defesa doe Seattle. Primeira descida da linha de 28 jardas.

4Q, 11:28 - No segundo passe incompleto da campanha, Richard Sherman, corner back dos Seahawks, se contunde e o jogo é novamente paralisado. Terceira para 10.

4Q, 11:38 - Holiday não passa da linha de 13 jardas de defesa, de onde Manning começará a nova campanha.

4Q, 11:45 - TOUCHDOWN SEAHAWKS! Passe de Wilson para Doug Baldwin, que recebe e vai para a endzone! 43 a 8 para os Seahawks após a conversão de Hauschka!

4Q, 12:00 - Novo passe completo de Russell Wilson, dessa vez para a linha de 10 jardas. Primeira para o touchdown.

4Q, 13:10 - Passe completo para Baldwin, que recebe na linha de 34 jardas de ataque.

4Q, 13:40 - Mais 9 jardas de avanço para Seattle em mais um passe completo, dessa vez para Golden Tate. Terceira para 2.

4Q, 14:20 - Zach Miller consegue 9 jardas na recepção. Segunda para 11.

4Q, 14:50 - Grande corrida dos Seahawks é anulada por uma falta na linha ofensiva de Seattle. Primeira para 20.

4Q, 14:59 - O último período começa com um onside kick dos Broncos, que é recuperado pelos Seahawks na linha de 48 jardas de ataque.

Felipe Ferreira, sobre o jogo até aqui: "As coisas já estão praticamente definidas. A maior lavada na história de um Super Bowl, o que apenas ressalta a brilhante atuação dos Seahawks em um dia em que tudo deu certo para a equipe."

3Q, 0:00 - 2 PONTOS! Wes Welker entra na endzone e o placar agora é de 36 a 8 para os Seahawks!

3Q, 0:00 - TOUCHDOWN DENVER BRONCOS! Passe de Peyton Manning para Demaryus Thomas! Broncos diminuem a vantagem para 36 a 6 e vão para a conversão de 2 pontos.

3Q, 0:20 - Wes Welker recebe e corre até a linha de 14 jardas. Primeira para 10.

3Q, 0:30 - Nova primeira descida e os Broncos estão na linha de 36 jardas de ataque.

3Q, 1:10 - Bom avanço de Denver até a linha de 46 jardas ofensivas. Primeira descida.

3Q, 1:55 - Após dois passes curtos, Denver tem uma terceira para 9.

3Q, 2:45 - Falta do ataque de Denver. Primeira para 20 da linha de 10 jardas.

3Q, 2:58 - Peyton começará mais uma campanha a partir da linha de 20 jardas.

3Q, 2:58 - TOUCHDOWN SEATTLE SEAHAWKS! Jermaine Kearse recebe o passe na linha de 18 jardas e corre até a endzone! 36 a 0 para os Seahawks depois da conversão de Steven Hauschka!

3Q, 3:45 - Lindo passe de Wilson para Lockette, que recebe na linha de 23 jardas de ataque.

3Q, 4:18 - Corrida de Lynch consegue apenas 1 jarda de avanço. Segunda para 9.

3Q, 4:45 - Passe completo e os Seahawks vão até a linha de 43 jardas. Primeira para 10.

3Q, 5:09 - Passe incompleto de Russell Wilson. Terceira para 7.

3Q, 5:18 - Segunda para 7 da linha de 45 jardas de defesa para os Seahawks.

Quem também está acompanhando o Super Bowl é o ex-jogador de futebol David Beckham.

Paul McCarney está se divertindo no MetLife Stadium.

3Q, 5:55 - FUMBLE! Demaryus Thomas solta a bola contra Maxwell e os Seahawks têm a posse novamente!

3Q, 6:10 - Montee Ball só consegue 1 jarda na corrida, porém Demaryus Thomas recebe para o 1st down.

3Q, 7:05 - Retorno dos Broncos vai até a linha de 45 jardas de defesa. Melhor posição de campo de Manning em toda a noite.

3Q, 7:34 - Avanço de apenas 1 jarda no passe lateral de Wilson. Punt dos Seahawks.

3Q, 8:02 - Seahawks só consegue 3 jardas em tentativa de corrida. Terceira para 17.

3Q, 9:07 - Wilson correu para a linha de 47 jardas de ataque, mas Okung cometeu uma falta na linha ofensiva, e os Seahawks agora têm uma segunda para 20.

3Q, 10:25 - Beast mode! Marshawn Lynch corre até a linha de 25 jardas e os Seahawks saem do buraco. Primeira para 10.

3Q, 10:38 - Seattle começará sua nova posse da linha de 8 jardas de defesa.

3Q, 11:22 - Após um passe incompleto, Montee Ball tentou enganar a defesa de Seattle, e acabou perdendo 2 jardas. Quarta para 12, punt dos Broncos.

3Q, 11:50 - Falta da defesa de Seattle. Primeira descida e 5 jardas para os Broncos, que têm um passe incompleto. Segunda para 10.

3Q, 12:30 - Demaryus avança mais 3 jardas. Terceira para 3.

3Q, 12:51 - Avanço de 4 jardas em passe para Demaryus Thomas. Um jogador da defesa dos Seahawks se contundiu e o jogo está parado. Segunda para 6.

3Q, 13:20 - Passe para Welker, que consegue o 1st down na linha de 48 jardas de defesa.

3Q, 13:48 - Passe para Moreno na segunda descida, ganho de 7 jardas. Terceira para 3.

3Q, 14:46 - Passe para Erick Decker, que chega ao 1st down na linha de 36 jardas de defesa.

Comentário de Felipe Ferreira: : "Era possível esperar uma virada espetacular de Peyton Manning. Sim, era. É indescritível o que acontece no MetLife Stadium, uma atuação das mais esplêndidas do Seattle Seahawks e das mais decepcionantes do Denver Broncos. Quanto a Percy Harvin, o atleta jogou 2 jogos durante a temporada inteira e, simplesmente, anotou um TD de 89 jardas em pleno Super Bowl."

3Q, 14:40 - Holiday retorna para a linha de 23 jardas de defesa. Aí vem Peyton Manning precisando pontuar.

3Q,14:48 - TOUCHDOWN SEATTLE SEAHAWKS! Percy Harvin retorna o kickoff para a endzone dos Broncos! Seattle lidera por 29 a 0 depois do chute de Hauschka!

ERRATA: A suposta setlist divulgada por um grupo de fãs de Bruno Mars estava incorreta.

Pedimos desculpas pelo erro.O show termina. Em instantes, as equipes retornarão ao campo para o recomeço do jogo. A posse é dos Seahawks.

Mars desce ao gramado para cantar "Just the Way You Are", canção do Doo-Wops & Hooligans (2010). O Red Hot não apareceu nessa canção.

Red Hot Chili Peppers sobe no palco! O grupo performa "Give It Away", canção de Blood Sugar Sex Magik (1991), ao lado de Bruno Mars.

"Treasure" foi misturada em um pout-pourrit com "Runaway Baby", de Doo-Wops & Hooligans (2010), seu primeiro álbum de estúdio.

O cantor emenda com outra música do disco de 2012, "Treasure".

A apresentação começa com Mars tocando bateria, seguido da música "Locked Out of Heaven", do premiado disco Unorthodox Jukebox (2012), de Bruno Mars.

Luzes apagadas! Vai começar o show de Bruno Mars e Red Hot Chili Peppers!

O palco está sendo montado no centro do gramado do MetLife Stadium. Em minutos, Bruno Mars e Red Hot Chili Peppers se apresentarão juntos.

2Q, 0:00 - Fim de primeiro tempo! O Seattle Seahawks vai liderando Denver Broncos no Super Bowl XVLIII por 22 a 0!

2Q, 0:55 - Corrida de Lynch para a linha de 22 jardas. Segunda para 6.

2Q, 1:01 - Passe de Manning é desviado e incompleto! A posse retorna para o Seattle Seahawks. Russell Wilson começará a campanha da linha de 18 jardas defensivas.

2Q, 1:06 - Passe completo para Knowhson Moreno, que avança 7 jardas e fica a 2 da primeira descida. Denver pede tempo e vai tentar a quarta descida.

2Q, 1:16 - Falta do ataque de Denver, que perde 5 jardas. Terceira para

2Q, 1:37 - Broncos trabalham seu ataque de maneira rápida e já é uma terceira para 4 após recepção de Moreno.

Análise de Felipe Ferreira sobre o ataque de Denver: "Mesmo que tenha terminado com uma interceptação, a última campanha evidenciou um Peyton menos nervoso, capaz de comandar com um pouco mais de eficiência o ataque de seu time. Agora, o quarterback volta a mostrar isso, ainda que o ideal esteja longe."

2Q, 1:55 - O jogo pausa para o two minute warning. Denver tem uma primeira descida na linha de 28 jardas.

2Q, 2:40 - Manning para Demaryus Thomas, que vai até a linha de 43 jardas de ataque. Primeira descida para os Broncos!

2Q, 2:49 - Peyton tenta ser rápido, e Denver tem uma terceira para 5.

2Q, 3:16 - A marcação é revista e invertida. Primeira descida para Denver da linha de 33 jardas. O relógio também voltou 4 segundos.

2Q, 3:12 - FUMBLE! Holiday solta a bola no retorno do kickoff e a posse é dos Seahawks. Esse é o quarto turnover de Denver na partida. A marcação está sendo revista pela arbitragem.

2Q, 3:21 - INTERCEPTADO PARA A ENDZONE! Passe de Peyton Manning é desviado e depois interceptado por Malcolm Smith, que corre direto para a endzone! 22 a 0 para Seattle depois do chute de Hauschka!

2Q, 4:00 - Corrida de Moreno para levar os Broncos até a linha de 35 jardas. Terceira para 13.

2Q, 4:41 - Passe de Manning é completo, mas Denver perde 2 jardas. Segunda para 22.

2Q, 4:56 - Falta da linha ofensiva dos Broncos, que perdem 10 jardas. Primeira para 20 da linha de 43 jardas.

2Q, 6:00 - Montee Ball consegue mais um 1st down, dessa vez na linha de 33 jardas de ataque.

2Q, 6:25 - Corrida frustrada de Denver, que recua no campo. Terceira para 1.

2Q, 6:45 - Passe de Peyton para Demaryus Thomas, que quase consegue o 1st down. Segunda para polegada.

2Q, 7:25 - Manning para a primeira recepção de Welker na partida! O jogador vai até a linha de 43 jardas de ataque e consegue a primeira descida!

2Q, 8:00 - Passe completo de Manning para Montee Ball, que avança apenas 1 jarda. Terceira para 9.

2Q, 8:10 - Passe longo e incompleto de Peyton Manning. Segunda para 10.

2Q, 8:35 - Grande esforço de Demaryus Thomas, que consegue a primeira descida na linha de 40 jardas.

2Q, 9:20 - Corrida de Moreno, que não consegue o 1st down. Terceira para polegadas.

2Q, 9:50 - Demaryus consegue outra recepção. Segunda para 3.

2Q, 10:30 - Knowshon Moreno consegue o primeiro 1st down de Denver na partida. Primeira descida na linha de 30 jardas de defesa.

2Q, 11:00 - Novo passe para Thomas, que avança 3 jardas. Terceira para 1.

2Q, 11:30 - Primeira recepção de Demaryus Thomas na partida, segunda para 4.

2Q, 11:54 - Chancellor pareceu se contundir, mas saiu de campo andando. Em instantes mais informações.

2Q, 11:54 - Holiday é derrubado por Chancellor na linha de 16 jardas de defesa e Peyton Manning começará sua campanha dali.

2Q, 12:00 - TOUCHDOWN SEATTLE SEAHAWKS! Marshawn Lynch corre na segunda descida e consegue atravessar as trincheiras de Denver! 15 a 0 Seattle depois do chute de Steven Hauschka!

2Q, 12:49 - Interferência da defesa de Denver, que coloca os Seahawks em uma primeira para o gol na linha de 2 jardas de ataque.

2Q. 13:00 - Passe completo para Doug Baldwin na linha de 5 jardas. Terceira para 2.

2Q, 14:05 - Lynch avança para a linha de 16 jardas e consegue a primeira descida. Logo depois, perde uma jarda em uma tentativa de corrida. Segunda para 11.

2Q, 15:00 - Segundo quarto começa com uma segunda para 5 da linha de 23 jardas de ataque para os Seahawks.

Felipe Ferreira, sobre a partida de Manning até aqui: "Nem o mais confiante torcedor do Seattle Seahawks esperava ver um Peyton Manning tão apático. São 0 primeiras descidas e 1 interceptação. A vaca, ou, melhor, o cavalo de Denver está ameaçando deitar."

1Q, 0:00 - Fim de primeiro período! Os Seahawks vão liderando por 8 a 0, com dois field goals e um safety. Peyton Manning já foi interceptado.

1Q, 0:15 - Percy Harvin avança para a linha de 23 jardas depois de um passe completo. Primeira descida para os Seahawks.

Análise de Felipe Ferreira sobre os 8 a 0 iniciais dos Seahawks: "O início dos Broncos na partida foi desastrosoi. No fim, estarem perdendo apenas por 8 a 0 é lucro. Quanto aos Seahawks, este começo de jogo representa algo fantástico, porém o ataque decepcionou quando chegou à red zone e, sobre isso, não custa nada lembrar de uma velha máxima do outro futebol: quem não faz, toma."

1Q, 0:59 - INTERCEPTADO! Manning passa a bola mal e Chancellor a recupera para os Seahawks na altura da linha de 40 jardas!

1Q, 1:45 - Denver tentou correr, mas Moreno soltou a bola. Os Broncos recuperaram o fumble. Terceira para 7.

1Q, 2:00 - Passe de Manning para Welker, que consegue 5 jardas. No huddle de Denver, segunda para cinco.

1Q, 2:16 - Depois de dois ataques mal sucedidos, Peyton Manning tentará retomar o rumo dos Broncos a partir da linha de 20 jardas.

1Q, 2:16 - É BOM! Steven Hauscka acerta o field goal de 33 jardas e os Seahawks lideram por 8 a 0!

1Q, 2:20 - Wilson passa para a endzone, mas o passe é incompleto. Hauschka chutará mais um field goal.

1Q, 2:27 - A decisão de campo é mantida e os Broncos perdem um tempo. Terceira para o touchdown da linha de 14 jardas.

1Q, 2:27 - Passe de Wilson para Harvin, que não consegue fazer a recepção. John Fox desafiou a marcação de passe incompleto. A jogada, que o técnico pensa ter sido um fumble recuperado pelos Broncos.

1Q, 3:10 - Após uma falta que tirou 10 jardas dos Seahawks, Marshawn Lynch avança apenas uma jarda na primeira descida. Segunda para 14.

1Q, 4:10 - Grande passe de Wilson para Baldwin, que vai até a linha de 5 jardas. Os Seahawks estão muito próximos de uma nova pontuação.

1Q, 4:26 - Russell Wilson é pressionado e joga a bola fora. Terceira para 5.

1Q, 5:00 - Percy Harvin recebe e vai até a linha de 43 jardas. Segunda para 5.

1Q, 5:40 - Novo passe completo de Wilson e mais um 1st down, dessa vez na linha de 48 jardas ofensivas.

1Q, 6:25 - Outra corrida de Lynch, que perde uma jarda. Terceira para 4 para os Seahawks.

1Q, 7:38 - Passe completo de Wilson para Golden Tate, que consegue o 1st down na linha de 40 jardas de defesa.

1Q, 8:05 - Corrida de Lynch, que consegue 3 jardas. Terceira para 7.

1Q, 8:27 - Passe incompleto de Wilson. Segunda para 10.

1Q, 8:31 - Após o chute, Seattle dará início à sua posse da linha de aproximadamente 27 jardas de defesa.

1Q, 9:11 - Terceira para 5 para Denver. Manning passa para Julius Thomas, que faz a recepção, mas só avança 3 jardas. Punt de Denver.

1Q, 10:00 - Moreno tenta correr e avança 3 jardas. Segunda para 7.

1Q, 10:21 - Broncos não retorna, o kickoff e começarariam da linha de 20 jardas de defesa, mas uma falta dos Seahawks os levam para a linha de 35 jardas.

1Q, 10:21 - É BOM! O Seattle Seahawks abre 5 a 0 com o chute certeiro de Steven Hauschka!

1Q, 10:25 - Falta do ataque de Seattle na hora do chute de field goal. Steven Hauschka chutará de 31 jardas.

1Q, 10:25 - A decisão de campo é mantida. Continua sendo uma quarta para uma jarda e os Seahawks perdem um tempo.

A pontuação dos Seahawks foi a mais rápida na história da NFL. O safety aconteceu com apenas 12 segundos no relógio.

1Q, 10:30 - Wilson corre novamente, mas não consegui o 1st down. É uma quarta pra uma jarda. O técnico Pete Carrol, dos Seahawks, desafiou a marcação de campo e jogou a flanela vermelha em campo.

1Q, 11:14 - Read option de Wilson, que corre para a linha de 13 jardas. Terceira para 5.

1Q, 11:25 - Marshawn Lynch tenta sua primeira corrida e perde 1 jarda. Segunda para 11.

1Q, 12:26 - Passe completo e 1st down para os Seahawks! Jermaine Kearse recebe dentro da endzone, na linha de 18 jardas.

1Q, 13:08 - Passe completo para a linha de 30 jardas, terceira para 9 para Seattle.

1Q, 13:35 - Falta do ataque de Seattle. Primeira para 15 jardas da linha de 36 de ataque.

1Q, 13:58 - Percy Harvin recebe o passe de Russel Wilson e avança até a linha de 30 jardas de ataque!

Análise de Felipe Ferreira: "Um erro bizarro nesse início de jogo por parte dos Broncos. O que chama a atenção mesmo é o nervosismo do time por um todo, a ver as consequências que isso desencadeará."

1Q, 14:43 - Graças ao safety, os Broncos são obrigados a dar a posse aos Seahawks, que retornam o chute para a linha de 32 jardas de defesa.

1Q, 14:48 - SAFETY! SEATTLE ABRE 2 A 0 NO PRIMEIRO LANCE DO JOGO! O snap saiu fora de hora, Peyton Manning estava desatento e Moreno foi derrubado dentro da endzone!

1Q, 14:53 - O Denver Broncos retorna para a linha de 14 jardas e aí vem Peyton Manning para sua primeira jogada na partida!

CHEGOU A HORA! Times de Seattle Seahawks e Denver Broncos em campo para o kickoff do Super Bowl!

A moeda é jogada para o alto. Os Seahawks vencem e pedem para chutar primeiro. Primeira posse será dos Broncos!

O Seattle Seahawks teve campanha idêntica na temporada regular, derrotando o New Orleans Saints e o San Francisco 49ers antes do Super Bowl.

O Denver Broncos venceu 13 dos 16 jogos de temporada regular e derrotou San Diego Chargers e New England Patriots antes de chegar ao Super Bowl.

A temperatura de momento no MetLife Stadium é de 9º C, 5 graus acima do previsto.

O hino nacional dos Estados Unidos está sendo executado nesse momento. Renée Fleming, vencedora de quatro Grammys, é quem lidera o coro em campo.

E AÍ VEM O SEATTLE SEAHAWKS! A franquia de Seattle entra em campo para a disputa de seu segundo Super Bowl na história!

As equipes entrarão dentro de instantes no campo.

A atriz Queen Latifah apresenta um número musical no centro do gramado nesse momento. As equipes ainda não estão em campo. A canção se chama "America the Beautiful" e exalta o patriotismo estado-unidense.

Terry McAulay será o árbitro principal no Super Bowl XVLIII. O árbitro de quase 30 anos de carreira já apitou outras duas edições da decisão: em 2005 e 2009.

Começou a transmissão oficial do Super Bowl XVLIII! Em instantes

Com a temperatura baixa, o jogo terrestre será muito importante nesse Super Bowl. Se o Denver Broncos tem Knowshon Moreno, o Seattle Seahawks aposta muito em Marshawn Lynch. Confira nossos especiais sobre os atletas: Moreno e Lynch.

Em cerca de 5 minutos, as equipes vão para o campo e toda a cerimônia de começo de jogo se iniciará.

O duelo de hoje contra o Seattle Seahawks é o sétimo Super Bowl do Denver Broncos. A franquia já foi campeã da NFL em duas oportunidades. Leia sobre a história dos Broncos em Super Bowls em mais um de nossos especiais.

Conheça um pouco mais sobre Richard Sherman, corner back do Seattle Seahawks. O jogador brilhou em um desvio de passe contra o San Francisco 49ers e se declarou o melhor da posição da liga. Durante a semana, ele debochou dos arremessos de Peyton Manning, do Denver Broncos. A VAVEL Brasil preparou um especial sobre ele, que é certamente uma das estrelas deste Super Bowl.

Enquanto Denver Broncos e Seattle Seahawks estarão descansando nos vestiários, Bruno Mars e o Red Hot Chili Peppers agitarão o público em um show no intervalo do Super Bowl. O setlist da apresentação já vazou:

Membro da linha ofensiva do Seattle Seahawks, Breno Giacomini é, de certa forma, o Brasil no Super Bowl. Isso porque, embora tenha nascido e crescido nos Estados Unidos, o offensive tackle é filho de brasileiros e, inclusive, tem toda a família concentrada no estado de Minas Gerais. Contra o Denver Broncos, ele terá a preocupação de proteger Russell Wilson contra uma defesa que sacou 44 vezes na temporada regular.

Confira todos os detalhes da preparação de Denver Broncos e Seattle Seahawks para o Super Bowl XVIII em nossa prévia do duelo.

As informações de momento constam que a temperatura atual no Metlife Stadium é de 10º C. Contudo, a expectativa é de que os termômetros marquem 4º C quando Denver Broncos e Seattle Seahawks começarem o confronto pelo Super Bowl.

O Denver Broncos teve a melhor campanha de sua conferência na temporada regular. A equipe comandada por Peyton Manning venceu 13 de seus 16 jogos, mesma campanha do Seattle Seahawks. Veja com detalhes o caminho de cada uma das equipes para chegar ao Super Bowl: o dos Seahawks e o dos Broncos.

Segundo informações direto de Nova Iorque, os torcedores vêm sofrendo para chegar ao MetLife Stadium. Do lado externo, quem irá acompanhar o Super Bowl de perto está sofrendo com longas revistas por parte dos policiais, o que gerou certo transtornos em estações de transporte público nos arredores.

O Seattle Seahawks vai enfrentar o Denver Broncos no segundo Super Bowl da história da franquia. A outra oportunidade aconteceu em 2005, quando a franquia foi derrotada pelo Pittsburgh Steelers. Saiba mais sobre aquela temporada dos Seahawks em nosso especial: "Seahawks de 2005: a primeira visita ao Super Bowl"

Em compensação, do lado do Denver Broncos, a offensive line desempenhou um trabalho exemplar ao longo da temporada, não a toa, Peyton Manning foi sacado apenas 18 vezes, dando a margem necessária para que pudesse fazer seu jogo com calma e estabelecesse todos os recordes que estabeleceu.

Embora a animação prévia para a decisão de Russel Wilson seja grande, a manutenção dela para durante o jogo depende muito da linha ofensiva do Seattle Seahawks, que foi bastante incompetente durante a temporada. Muitas vezes não conseguindo proteger seu quarterback com efiência, o jovem jogador sofreu muito com a intensa pressão das defesas adversárias e sacks. Hoje, contra o Denver Broncos, um bom desempenho dele dependerá muito deste desempenho da offensive line.

Horas antes de rumar para o MetLife Stadium, Russel Wilson (à direita), quarterback do Seattle Seahawks, usou de sua conta no Instagram para postar uma foto ao lado de Robert Turbing, running back da franquia de Seattle, afim de ressaltar a pompa de seu traje para a viagem rumo ao estádio. Pela foto, percebe-se um Russel animado e bastante confiante para a decisão.

Faltando pouco menos de 1 hora para Denver Broncos e Seattle Seahawks entrarem em campo, ambas as equipes já chegaram ao MetLife Stadium para o Super Bowl XLVIII. Abaixo, Peyton Manning, quarterback do Broncos e eleito melhor jogador da atual temporada, demonstra muita seriedade e concentração em sua chegada (Foto: Reprodução/NFL Network).

Para se ter uma noção do clima que o Super Bowl transmite a população norte-americana, até mesmo presidente Barack Obama decidiu entrar na onda e, como se confere abaixo, até ele entrou na onda do evento ao postar em seu Twitter uma foto dele simulando uma jogada.

Aproveitando-se da deixa quanto a técnicos, não há como não ressaltar uma das entrevistas concedidas por Carroll nesta última semana. O treinador do Seahawks declarou que a NFL deveria considerar o uso medicinal da maconha, o que fez com que muitos norte-americanos considerassem esta edição do Super Bowl como o Super Bowl da maconha. Para saber mais detalhes de tal entrevista do técnico, confira aqui.

Outras estrelas desta decisão, mas estas atuam do lado de fora são os treinadores de ambas as equipes. John Fox, técnico do Broncos, e Pete Carroll, técnico dos Seahawks, se encontram há 3 e 4 anos, respectivamente, em suas equipes. Neste período, pode-se dizer que trataram de se estabelecer de vez nelas, vindo a ocupar uma grande posição de destaque na liga. Agora, na noite de hoje, atingem o seu ápice e, por mais que tenham sido muito cautelosos nas entrevistas prévias ao Super Bowl, é claro que vontade de ganhar não falta a nenhum deles.

O curioso deste duelo de gerações é que a diferença de idade entre eles é algo tão brusco e notório que, quando Peyton começou a trilhar seu caminho na NFL, Russel tinha apenas 10 anos de idade.

Os quarterbacks de Broncos e Seahawks, Peyton Manning e Russel Wilson, travarão um duelo de duas gerações. Do alto de seus 37 anos, Manning partirá em busca de seu segundo título (o primeiro foi na temporada de 2006, junto ao Indianapolis Colts) e, os recordes que estabeleceu, sobretudo nessa temporada, uma das melhores de sua carreira, já o credenciam a uma posição de destaque na NFL. Enquanto isso, do outro lado, Wilson está apenas em sua segunda temporada na liga, mas provou muito nessa temporada o quanto é competente, até porque tratou de ressaltar que é, de fato, um dos principais nomes da nova safra de quarterbacks móveis que vem surgindo nos últimos tempos.

Outro fator que aumenta ainda mais a ansiedade é o fato de que o confronto entre Denver Broncos e Seattle Seahawks coloca frente-a-frente o melhor ataque contra a melhor defesa, apenas acentuando o quão eletrizante o jogo tende a ser. Vale ressaltar que desde a temporada de 1990 o Super Bowl não contava com um embate de tal genêro.

O jogo de hoje vem gerando muita expectativa nos fãs da NFL, isso porque Broncos e Seahawks foram responsáveis por fazerem a melhor campanha de suas conferências na temporada regular, ambos com 13 vitórias e 3 derrotas. As vitórias nos playoffs apenas ressaltaram o mais importante: de fato, são as duas melhores da liga. Diante de tal panorama, não há outra expectativa para a partida, se não há de um belo espetáculo.

Durante a semana muito se falou da possibilidade da partida ser realizada sob uma temperatura abaixo de 0ºC, porém isto não deve ocorrer. Segundo as mais recentes previsões, a expectativa é de que os termômetros estejam na casa dos 6ºC quando o kickoff for dado, devendo abaixar para a casa dos 3°C no decorrer do jogo. Quanto a vento, a possibilidade deles serem intensos que era alta no decorrer da semana, hoje, é praticamente nula.

Boa noite, amigos! Inicia-se agora o tempo real para a edição de número 48 do Super Bowl, a grande final da NFL. Nesta noite, Seattle Seahawks e Denver Broncos se enfrentarão no MetLife Stadium, casa do New York Giants e do New York Jets, na busca por terminar a noite tendo a oportunidade de levantar o troféu Vince Lombard, consolidando-se como personagem central de mais um capítulo na grandiosa história da liga.